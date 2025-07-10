«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику

8 июля Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) разослала жителям письма с информацией о новой услуге — возможности получать электронные уведомления от партнёров CSDD (третьих лиц), например, поставщиков услуг парковки, пишет LA.LV .

Однако прежде чем люди вчитались в содержание, многие в испуге вспотели, подумав, что получили штраф.

В социальной сети “X” пользователи начали делиться своими реакциями на полученное письмо от CSDD. Большинство сперва подумали о худшем — будто нарушили правила и морально готовились к уплате штрафа.

Вот что писали люди:

"CSDD, предлагаю сегментировать свои рассылки так, чтобы уже по теме письма было понятно, насколько сильно влип адресат: “СНОВА гонял? Плати!” и “Не бойся, чувак, сегодня твой счастливый день”, предложил Нормунд Намниекс.

"О да! Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт с мыслью: “Что опять!?” И они присылают такое же письмо на следующий день после оплаты штрафа, когда ты уже забыл, и снова — маленький инфаркт с мыслью: “Что опять!?”" - добавил Янис Грислис.

"Я тоже с дрожащим сердцем открыла. Кто знает, где какой радар мог случайно поймать, если на пустой дороге чуть задумался", - отметила Инета.

"О да… И схожим эффектом стресса обладают письма от электронной декларационной системы СГД", - указала bona fide.

"Хорошо, что увидела этот твит до того, как заметила письмо от CSDD в почте. А то снова был бы мини-инфаркт", - уверена Санта Сауле.

"Я сегодня утром уже начала сочинять речь с признанием, что, мол, нога как-то сама нажала посильнее. Как камень с души свалился, когда разобралась", - рассказала Айва Авотиня.

"У меня вообще нет ни машины, ни прав, и утром тоже увидел письмо от CSDD. Сердце на секунду остановилось — что я такого натворил? К счастью, это был спам, но на душе тяжело было какое-то время", - поделился Денис Берзиньш.