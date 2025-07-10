Сегодня на одну ночь будет включено отопление в школах Риги. Зачем?

Сегодня на одну ночь будет включено отопление в школах, где проживают участники Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи, сообщили в Рижской думые.

Такое решение было принято в связи с мрачными погодными условиями, дождем и неблагоприятным прогнозом погоды на эту ночь.

Участники праздника должны высушить промокшую одежду и обувь, отметили в столичном самоуправлении.

Как сообщалось, в XIII Латвийском празднике песни и танца школьной молодежи участвуют более 38 000 человек, в том числе более 10 000 участников из Риги.