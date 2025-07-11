Baltijas balss logotype

Поющие школьники застряли по дороге из Межапарка — у автобуса закончился срок техосмотра

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2025
Поющие школьники застряли по дороге из Межапарка — у автобуса закончился срок техосмотра
Поездка с эстрады Межапарка для части хористов завершилась уже через несколько остановок, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Один из автобусов «Rīgas satiksme» был остановлен Государственной полицией из-за серьёзного нарушения — у транспортного средства закончился срок действия технического осмотра, и оно больше не имело права продолжать маршрут.

После насыщенного дня репетиций Праздника песни в автобус дополнительного рейса, предложенного «Rīgas satiksme», сели многочисленные детские коллективы, чтобы добраться из Межапарка в разные районы столицы. Эва, также задействованная в организации праздника, рассказала, что автобус 48-го маршрута начал движение от зоопарка, как только заполнился пассажирами.

«Проехав примерно четыре-пять остановок, автобус остановился. Сначала мы не поняли, что произошло, ведь автобус был до краёв полон детскими коллективами, и мы не заметили, что перед ним стоит полиция. Это стало ясно, когда мы вышли и спросили, не возникли ли технические проблемы. Нам ответили, что автобус остановлен, потому что у него закончился техосмотр, и продолжать путь он не может», - рассказала Эва.

Через примерно 15 минут прибыл резервный автобус, который продолжил прерванный маршрут. Представитель «Rīgas satiksme» пояснила в передаче Degpunktā, что произошла техническая ошибка.

«В “Rīgas satiksme” вся информация о техническом состоянии транспортных средств, включая срок действия техосмотра, фиксируется в единой системе. Такой автобус вообще не должен был выезжать с базы. Почему это произошло — мы уже начали подробный анализ. Ответственные коллеги выясняют, как такое случилось. Но ситуация такова: техосмотр был действителен весь день 8 июля, когда автобус ездил, а вчера, 9 июля, срок истёк», - пояснила представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане.

После этого инцидента сотрудники предприятия провели дополнительную проверку, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

«Могу с уверенностью подтвердить, что на данный момент на линии находятся только те транспортные средства, у которых действующий техосмотр», - заверила Барташевича-Фелдмане.

Предполагается, что часть автобусов автопарка «Rīgas satiksme» также будет задействована для перевозки школьников от мест проведения праздника ближе к их домам. Журналисты Degpunktā осмотрели транспортные средства на базе и подтвердили, что у всех техосмотр ещё действителен.

Сейчас предприятие выясняет, кто именно виноват в нарушении. Именно этот человек понесёт ответственность за то, что на дорогу выехало транспортное средство с просроченным техосмотром. Водителю штраф платить не придётся.

(1)
  • Д
    Дед
    11-го июля

    О какое страшное нарушение! И что автобус на следующий день развалился на части, когда закончился техосмотр, или у ЦСДД, уже деньги потрачены, которые должен принести хозяин автобуса. Что за не адекватные штрафы за отсутствие техосмотра? Машина может сломаться и на следующий день после него.

    37
    5

