Baltijas balss logotype

«Шок и оторопь!» Можно ли отключить «президентское уведомление» на телефон в Латвии? 3 1773

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
"Президентское оповещение" или сигнал красной тревоги получили и дети на свои телефоны

"Президентское оповещение" или сигнал красной тревоги получили и дети на свои телефоны

ФОТО: Unsplash

Многие жители Латвии вечером в четверг, 10 июля, получили «президентское уведомление» - неожиданное техническое сообщение на телефон, сопровождающееся резким и громким звуком. Начинавшееся со слов «будь готов!» Можно ли отключить подобные сообщения, обсуждают латвийцы в соцсетях.

Как пишут в соцсетях сами жители Латвии, многие люди - от молодых, до пенсионеров, - тем вечером получили испуг. «Шок и оторопь меня взяла, когда я сидя в наушниках, медитируя вечером после работы, вскочила с кровати от пронизывающего звука тревоги и в испуге увидела сообщение «президентское уведомление: будь готов!». Что только не пронеслось в моей голове, это был удал по моей психике. Оказалось, так президент предупредил о дожде», - написала Анна в социальной сети Facebook.

Другая женщина сообщила, что ее 10-летний сын получил аж 4 подобных сообщений на кнопочный телефон и был взволнован. Еще одна женщина в социальной сети «тикток» рассказала, что ее дочь ей сказала, что после этого тревожного сигнала «ощутила себя как в тот день, когда все это началось» на Украине.

Латвийский президент к этому уведомлению вряд ли имеет прямое отношение, и отключить «президентское уведомление» нельзя, потому что эта функция встроена в операционную систему телефона, а они у нас американские (у каждого на смартфоне стоит либо Android, либо iOS производства США), отвечают другие пользователи. Зато тем, кого шокируют подобные можно отключить ряд других сообщений и поискать их рекомендуют в настройках уведомлений (зайти в пункт «уведомления» на и прокрутить до конца, или найти в настройках пункт «экстренные оповещения» - путь может меняться в зависимости от установленной на телефоне версии софта и модели). Тем более, что таких сообщений, по всей видимости, нас ждет еще много - осенью планируется активное тестирование подобных «тревожных» оповещений.

Виды сообщений системы Cell Broadcast:

  • Президентское оповещение или Красная тревога (Presidential Alerts)
  • ⁠Оранжевое предупреждение (Extreme Alerts)
  • ⁠Желтое предупреждение (Severe Alerts)
  • ⁠Предупреждение о пропаже ребенка (Missing Child Alerts)
  • ⁠Сообщение о завершении угрозы (End of Threat Alerts)
  • ⁠Предупреждение об учениях (Exercise Alerts).

Почему нельзя отключить «президентские оповещения» или красный сигнал об опасности:

  • Они встроены на уровне системы и предназначены для распространения наиболее критичной информации — например, об угрозах национальной безопасности (в США).
  • Работающие на американском рынке компании на законодательном уровне обязаны не давать пользователям возможность их отключать.
  • В большинстве стран аналог таких сообщений (например, тревоги о ядерной атаке или ЧС) также не отключается.

Напомним, в четверг вечером в Латвии впервые была задействована новая система экстренных оповещений через мобильную связь — часть жителей получила тревожное сообщение о надвигающейся грозе и сильных дождях. Уведомление сопровождалось громким звуковым сигналом, многие жители были напуганы.

Сообщение было направлено жителям южных регионов — от Юрмалы и Риги до границы с Литвой.

Система мобильных оповещений официально заработала в Латвии с 1 июля. В отличие от обычных SMS, такие уведомления приходят автоматически всем телефонам в зоне действия конкретной вышки и не требуют регистрации или подключения. Технология работает даже на простых «кнопочных» телефонах, если они поддерживают такую функцию.

Новая система построена на существующей инфраструктуре мобильных операторов. Реализацией проекта занималась компания SIA Meditec. Стоимость проекта — 3,4 млн евро, из которых 2,9 млн предоставлены Европейским фондом регионального развития.

Ожидается, что осенью система пройдёт масштабное тестирование, а чуть позже дополнена спутниковым оповещением.

@karina_kiryana #размышления #KIRYANAblog #нешутка ♬ оригинальный звук - КИРЬЯНА, нет стереотипам
Читайте нас также:
#латвия
3
0
2
8
0
7

Оставить комментарий

(3)
  • GV
    Gadostj Vsyakaya
    11-го июля

    Кто сказал что отключить нельзя? Наберите в настройках в поиске AMBER и отключайте. Яблососам может и нельзя, тут не знаю.

    8
    3
  • З
    Злой
    11-го июля

    Засуньте своё уведомление себе в одно место!

    31
    5
  • AE
    Al Ekses
    11-го июля

    Понадирал бы уши тем журнализдам, кто полагает что новости это чьё-то «ценное мнение» и видео из тик тока, ютуба, фейсбука и прочих, и выставляет их на всеобщее обозрение.

    22
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 850
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 800
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1000
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 0
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 5
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 17
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 23
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 29
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 40
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 0
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 5
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео