Многие жители Латвии вечером в четверг, 10 июля, получили «президентское уведомление» - неожиданное техническое сообщение на телефон, сопровождающееся резким и громким звуком. Начинавшееся со слов «будь готов!» Можно ли отключить подобные сообщения, обсуждают латвийцы в соцсетях.

Как пишут в соцсетях сами жители Латвии, многие люди - от молодых, до пенсионеров, - тем вечером получили испуг. «Шок и оторопь меня взяла, когда я сидя в наушниках, медитируя вечером после работы, вскочила с кровати от пронизывающего звука тревоги и в испуге увидела сообщение «президентское уведомление: будь готов!». Что только не пронеслось в моей голове, это был удал по моей психике. Оказалось, так президент предупредил о дожде», - написала Анна в социальной сети Facebook.

Другая женщина сообщила, что ее 10-летний сын получил аж 4 подобных сообщений на кнопочный телефон и был взволнован. Еще одна женщина в социальной сети «тикток» рассказала, что ее дочь ей сказала, что после этого тревожного сигнала «ощутила себя как в тот день, когда все это началось» на Украине.

Латвийский президент к этому уведомлению вряд ли имеет прямое отношение, и отключить «президентское уведомление» нельзя, потому что эта функция встроена в операционную систему телефона, а они у нас американские (у каждого на смартфоне стоит либо Android, либо iOS производства США), отвечают другие пользователи. Зато тем, кого шокируют подобные можно отключить ряд других сообщений и поискать их рекомендуют в настройках уведомлений (зайти в пункт «уведомления» на и прокрутить до конца, или найти в настройках пункт «экстренные оповещения» - путь может меняться в зависимости от установленной на телефоне версии софта и модели). Тем более, что таких сообщений, по всей видимости, нас ждет еще много - осенью планируется активное тестирование подобных «тревожных» оповещений.

Виды сообщений системы Cell Broadcast:

Президентское оповещение или Красная тревога (Presidential Alerts)

⁠Оранжевое предупреждение (Extreme Alerts)

⁠Желтое предупреждение (Severe Alerts)

⁠Предупреждение о пропаже ребенка (Missing Child Alerts)

⁠Сообщение о завершении угрозы (End of Threat Alerts)

⁠Предупреждение об учениях (Exercise Alerts).

Почему нельзя отключить «президентские оповещения» или красный сигнал об опасности:

Они встроены на уровне системы и предназначены для распространения наиболее критичной информации — например, об угрозах национальной безопасности (в США).

Работающие на американском рынке компании на законодательном уровне обязаны не давать пользователям возможность их отключать.

В большинстве стран аналог таких сообщений (например, тревоги о ядерной атаке или ЧС) также не отключается.

Напомним, в четверг вечером в Латвии впервые была задействована новая система экстренных оповещений через мобильную связь — часть жителей получила тревожное сообщение о надвигающейся грозе и сильных дождях. Уведомление сопровождалось громким звуковым сигналом, многие жители были напуганы.

Сообщение было направлено жителям южных регионов — от Юрмалы и Риги до границы с Литвой.

Система мобильных оповещений официально заработала в Латвии с 1 июля. В отличие от обычных SMS, такие уведомления приходят автоматически всем телефонам в зоне действия конкретной вышки и не требуют регистрации или подключения. Технология работает даже на простых «кнопочных» телефонах, если они поддерживают такую функцию.

Новая система построена на существующей инфраструктуре мобильных операторов. Реализацией проекта занималась компания SIA Meditec. Стоимость проекта — 3,4 млн евро, из которых 2,9 млн предоставлены Европейским фондом регионального развития.

Ожидается, что осенью система пройдёт масштабное тестирование, а чуть позже дополнена спутниковым оповещением.