Лето в первые 20 лет XXI века почти всегда воспринималось как пора своеобразного бедствия в визово-иммиграционной сфере: очереди в УДГМ, очереди на границе… А сейчас – как в разряженном воздухе: не так просто поехать в РФ, даже бабушку и родственников навестить.

Это раньше было 10 авиарейсов, а сейчас закрылось окошечко. Или прикрылось на время? Попробуем разобраться.

МИД уполномочен заявить

Самая достоверная информация должна быть в руках внешнеполитического ведомства – и мы отправились туда. Официальный сайт mfa.gov.lv более недоступен на языке «государства-агрессора». Хотя, если рассуждать логически, сам-то язык при чем, ведь по-русски у нас вещают не только Путин и Дугин, но и Ходорковский, и Каспаров.

Но вот решили так – то ли наказывать всех скопом, то ли проявлять в данной форме свое непоколебимое отношение. Хорошо хотя бы, что национальная дипломатия следит за тем, чтобы содержимое информационных ресурсов соответствовало актуальному положению вещей.

А оно таково: «Для уменьшения угрозы общественному порядку и внутренней безопасности Кабинет министров принял правила № 123 «Правила об ограничениях приема и въезда в Латвийскую Республику заявок на визы подданных третьих государств».

По этому документу въехать в ЛР имеют право люди:

имеющие вид на жительство в Латвии, ЕС, государства Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации;

имеющие долгосрочную визу страны-участницы Шенгенского договора;

имеющие краткосрочную визу страны-участницы Шенгенского договора и которые являются:

членами семьи подданных Латвии (супруги, несовершеннолетние дети, родители, дедушки и бабушки, дети, внуки супругов, а также лица, находящиеся на иждивении, попечительстве или опеке);

членами семьи подданных Европейского союза, государства Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации;

работниками, выполняющими транспортные услуги и пассажирские перевозки, экипажи грузовых или технических рейсов, прибывающих в Латвию или выезжающих из нее при выполнении трудовых обязанностей;

моряками, которые должны попасть на свое рабочее место на судне или которым необходимо вернуться с него;

лицами, въезжающими по гуманитарным соображениям;

аккредитованные или направленные в Латвию работники дипломатических и консульских представительств России и члены их семей;

российские дипломатические курьеры или дипломатические курьеры ad hoc, предъявляющие официальный документ, в котором указаны их статус и количество посылок с дипломатической почтой;

лица, направляющиеся в посольство России в Латвии в краткосрочную командировку для обеспечения технической поддержки;

сотрудники российских дипломатических и консульских представительств, пересекающие территорию Латвии транзитом для выполнения официальных функций, и члены их семей, а также лица, пересекающие территорию Латвии транзитом и отправляющиеся в краткосрочную командировку для обеспечения технической поддержки в посольство России в государстве пребывания.

Проверки на внешних границах

МИД предупреждает:

– Ограничения на въезд распространяются на тех граждан России, которые въезжают в Латвию из третьих государств и пересекают внешнюю границу Шенгенского пространства, например, латвийско-российскую или латвийско-белорусскую границу. Пограничная проверка проводится только на внешних границах, и внутри Шенгенского пространства процедуры пограничного контроля не проводятся.

...То есть на практике любой россиянин, живущий по ВНЖ в Германии, может совершить познавательную поездку в старинный ганзейский город Рига. Между тем в Германии в 2023 году было лишь официально зарегистрировано свыше 300 тысяч граждан РФ, чья численность за год после начала полномасштабных боевых действий в Украине возросла примерно на 10%. Это примерно равно числу жителей Республики Тыва и в 1,5 раза больше, чем количество людей в таком субъекте РФ, как Республика Алтай.

Также МИД подчеркивает:

– Если лицо имеет долгосрочную визу, выданную каким-либо другим государством-участником Шенгенского договора, лицо имеет право въехать в Латвию.

Однако наши административные органы оставляют за собой всю полноту власти:

– Должностные лица пограничной охраны любого государства-участника Шенгенского договора, в том числе Латвии, могут аннулировать визу в установленном нормативными актами порядке. Кроме того, аннулирование или отмену виз могут осуществлять должностные лица дипломатических и консульских представительств Латвии и Управления по делам гражданства и миграции.

На практике, конечно, звучит более как грозная декларация. Но было бы интересно посмотреть, к примеру, на испанскую визу в паспорте России, которую аннулировали в Латвии. Если уважаемым читателям знакомы подобные прецеденты, то об этом стоит поговорить.

Прощай, недвижимость?

Но так как мы все же живем в эру запретов, то они остаются главенствующим мотивом, а исключения лишь подтверждают правила: «Гражданину России, который планирует въехать в Латвию с пересечением внешней границы Шенгенского пространства и который не соответствует какой-либо из категорий, упомянутых в правилах Кабинета министров № 123, въезд в Латвию с целью транзита с пересечением внешней границы Шенгена не разрешается.

А более конкретно – вот что: «Гражданин России не имеет права въезжать по краткосрочной визе, выданной на основании наличия недвижимости в Латвии».

Каким же образом теперь тысячи объектов собственности, приобретенных россиянами на вполне законных основаниях, обслуживаются – тайна сия велика есть.

Но! За последние 3 года в нашей стране выросло целое сообщество риэлторов, специализирующихся на поставке специфических услуг. Скажем, есть квартира, принадлежащая «невъездным». Под нее подыскивают арендаторов – хотя бы тех же самых вездесущих индусов.

Потом деньги за сдачу жилья внаем перечисляются, допустим, в некий банк государства Центральной Азии, которые, разумеется, работают с системой SWIFT, а с другой стороны – доставляют москвичам свои платежные средства прямо к порогу с курьерами соответствующей национальности. Либеральные ценности рулят!

Но такое торжество рынка возможно только с участием авторитарных режимов. Подлинная же демократия пощады не знает и исключений не предоставляет: «Гражданину России, имеющему Шенгенскую визу и планирующему вести в Латвии предпринимательскую деятельность, въезд при пересечении внешней границы Шенгена не разрешен».

Хотя, казалось бы, в годы холодной войны, когда НАТО и Варшавский договор смотрели друг на дружку через окуляры прицелов – тем не менее через границы туда-сюда летали делегации и экономического, и культурного, и спортивного плана. Сделка «Газ-трубы» между ФРГ и СССР была заключена, в частности, когда полумиллионная Группа советских войск в Германии была готова за неделю выйти к Рейну, применив по ходу сотню тактических ядерных бомб. А 45 лет тому назад олимпийцы из государств Запада, несмотря на бойкот Московских Игр, умилялись отплывающему в небеса Олимпийскому мишке.

Вся суть в том, что тогдашний Запад ставил на расшатывание системы социализма путем предложения сладких печенек – того самого потребительского рая, который был недоступен в системе плановой экономики. Вместе с предметами быта шла и идеология. На это был расчет, и он таки оправдался во времена Перестройки и Гласности.

Сейчас же, как говорят, скрипач не нужен. Соответствующие товары повседневной роскоши русские могут покупать в любом дьюти-фри аэропорта азиатской страны – от Дубая до Улан-Батора. При этом абсолютно оставаясь приверженцами собственной госполитики. Оттого, в общем-то, и исчезла роль Латвии и Риги как привлекательной витрины, своеобразной восточно-западной «прокладки».

«Не будут рассматриваться и оцениваться подтверждения, выданные гостиницами и спа-заведениями», – заранее предупреждает МИД Латвии. Нам такой клиент – не нужен! Впрочем, и латвийский гражданин, имеющий ВНЖ в России, фактически не может получить, например, ипотечный кредит – ибо рассматривается как подданный недружественного государства.