В Риге продают места в бомбоубежище с душем, кухней и запасами

На фоне растущей нестабильности в мире в Латвии появляются необычные предложения на рынке недвижимости, пишет Otkrito.lv.

На сайте ss.com опубликовано следующее объявление:

"Безопасность, спокойствие и готовность — приобрети себе место в современном бомбоубежище. Площадь укрытия — 150 м². Внутри предусмотрены все удобства: водоснабжение, канализация, вентиляция, генераторы, запасы пищи, душевые, санузлы и кухня.

Предлагается два варианта размещения:

Стандартное место (2250 €): двухъярусная кровать в общей зоне, доступ ко всей инфраструктуре, резерв на 30 дней в случае чрезвычайной ситуации, подходит для семей.

Премиум место (3250 €): размещение в зоне с меньшим количеством людей, улучшенная вентиляция, эргономичный матрас, USB-зарядка, личный шкаф, приоритет при входе в случае ЧС.

Важно: покупка оформляется на имя клиента, место закрепляется как постоянный ресурс на случай будущих кризисов. Количество мест ограничено".