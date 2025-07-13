Baltijas balss logotype

В Риге продают места в бомбоубежище с душем, кухней и запасами 1 2009

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2025
kasjauns.lv
В Риге продают места в бомбоубежище с душем, кухней и запасами

На фоне растущей нестабильности в мире в Латвии появляются необычные предложения на рынке недвижимости, пишет Otkrito.lv.

На сайте ss.com опубликовано следующее объявление:

"Безопасность, спокойствие и готовность — приобрети себе место в современном бомбоубежище. Площадь укрытия — 150 м². Внутри предусмотрены все удобства: водоснабжение, канализация, вентиляция, генераторы, запасы пищи, душевые, санузлы и кухня.

Предлагается два варианта размещения:

Стандартное место (2250 €): двухъярусная кровать в общей зоне, доступ ко всей инфраструктуре, резерв на 30 дней в случае чрезвычайной ситуации, подходит для семей.

Премиум место (3250 €): размещение в зоне с меньшим количеством людей, улучшенная вентиляция, эргономичный матрас, USB-зарядка, личный шкаф, приоритет при входе в случае ЧС.

Важно: покупка оформляется на имя клиента, место закрепляется как постоянный ресурс на случай будущих кризисов. Количество мест ограничено".

Читайте нас также:
#недвижимость #новинки
27
2
2
7
3
20

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го июля

    Выходит война с бомбежками в Латвии кому-то выгодна, за аренду бомбоубежищ деньги брать?

    27
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 853
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 805
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1001
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 4
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 8
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 19
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 25
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 34
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 42
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 4
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 8
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео