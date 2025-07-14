Baltijas balss logotype

«Бьют стекла, режут тросы, тащат аккумуляторы!» Появилось новое видео из ж/д депо в Риге 1 5003

Наша Латвия
Дата публикации: 14.07.2025
В социальной сети «тикток» выложили новое видео с объекта структуры латвийской железной дороги (LDz) - железнодорожного депо. Видео на текущий момент собрало свыше 12 тысяч просмотров и 640 лайков.

Судя по видео, это железнодорожное депо, расположенное между станцией «Золитуде» и «Депо». Там стоят старые электрички, которые были собраны в Риге в советское время и еще недавно курсировали по латвийским путям, но сегодня они разрисованы граффити, двери и стекла в вагонах выбиты, перерезаны тросы… по сведениям очевидцев, разворованы и аккумуляторы. При этом, территория депо огорожена забором, колючей проволкой и находится под охраной. Что происходит?

«Ура эркии! Жалко, что больше они не поедут» - такой заголовок у ролика в аккаунте Sibirijas bimži. В комментариях пишут: «40 лет отслужили верой и правдой», «лучшая модель за все время», «спишут на металлолом», «это создано в Латвии, а теперь никому не нужно», «и я там уже был, легко пролазить через забор, охрана спит или вовсе отсутствует», "Бьют стекла, режут тросы, тащат аккумуляторы! Неужели такова современная культура, а занятому освоением бюджетов руководству железной дороги похоже плевать с высокой колокольни на разгул воров и вандалов в железнодорожных депо".

А вот что написал Гатис на латышском языке: «жаль, что руководству LDz на все плевать и позволяют всем желающим гадить на территории депо», - которому ответил автор ролика. «Особенно расстраивает то, что вагоны поездов RVR теперь не только расписаны граффити, но и по сути разрушены - это действительно нехорошо. Если бы не вандалы, эти вагоны могли бы ездить! Но, к сожалению, вандалы выбили все стекла, вырезали кабели, сорвали краны и украли аккумуляторы. Очень жаль, что у этих вагонов такая судьба».

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го июля

    Какая судьба - такое и отношение, если наверху воруют миллионами, то почему не спереть какой то сраный аккумулятор?

    43
    3

