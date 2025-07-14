Многие латвийцы не дождутся базовой пенсии

Поскольку средняя продолжительность жизни мужчин в Латвии составляет 70 лет, у многих не будет мотивации платить социальный налог, поскольку они вообще не дождутся базовой пенсии, пишет NRA.lv.

"Цель введения базовой пенсии - помочь наиболее нуждающимся пенсионерам", - сказал министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

В интервью "TV24" он признал, что Латвия действительно выделяется на европейском фоне, поскольку наши жители проживают меньше всего лет здоровой жизни в Европе, что в большей степени относится к мужчинам.

У мужчин проблемы со здоровьем начинаются с 55 лет, поэтому продолжительность здоровой жизни самая низкая в Европе. Поэтому, вероятно, необходимо больше инвестировать в здоровье или выбирать более здоровый образ жизни, чтобы дольше оставаться на рынке труда. Пенсионеры работают по двум причинам: пенсия для них слишком мала либо для того, чтобы быть социально активными.

Узулниекс напомнил, что 1 октября состоится полная индексация пенсий, в августе станет известно, каким будет этот индекс, и каждый желающий сможет узнать в Государственном агентстве социального страхования, насколько вырастет его пенсия.