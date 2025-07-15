Baltijas balss logotype

Как не расстаться с 50 евро. С сегодняшнего дня в поездах платим штрафы по-новому

Наша Латвия
Дата публикации: 15.07.2025
LETA
Как не расстаться с 50 евро. С сегодняшнего дня в поездах платим штрафы по-новому

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в порядке применения штрафов АО "Pasažieru vilciens" (PV), которые предусматривают увеличение суммы штрафа за проезд без билета до 50 евро, если безбилетный пассажир не оплачивает штраф на месте, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Если пассажир едет в поезде без действительного билета, штраф составит при оплате на месте 25 евро, а в случае, если штраф выписан в виде счета для последующей оплаты, его сумма увеличится до 50 евро.

Для пассажиров, имеющих право на льготы, но едущих в поезде без действительного билета, штраф составит 7 евро при оплате на месте и 15 евро при последующей оплате, что на 10 евро меньше по сравнению с предыдущим размером штрафа.

За провоз багажа или животных без соответствующего билета штраф составит 5 евро при оплате на месте и 10 евро, если будет выписан счет.

Как отметили в PV, цель изменений - стимулировать пассажиров приобретать билеты, в то же время сделав систему штрафов проще и понятнее.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го июля

    Это только в тех новых поездах, которые на ходу разваливаются? Что то дороговато!

Видео