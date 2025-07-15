Baltijas balss logotype

Конец русского эфира. «Домская площадь» будет звучать по радио только до конца этого года.

Наша Латвия
Дата публикации: 15.07.2025
Конец русского эфира. «Домская площадь» будет звучать по радио только до конца этого года.

Русский язык окончательно исчезнет из государственного эфира.

"Правление Латвийского общественного СМИ (ЛСМ) разработало стратегические приоритеты на 2026-2029 годы. Цель – создать единое, ориентированное на общественное благо цифровое мощное медиа, которому доверяют и созданный которым контент ценят жители Латвии", - говорится в сегодняшнем сообщении Латвийского общественного СМИ. Согласно этим приоритетам, все вещание на языках нацменьшинств в общественных СМИ "уходит" из линейного вещания, то есть из радиоэфира, поскольку с телеэфира русское вещание на ЛТВ-7 ушло уже в этом году. Теперь настал черед для Латвийского радио-4-Домская площадь. Как говорится в заявлении ЛСМ, "Домская площадь", которая вещала на русском многие десятилетия, прекратит русское вещание с 1-го января 2026-го года. Однако, как явствует из пресс-релиза, полностью русский и другие языки нацменьшинств из общественных СМИ не исчезнут - то есть вещание и публикации в том числе и на русском будут доступны, как и сейчас, на интернет-платформе ЛСМ.

Таким образом, руководство ЛСМ фактически идет к тому, чтобы выполнить "запланированный" в концепции по нацбезопасности отказ от русского вещания в общественных СМИ с 2026-го года.

Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  З
    Злой
    15-го июля

    Глубоко по одному месту и по барабану- давно уже не смотрю и не слушаю местные тв и радио, по мне, так сейчас все местные закройтесь.

    13
    3
  А
    Алекс
    Злой
    15-го июля

    Не смотри ,не слушай,не говори.Всем окружающим до лампочки

    0
    2

