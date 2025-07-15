Конец русского эфира. «Домская площадь» будет звучать по радио только до конца этого года.

"Правление Латвийского общественного СМИ (ЛСМ) разработало стратегические приоритеты на 2026-2029 годы. Цель – создать единое, ориентированное на общественное благо цифровое мощное медиа, которому доверяют и созданный которым контент ценят жители Латвии", - говорится в сегодняшнем сообщении Латвийского общественного СМИ. Согласно этим приоритетам, все вещание на языках нацменьшинств в общественных СМИ "уходит" из линейного вещания, то есть из радиоэфира, поскольку с телеэфира русское вещание на ЛТВ-7 ушло уже в этом году. Теперь настал черед для Латвийского радио-4-Домская площадь. Как говорится в заявлении ЛСМ, "Домская площадь", которая вещала на русском многие десятилетия, прекратит русское вещание с 1-го января 2026-го года. Однако, как явствует из пресс-релиза, полностью русский и другие языки нацменьшинств из общественных СМИ не исчезнут - то есть вещание и публикации в том числе и на русском будут доступны, как и сейчас, на интернет-платформе ЛСМ.

Таким образом, руководство ЛСМ фактически идет к тому, чтобы выполнить "запланированный" в концепции по нацбезопасности отказ от русского вещания в общественных СМИ с 2026-го года.