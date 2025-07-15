Baltijas balss logotype

В поле зрения соцслужбы Даугавпилса попали четыре бездомных гражданина России 3 2383

Наша Латвия
Дата публикации: 15.07.2025
LETA
В поле зрения соцслужбы Даугавпилса попали четыре бездомных гражданина России
ФОТО: pixabay

За год в поле зрения Социальной службы Даугавпилса оказались четыре бездомных гражданина России, сообщила во вторник журналистам заместитель руководителя службы Римма Вавилова.

Социальная служба не собирает данные о пенсионерах, проживающих в Латвии, которые столкнулись с проблемами из-за невыплаты российских пенсий. Однако в течение года в поле зрения службы оказались четыре человека, которые являются гражданами России и бездомными.

«Мы очень активно работали как с государственными, так и с муниципальными органами, чтобы обеспечить восстановление документов и предоставление услуг», — пояснила Вавилова.

В настоящее время есть только один «активный случай», когда ситуация еще решается, остальным людям услуги предоставлены.

Как уже сообщалось, Россия уже два квартала задерживает выплату пенсий в полном объеме своим пенсионерам, проживающим в Латвии.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплачивает российские пенсии лицам, проживающим в Латвии, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

Договор вступил в силу 19 января 2011 года. В четвертом квартале прошлого года через VSAA было выплачено 9700 российских пенсий на сумму около 3,5 миллиона евро, сообщает VSAA.

#пенсии #гражданство россии
  • JP
    Janis Peterson
    15-го июля

    Алекс а что Латвия заботиться о своих гражданах? Пенсионеры в Латвии те же нищие и бомжи.. только с квартирой, пока...

    26
    5
  • А
    Алекс
    15-го июля

    Вот так Россия заботится о своих гражданах.Позорище.

    19
    31
  • N
    NB!
    Алекс
    15-го июля

    Алекс, поделись, почему ты решил, что виновна Россия?

    15
    3
