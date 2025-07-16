Количество пропускающих занятия учащихся на всех этапах и программах образования существенно не изменилось, однако значительное количество пропусков, особенно неоправданных, наблюдается среди учащихся основных школ, свидетельствуют данные Государственной службы качества образования (ГСКО) о длительных неоправданных пропусках в 2023/2024 учебном году.

Хотя бы один неоправданный пропуск на программах начального общего образования в первом семестре зафиксирован у 37 984 школьников, а во втором семестре - у 42 065.

По сравнению с предыдущим учебным годом в 2023/2024 учебном году количество пропускающих уроки школьников не изменилось на всех уровнях образования. В первом семестре занятия длительное время неоправданно пропускали 5767 учащихся, а во втором семестре их численность выросла до 8873.

Длительным неоправданным пропуском на программе дошкольного образования считаются более трех дней, а на программах общего или профессионального образования - более 20 учебных часов.

В качестве основной причины длительных неоправданных пропусков учебные заведения назвали отсутствие мотивации школьников учиться, при этом чаще эта причина указывалась во втором семестре. Если в первом семестре отсутствие мотивации как причина длительных прогулов была указана в 2078 случаях, то во втором семестре число таких случаев выросло до 2399.

Среди наиболее часто упоминаемых причин длительных неоправданных пропусков указаны также семейные обстоятельства и проблемы со здоровьем, которые не подтверждены справкой от врача. Также в качестве причин указываются прогулы уроков по конкретным предметам, бродяжничество, посещение автошколы, трудовая деятельность или вступление в брак, зависимость от различных веществ и психологические проблемы.

Для решения проблемы прогулов ведутся переговоры с учащимися и их родителями, привлекаются социальные службы самоуправлений и сиротский суд.

ГСКО обобщила эти данные на основе информации, введенной образовательными учреждениями и самоуправлениями в Государственную информационную систему образования (ГИСО) и в системы управления школ, из которых данные раз в семестр импортируются в ГИСО. С учетом того, что количество введенных в системы управления школ длительных неоправданных пропусков больше, чем введенное в ГИСО, за основу при формировании статистики пропусков были приняты данные, введенные в системы управления школ.