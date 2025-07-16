Во время обстрела в Украине ранение получил мэр Огрского края Хелманис

Минувшей ночью во время обстрела на территории Украины был ранен мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Нацобъединение), утверждает руководитель отдела коммуникации краевой думы Патрикс Грива.

Источники в Украине сообщили самоуправлению, что состояние мэра стабильное.

Как сообщил Грива, с конца прошлой недели Хелманис находится в командировке в Украине, куда вместе с единомышленниками доставил около 20 автомобилей с гуманитарной помощью.

"Точное количество машин и пункт назначения в Украине могут быть раскрыты только после того, как груз достигнет цели. Это необходимо, чтобы информация не попала к противнику", - пояснил Грива.

Он отметил, что Хелманис ездит в командировки с грузами помощи для украинской армии и мирных жителей каждые несколько месяцев.

В распоряжении Гривы на данный момент нет информации о том, сопровождали ли Хелманиса в поездке и другие сотрудники самоуправления.