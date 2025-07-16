Baltijas balss logotype

Во время обстрела в Украине ранение получил мэр Огрского края Хелманис

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2025
LETA
Во время обстрела в Украине ранение получил мэр Огрского края Хелманис

Минувшей ночью во время обстрела на территории Украины был ранен мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Нацобъединение), утверждает руководитель отдела коммуникации краевой думы Патрикс Грива.

Источники в Украине сообщили самоуправлению, что состояние мэра стабильное.

Как сообщил Грива, с конца прошлой недели Хелманис находится в командировке в Украине, куда вместе с единомышленниками доставил около 20 автомобилей с гуманитарной помощью.

"Точное количество машин и пункт назначения в Украине могут быть раскрыты только после того, как груз достигнет цели. Это необходимо, чтобы информация не попала к противнику", - пояснил Грива.

Он отметил, что Хелманис ездит в командировки с грузами помощи для украинской армии и мирных жителей каждые несколько месяцев.

В распоряжении Гривы на данный момент нет информации о том, сопровождали ли Хелманиса в поездке и другие сотрудники самоуправления.

Оставить комментарий

(5)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го июля

    ...то ли этот придурок на ленточку поперся, ну тогда это и хрен с ним. Или это качественная реклама ВС России. А возможно хохлы его просто слили и сами мочканули.

    8
    1
  • lo gos
    lo gos
    16-го июля

    негры в очко ранили

    13
    3
  • A
    Aleks
    16-го июля

    Что то ничего даже не шевельнулось в душе к этому раненому члену,,Национального объединения латышей,,😀Хелману😀...Даже больше...Черствею,наверное👅

    16
    2
  • LB
    Lidija Belonosova
    16-го июля

    ,,Упокой, Господи , душу раба твоего...,,

    40
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    16-го июля

    Коррупционер попал под удар.

    59
    1
Читать все комментарии

Видео