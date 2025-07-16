Заставь дурака климату молиться: Латвия улучшает погоду для южных стран

В Европе все громче голоса тех, кто стал сильно сомневаться в пользе великого «зеленого» перехода, задуманным в Брюсселе. Стали брыкаться даже латвийские власти, чего за ними раньше не наблюдалось.

Рухнуло везде

Министерство экономики недавно отчиталось об успехах страны на пути к достижению климатических целей.

Так, выбросы вредного газа CO2 с 1990 года уменьшились в стране почти в три раза – с 26 068 тысяч тонн до 9981 тысяч тонн в году 2023-м. Прекрасный результат. Правда, достигнут он был в основном за счет ликвидации доставшейся от СССР промышленности. Тут особой заслуги у латвийских властей нет. Советская промышленность рухнула во всех республиках СССР, за исключением, пожалуй, только Белоруссии.

Исторический уровень

После резкого падения выбросов CO2 в начале 1990-х годов они стабилизировались в начале 2000-х, но потом начали медленно расти, достигнув пика в 2000 году – 11 953 тонны парникового газа подарила ЛР атмосфере планета Земля. Затем был спад, вызванный экономическим кризисом, потом – опять небольшой рост. Теперь мы снова в фазе снижения объемов выбросов.

Конечно, тут свою роль сыграли все новые экологические требования, которые выдвигает ЕС к самым разным отраслям, переход на новые, более продвинутые технологии и т.д. Нельзя, однако, не заметить, что в те годы, когда выбросы CO2 в Латвии небольшие, то и экономике в целом нездоровится. Не очень хорошая корреляция. Она проявляется и сейчас. В 2023 году Латвия вышла на исторически низкий уровень выбросов, но и ВВП стагнирует. Сейчас, в 2025 году, экономическое развитие тоже не блещет. Значит, ждем похвалы из Брюсселя за перевыполненные климатические нормы.

План перевыполним

Кстати, согласно взятым на себя Латвией обязательствам, к 2030 году страна должна выйти на 9124 выброшенных тонн CO2. Похоже на то, что этот результат будет достигнут на пару лет раньше заявленного срока. Ну если, конечно, страна так и не выйдет из уже сильно затянувшейся стагнации. Раньше пандемия мешала нормально развиваться, теперь вот война. Что дальше?

Кстати, согласно недавно опубликованным данным, и весь ЕС в целом не только достигнет установленных для 2030 года климатических целей, но и перевыполнит их. Сокращение выбросов парниковых газов в 2030 году в ЕС установлено на уровне 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Но последний прогноз указывает на то, что выбросы сократятся на 54%. Правда, скептики указывают на то, что сокращение выбросов в Европе произошло в основном за счет снижения объемов производства и закрытия заводов. Но Брюссель пока непреклонен.

Скромный результат

Латвия, как известно, является европейским отличником в деле использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Но и здесь все сложно. Например, в производстве электроэнергии использование ВИЭ выросло с 2004 по 2013 годы с 45,96% до 54,32%. Довольно скромный результат. Хотя такие цифры для многих стран ЕС являются просто мечтой.

Лучше дела обстоят с отоплением. Доля ВИЭ, используемых в отоплении домов и квартир, выросло за вышеуказанный период с 42,49% до 61,36%.

Электричество у нас производят крупные компании, у которых и так все хорошо. Зато тепло – тысячи кочегарок по всей стране. Из-за удорожания газа, мазута, угля и прочих полезных ископаемых многие из них за последние годы перешли на более дешевые источники энергии типа щепы или биогаза.

Ритуальное самоубийство

Согласно принятому в 2021 году закону, Евросоюз обязался достичь климатической нейтральности к 2055 году. Но поскольку выполнение этой цели выглядит все менее реалистично, Еврокомиссия предложила промежуточную цель – сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году.

Но и эта цель многим кажется слишком амбициозной. Не потому, что недостижима, а потому, что ничего хорошего Европе не сулит в случае выполнения.

«На протяжении веков японские самураи прибегали к практике сэппуку – самоубийства через вспарывание живота – как к способу искупления неудачи. Европейский аналог этого обряда самоуничтожения имеет более прозаичное (хотя и столь же губительное) название: Регламент (ЕС) 2021/1119, также известный как Европейский климатический закон», – написало недавно авторитетное брюссельское издание Euractive.

«Никто не отрицает климатический кризис. Но стратегия одиночных действий не спасет планету. Она лишь уничтожит остатки европейской экономики и беспрецедентное процветание, которым континент пользовался в последние десятилетия», – считает Euractive.

Зачем добивать промышленность?

К счастью, более трезвомыслящие столицы Европы – Рим, Прага и Париж – выступают против плана Комиссии на 2040 год. Главный вопрос – какую позицию займет коалиционное правительство Германии, возглавляемое правоцентристами, находящееся под серьезным давлением со стороны «зеленых».

Германия, на долю которой приходится примерно четверть экономики ЕС, пребывает в стагнации на протяжении почти пяти лет. Общая ситуация в еврозоне тоже оставляет желать лучшего: реальный рост экономики вот уже более двух лет почти на нуле – это худшие показатели за десятилетия. На фоне угрозы еще более глубокого спада и возможной торговой войны с США трудно придумать худший момент для ужесточения ограничений в отношении промышленности Европы. С 2015 года производство в ЕС и так снизилось примерно на 4%, но особенно заметен спад в промышленном ядре региона – в Германии, где объемы промышленного производства сократились почти на 10%, поскольку ключевые отрасли экономики – химическая промышленность и автомобилестроение – начинают сдавать позиции.

«Из Германии уходит тяжелая промышленность, в том числе из-за высоких цен на энергию. Страна стала примером провальной климатической стратегии. Хотя выбросы в стране действительно заметно снизились, эта «победа» обернулась разрушением промышленной базы», – говорят эксперты. Неужели не хватит ума остановиться на краю пропасти?

Увы, последние климатические новости не позволяют на это надеяться. Волны жары, охватившие Западную Европу в последнее время, не дадут Брюсселю возможности дать задний ход. Хоть в лепешку расшибись, закрой хоть все заводы, прохладный климат обратно не вернешь. Главные мировые загрязнители воздуха – США, Россия и Китай – на климатические потуги Европы смотрят с усмешкой. Там никто гоняться за CO2 с метлой не собирается.

Рига тоже против

Пока создавалась эта статья, пришли неожиданные новости. Против климатических планов Еврокомиссии на 2040 год выступила и обычно послушная Латвия.

«Латвия не может согласиться с предложением Еврокомиссии, предусматривающим сокращение выбросов на 90%, так как у нас с Еврокомиссией не было углубленных дискуссий о достижении этой цели. Сейчас слишком много неясностей, по которым мы надеемся получить ответы от Еврокомиссии», – говорится в заявлении Министерстве климата и энергетики (МКЭ).

Министерство подчеркивает, что основным приоритетом Латвии является дальнейшее использование твердой биомассы, вероятно, имея в виду дрова и их производные – древесные гранулы, щепу и подобные виды топлива. Вероятно, (министерство, правда, об этом не упоминает), если выполнять все требования Брюсселя, то частично придется отказываться и от дров.

Слишком крутые цели

«Латвия находится в Северном регионе, и более 60% топлива, используемого для отопления в Латвии, составляет биомасса, – отмечает МКЭ. – Использование биомассы очень важно для Балтийского региона в плане энергетической безопасности, энергетической независимости и энергозатрат».

Латвия ожидает от Еврокомиссии реалистичной, основанной на расчетах оценки возможностей достижения существующих целей по эмиссиям (55%) в ЕС к 2030 году. «Даже нынешние цели для всех стран-участниц амбициозны без учета индивидуальных ситуаций стран-участниц, а также геополитических реалий, которые требуют перенаправления ресурсов на другие приоритеты», – подчеркивается в заявлении МКЭ.

Не все страны одинаковы

По мнению МКЭ, все страны ЕС нельзя оценивать одинаково, экономическая ситуация и развитие отраслей в них различны. Например, Латвия зеленая по своей сути – в Латвии масштабный лесной сектор, который составляет более половины территории страны, а сельскохозяйственный сектор играет существенную роль в производстве и экспорте продовольствия.

«Климатическая политика должна поддерживать развитие отраслей народного хозяйства, приносить результат с ощутимыми экономическими выгодами, а не создавать бремя для наших предприятий. Одной из сфер, где Латвия добилась существенного прогресса, является сектор землепользования и лесного хозяйства», – отмечает министерство.

Как сообщает ведомство, ему уже удалось добиться, чтобы Еврокомиссия включила Латвию в список пяти стран ЕС, для которых в этой сфере будут установлены более гибкие цели. «Это означает, что будет возможно при выполнении целей адекватно учитывать особенности Латвии», – отмечает министерство.

Сообщается также, что и Эстонии удалось получить разрешение на особый подход к своим проблемам.