Baltijas balss logotype

Демография на дне: стремительно сокращается рождаемость в Латвии 2 1670

Наша Латвия
Дата публикации: 17.07.2025
BB.LV
Демография на дне: стремительно сокращается рождаемость в Латвии
ФОТО: Unsplash

За первые пять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4678 новорожденных, что на 14,2% или 774 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В этот период родилось 2422 мальчика, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 2256 девочек, что меньше на 19,4%.

В мае в Латвии было зарегистрировано 946 новорожденных (-15,5%), в том числе 482 мальчика и 464 девочки.

Таким образом, число зарегистрированных в Латвии новорожденных седьмой месяц подряд не достигает тысячи. В ноябре 2024 года было зарегистрировано 959 новорожденных, в декабре - 933, в январе этого года - 881, в феврале - 890, в марте - 985, в апреле - 976.

За первые пять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11 096 умерших, что на 584 (5%) меньше, чем за тот же период 2024 года (11 680 умерших).

Таким образом, число умерших на 6418 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период прошлого года эта разница составляла 6228.

За первые пять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 3005 браков, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 637 браков (26,9%) больше.

На 1 июня этого года численность населения в Латвии, согласно предварительным данным, составила 1,832 млн человек.

Читайте нас также:
#рождаемость
11
1
2
0
0
2

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    17-го июля

    При фашизме детишки не рождаются. Лучше всего жили латвийцы, и потому размножались при оккупации. В Латвии рождалось в ДЕСЯТЬ раз больше детей, чем сейчас.

    24
    1
  • A
    Aleks
    17-го июля

    А свято место пусто не бывает,ведь не зря же зачищают население больше 30 лет Значит кому то это надо...Ничего в мире не происходит просто так.А кому и так понятно,если послушать американскую еврейку Клинтон за 2005 год.👽🔯

    32
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 126
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 914
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 837
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1035

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 3
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 9
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 28
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 39
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 45
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 43
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 3
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 9
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео