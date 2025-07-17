Демография на дне: стремительно сокращается рождаемость в Латвии

За первые пять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4678 новорожденных, что на 14,2% или 774 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В этот период родилось 2422 мальчика, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 2256 девочек, что меньше на 19,4%.

В мае в Латвии было зарегистрировано 946 новорожденных (-15,5%), в том числе 482 мальчика и 464 девочки.

Таким образом, число зарегистрированных в Латвии новорожденных седьмой месяц подряд не достигает тысячи. В ноябре 2024 года было зарегистрировано 959 новорожденных, в декабре - 933, в январе этого года - 881, в феврале - 890, в марте - 985, в апреле - 976.

За первые пять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11 096 умерших, что на 584 (5%) меньше, чем за тот же период 2024 года (11 680 умерших).

Таким образом, число умерших на 6418 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период прошлого года эта разница составляла 6228.

За первые пять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 3005 браков, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 637 браков (26,9%) больше.

На 1 июня этого года численность населения в Латвии, согласно предварительным данным, составила 1,832 млн человек.