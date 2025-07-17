В армию Латвии этим летом пойдут 757 мужчин и женщин: часть из них добровольно

Из всех поступающих на службу молодых людей 571 (75%) добровольно подали заявку, остальные призваны на службу случайным образом.

Молодые люди начнут СГО в нескольких подразделениях НВС. Большинство - 474 человек, в том числе 18 девушек - будут нести службу в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск на военной базе в Адажи.

В третьей Латгальской бригаде Земессардзе в Лузнаве будут служить 100 молодых людей, в том числе одна девушка. Во второй Видземской бригаде Земессардзе в Алуксне к службе приступят 133 молодых человека, в том числе две девушки. В Военно-воздушных силах в Лиелварде будут служить 50 молодых людей, в том числе трое девушек.

Служба продлится 11 месяцев. Она включает в себя освоение и совершенствование тактического обучения, навыков стрельбы, формирование понимания системы государственной обороны, а также целенаправленное физическое развитие. Процесс обучения дополняется патриотическим воспитанием и развитием лидерских навыков.

После основной подготовки, которая длится восемь недель, военнослужащие будут интегрированы в подразделения профессиональной службы, продолжив специализацию в различных областях, в том числе по специальностям оператора противотанковых и противовоздушных систем, оператора беспилотных летательных аппаратов, стрелка, разведчика, артиллериста и другим.

СГО учит молодых людей преодолевать вызовы, выполнять задачи в условиях повышенного стресса, а также действовать в команде и руководить ею. Кроме этого, СГО предлагает военнослужащим такие выгоды, как оплаченное государством высшее или профессиональное высшее образование второго уровня по отдельным направлениям обучения, гарантии здравоохранения и другие.

На СГО призываются все граждане Латвии - мужчины - в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или, если гражданин продолжает получать основное или среднее образование, - в течение одного года после окончания образовательного учреждения, но не позднее чем до 24-летнего возраста. При этом установлено, что на СГО добровольно могут подавать заявки граждане Латвии - мужчины и женщины - в возрасте от 18 до 27 лет.