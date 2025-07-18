Baltijas balss logotype

Как таксисты в Риге накручивают тарифы: местные поднимают бунт против эстонского Bolt 1 1276

Дата публикации: 18.07.2025
Как таксисты в Риге накручивают тарифы: местные поднимают бунт против эстонского Bolt
ФОТО: LETA

Одна из причин скандала: "динамические тарифы", которые компания Bolt устанавливает во время масштабных мероприятий или в часы пик. Как известно, в такие дни тарифы для клиентов резко вырастают — иногда в несколько раз.

Например, во время закончившегося на минувшей неделе молодежного Праздника песни и танцев стоимость поездок возрастала даже в три с половиной раза.

Представители латвийской таксомоторной отрасли также указывают: зарегистрированная в Эстонии компания Bolt систематически выдавливает латвийские таксомоторные компании с рынка, устанавливая свои правила игры.

Написано заявление генпрокурору. И не только

Итак, Латвийская таксомоторная отрасль выступила против эстонской компании Bolt: 11 июля Ассоциация по развитию лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков (АРЛКПП) направила письмо в Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Службу государственных доходов, Центр защиты прав потребителей и ряд других учреждений с просьбой обратить внимание на ситуацию с приложением Bolt.

Совет по конкуренции (КП) уже откликнулся: там оценят конкуренцию в латвийской отрасли такси, сообщила исполняющая обязанности председателя КП Иева Шмите в интервью TВ3. Будет начато расследование.

Она также отметила: первые признаки указывают на то, что на данный момент эстонский Bolt может занять монопольное положение в латвийской индустрии такси.

В АРЛКПП уверены, что Bolt занимается недобросовестной коммерческой практикой — компания нарушает Коммерческий закон Латвии, Закон об автомобильных перевозчиках и Закон о бухгалтерском учете — там выставляют счета от имени других лиц, а также применяют "динамические" тарифы по своему усмотрению.

В свою очередь, представители Латвийской организации работодателей такси и Латвийского профсоюза работников коммунального хозяйства и транспорта ранее также сообщили: латвийская отрасль такси выступает против монопольного положения эстонского Bolt в Латвии.

Bolt: "Это стандартная практика"

Руководитель Bolt в Латвии Кристине Безерра–Кьерульф в ответ на эти обвинения утверждает: платформа для использования автомобилей в качестве такси Bolt использует "динамическую ценовую политику", что является стандартной практикой в индустрии цифровых платформ и соответствует действующему регулированию.

По ее словам, динамическое ценообразование уравновешивает спрос и предложение за определенный период времени.

"Например, когда спрос на поездки высок — во время масштабных мероприятий или в часы пик, стоимость проезда увеличивается", — призналась представитель Bolt.

При этом, по ее словам, Bolt "обеспечивает прозрачность ценообразования как для потребителей, так и для водителей". В конце каждой поездки в СГД автоматически отправляется счет из системы Bolt, предоставляющий налоговикам информацию о доходах водителя–партнера за каждую совершенную поездку.

Безерра–Кьерульф также упомянула, что услуги "совместных поездок" регулируются в Латвии уже более шести лет. "Однако, несмотря на цифровизацию отрасли, традиционные такси по–прежнему присутствуют на рынке и имеют ряд преимуществ, таких как возможность использовать полосы общественного транспорта. Обычные такси также имеют доступ к определенным приоритетным объектам, в том числе на территории аэропорта Рига", — добавила Безерра–Кьерульф.

Для справки

Компания Bolt была основана в Эстонии в 2013 году Маркусом Виллигом, которому в настоящее время принадлежит 17,05% капитала компании.

Группа состоит из десятков компаний, чья материнская компания, Bolt Technology, является владельцем собственности на все приложения Bolt.

#такси
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    7-го августа

    Ассоциация по развитию лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков (АРЛКПП) А что это за организация? Кто она и кого представляет? НИКТО из таксофирм о ней НИЧЕГО не знает. Очередная афёра какая-то

    0
    0

