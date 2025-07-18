Baltijas balss logotype

Сколько можно!? Град и мощные ливни снова идут на Латвию - синоптики 2 5344

Наша Латвия
Дата публикации: 18.07.2025
BB.LV
Сколько можно!? Град и мощные ливни снова идут на Латвию - синоптики
ФОТО: Unsplash

Синоптики выпустили новое предупреждение для жителей Латвии.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил в пятницу несколько предупреждений - о приближающихся сильных грозах, возможных локальных наводнениях и сильной жаре в отдельных регионах страны.

В ближайшие часы местами на юге Латвии ожидаются грозы с сильными ливнями, возможен град. Предупреждение действует до полуночи.

С учетом того, что в восточных регионах страны почва в бассейнах рек уже длительное время переувлажнена, а в ближайшие дни локально ожидаются дожди и грозы, местами на низинных участках возможно затопление, а уровень воды в водоемах повысится.

Синоптики также предупреждают, что сегодня до 17:00 в Риге и Курземе ожидается сильная жара - температура воздуха повысится до +27…+28 градусов.

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    18-го июля

    Реально ничего не происходило, прогноз погоды не совпадает с реальностью

    19
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Злой
    19-го июля

    Это вы риньке скажите, чтобы он на это внимание обратил, когда прогноз передает.

    0
    1

