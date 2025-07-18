Сколько можно!? Град и мощные ливни снова идут на Латвию - синоптики

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил в пятницу несколько предупреждений - о приближающихся сильных грозах, возможных локальных наводнениях и сильной жаре в отдельных регионах страны.

В ближайшие часы местами на юге Латвии ожидаются грозы с сильными ливнями, возможен град. Предупреждение действует до полуночи.

С учетом того, что в восточных регионах страны почва в бассейнах рек уже длительное время переувлажнена, а в ближайшие дни локально ожидаются дожди и грозы, местами на низинных участках возможно затопление, а уровень воды в водоемах повысится.

Синоптики также предупреждают, что сегодня до 17:00 в Риге и Курземе ожидается сильная жара - температура воздуха повысится до +27…+28 градусов.