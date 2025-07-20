Baltijas balss logotype

Это почему чиновники в Латвии раньше всего боялись? Потому что у них фасилитатора не было 3 1932

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2025
Обучение чиновников по новым методам походит на детский сад.

ФОТО: пресс-фото

Правительственные инстанции ЛР зачастую обслуживают сами себя. Такое впечатление порождает знакомство с информационным сообщением "Об укреплении емкости инновации в государственном управлении".

В минувший вторник на заседании правительства документ представила сама премьер Эвика Силиня. Значит, взяла политическую ответственность!

Хотят учиться и экспериментировать

"Современное государственное управление сталкивается со все более сложными и комплексными вопросами, такими как геополитические и затрагиваемые человеком изменения климата, масштабы и масштабы цифровой трансформации, тенденции старения общества, растущие требования к качественным услугам и достижение доверия общества к управлению государством, — значится в документе, который отстаивала лидер партии "Новое Единство".

— В этих условиях традиционных подходов зачастую уже недостаточно для решения комплексных проблем и их влияния. Инновации и дизайн позволяют не только решать эти вызовы, но и создавать направленные на будущее решения, способствующие процветанию общества и доверию к управлению страной.

Государственное управление XXI века не может функционировать изолированно от общества и его нужд. Инновации и дизайн создают мост между ожиданиями общества и предоставляемыми государственным управлением услугами, обеспечивая, чтобы публичные процессы были не только эффективны, но и социально значимы и эмпатичны. Они отражают современный подход, который характеризуется способностью постоянно совершенствоваться, учиться и экспериментировать, чтобы создать лучшее будущее для всего населения".

На средства Механизма оздоровления и устойчивости ЕС (введен после пандемии ковида) в Латвии реализуется программа "Развитие экосистемы инноваций в публичном секторе". Из денег Европейского фонда регионального развития оплачивается "Инновационная лаборатория для использования преимуществ дигитализации". То есть оцифровки всего и вся! Инновационная лаборатория при Государственной канцелярии, к примеру, дала возможность 1005 чиновникам приобрести ценные навыки работы в цифровой среде.

Знакомьтесь, это ваш фасилитатор

Не все так просто, приходится спускать свыше новые методики. Вот например: "Фасилитация — структурированный процесс управления группами, при котором нейтральное лицо (фасилитатор) помогает участникам эффективно сотрудничать, решать проблемы и принимать решения. Это включает использование различных методов и инструментов для стимулирования продуктивного диалога и единого понимания".

А еще для чиновников будут: дизайнерское мышление; инновационные лаборатории, спринт и экспертная сеть…

Или вот: "Прототип — начальная модель решения услуги, продукта или процесса, созданная для проверки его функциональности и концепции перед полноценным внедрением".

Ранее в нашей стране потрудилась миссия Организации экономического сотрудничества и развития, выявившая системные болезни национальной бюрократии:

"Главными препятствиями для инноваций в государственном управлении Латвии являются отсутствие стратегического согласования между приоритетами и активностями, ограничивающие нормативные и законодательные рамки, а также недостаточные финансовые и человеческие ресурсы. При этом слабость политической поддержки и боязнь ошибок препятствуют экспериментированию, а навыков и вовлеченности работников зачастую недостаточно для обеспечения успешного внедрения инновационных подходов".

В общем, все весьма и весьма запущено. Но не зря в Латвии принят и действует План модернизации государственного управления, рассчитанный до 2027 года!

Нет веры власти — а зачем третий вице–мэр?

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, в которую Латвия входит с 2016 года, наряду со всеми государствами "коллективного Запада" и такими неоднозначно оцениваемыми странами, как Турция, Чили, Израиль и Южная Корея, отметили, что наше общество даже и на этом фоне довольно скептично настроено к институтам управления:

"Низкое доверие общества к правительству (25–29%, ОЭСР в среднем 41–45%) можно улучшить более эффективными, ориентированными на пользователя услугами. Сложная среда государственного управления и другие глобальные вызовы требуют инновационных методов, однако в Латвии инновация еще не считается важным приоритетом".

Аналогичные проблемы существуют и на уровне самоуправлений — "основные вызовы связаны с нехваткой ресурсов и навыков, что ограничивает возможности внедрения инноваций". "Проблемы горизонтального сотрудничества мешают обмену опытом и переносу хорошей практики".

Как заметили уважаемые читатели, даже язык документов правящих кругов весьма своеобразен. К примеру, "горизональное сотрудничество", звучащее весьма двусмысленно, по факту призвано означать взаимодействия между организациями или структурами, которые находятся на одном уровне иерархии.

Кстати, для последней формы работы и был изобретен пост третьего вице–мэра Риги Мариса Спринджукса ("Объединенный список"), который, являясь в прошлом главой самоуправления Адажского края, должен будет наладить сотрудничество с муниципалитетами Пририжья. По крайней мере так было задумано, но вот что там получится на практике…

Выпускница Академии художеств тренирует бюрократов

Сам себя не похвалишь — никто тебя не похвалит. Потому примем как данность: "Инновационная лаборатория Государственной канцелярии является визионерской и творческой командой с миссией содействия смелым и осмысленным инновациям в государственном управлении. Она призвана усилить инновации и повышение потенциала…"

На практике тренингами данной структуры занимается фасилитатор Мадара Зелчане, окончившая Академию художеств и доселе работавшая в телекоммуникационном концерне. Она, к примеру, недавно учила персонал Министерства благосостояния.

В этом году подобные мозговые штурмы проводились также для сотрудников Государственной службы пробации, Регистра предприятий, МВД, Министерства экономики и даже Государственного центра доноров крови.

"В целом спринты способствуют ориентированному на пользователя и основанному на доказательствах управлению, которое демонстрирует дееспособность, гибкость и стратегический взгляд. Этот инновационный лабораторный подход становится мостом между формированием политики и ее практической реализацией, укрепляя способность государства решать сложные системные проблемы с основанным на дизайне подходом".

Вот так вот, господа налогоплательщики, потому не удивляйтесь, что когда вы пытаетесь дозвониться в какое–то учреждение, вас посылают на сайт, к чат–боту. Ибо все чиновники заняты — они с фасилитаторами, на хакатоне.

Что же до календарных рамок проекта, озвученного Э. Силиней, то они закончатся через два года не зря — ибо в 2026–м у нас намечены очередные выборы в Сейм, а после того либо можно вовсе не отвечать за проделанное, либо основать новую программу.

Читайте нас также:
#чиновник
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • ks
    kokorins sergejs
    20-го июля

    Там.нужен.не.фисилитатор.а.фалоэмитатор

    17
    4
  • A
    Aleks
    20-го июля

    Действительно,когда фаллоимииаторов не было -все было сконцентрировано на управлении,а теперь есть и есть чем заниматься. Свои прикроют,если что .

    37
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го июля

    Фасилитатор крайне необходим тем хуторским недоучкам, у которых в карманах только справка об окончании 4 классов начальной сельской школы. Однако это им совсем не помешало занять важные государственные должности в кабинетах Старой Риги. Занять то они заняли, а вот работать абсолютно не умеют, тыркать одним пальцем по клаве - это не работа. Вот тут и приходят на помощь - ФАСИЛИТАТОРЫ!

    57
    2
Читать все комментарии

