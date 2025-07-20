Вредительство? Соцсети о запрете руководству школ вести уроки

Совсем недавно появилась новость о запрете для руководства школ вести уроки - Минобрнауки собирается ввести этот запрет, ссылаясь на чрезмерную нагрузку администраторов.

На фоне острой нехватки учителей по многим предметам это выглядит довольно странно, что и отразилось в постах жителей Латвии в соцсетях.

В частности, Карлис пишет: "У меня в самом деле есть ощущение, что Минобрнауки сознательно пытается ослабить образовательную систему. Не хватает Skola 2030, а теперь еще и эти глупости".

Большинство тех, кого эта тема волнует, так или иначе с автором поста согласны, но есть и другие мнения:

Тут правильно отметили, что решение принимают те, кто одновременно сидит в 12 правлениях и 17 комитетах.

Боюсь, что к 2030 году проблема отпадет сама собой. При нынешней резко идущей вниз демографической кривой довольно сомнительно, удастся ли укомплектовать вообще первые классы в большинстве школ.

С другой стороны, я была бы только за то, чтобы директора школ были профессиональными управленцами. И уроки сами не вели. Для руководства крошечным агентством из 6 человек требуют ученых степеней и руководящего опыта, а школой может руководить трудовик без опыта работы в руководстве. Но это исключительно сложные коллективы.

Это не глупости. Насколько было возможностей наблюдать уроки школьного руководства - выброшенные деньги. Эти дети обычно не ездят на олимпиады и не появляются среди лучших, потому что само руководство часто прогуливает, часто не участвует и больше развлекается, чем учит. Совершенно согласен.

Все, полностью все, что еще делает эта власть, представляет собой открытое вредительство.

С моей точки зрения похоже на старания министерства добиться, чтобы школами руководили люди, более близкие по своему мышлению к чиновничеству, а не к молодежи и ее потребностям.

Это называется решением "нехватки педагогов".

Школьное руководство уже давно не ведет уроки. На это нет времени... Ну разве что, может быть, есть какая-то школа, где такое происходит...

Чем больше необразованных людей, тем легче ими править. Это было в основе российских успехов.

Как обычно. С Минобрнауки говорят, разъясняют, а они как бараны. Это в самом деле вызывает вопросы - они притворяются непонимающими и это сознательное вредительство, или действительно не соображают, что делают?

Директор моей бывшей 66-й школы (светлая ему память) в свое время вел предмет "Политика и право", было очень хорошо и качественно. Было бы по-идиотски, если примут эти изменения. Выпуск 2008 года.

Моя директор школы была учительницей по химии, она и нас учила. Если в стране не хватает учителей и она не могла бы нас учить, с нами была бы ж...а.

В принципе - самая дебильная идея. Я слышал, что в какой-то школе не было учительницы, так как не было возможности найти, и директрисе самой нужно было учить детей, чтобы хоть как-то подготовить к экзаменам.

А вот что думает об этом запрете предприниматель Нормунд Бергс: "Странно. Министерству надо бы стимулировать то, что директора действительно понимают проблемы учителей и школы. Да и министру, и министерским чиновникам не помешало бы время от времени заходить в класс".