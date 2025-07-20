Baltijas balss logotype

Вредительство? Соцсети о запрете руководству школ вести уроки

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2025
соцсети
Вредительство? Соцсети о запрете руководству школ вести уроки

Совсем недавно появилась новость о запрете для руководства школ вести уроки - Минобрнауки собирается ввести этот запрет, ссылаясь на чрезмерную нагрузку администраторов.

На фоне острой нехватки учителей по многим предметам это выглядит довольно странно, что и отразилось в постах жителей Латвии в соцсетях.

В частности, Карлис пишет: "У меня в самом деле есть ощущение, что Минобрнауки сознательно пытается ослабить образовательную систему. Не хватает Skola 2030, а теперь еще и эти глупости".

Большинство тех, кого эта тема волнует, так или иначе с автором поста согласны, но есть и другие мнения:

  • Тут правильно отметили, что решение принимают те, кто одновременно сидит в 12 правлениях и 17 комитетах.

  • Боюсь, что к 2030 году проблема отпадет сама собой. При нынешней резко идущей вниз демографической кривой довольно сомнительно, удастся ли укомплектовать вообще первые классы в большинстве школ.

  • С другой стороны, я была бы только за то, чтобы директора школ были профессиональными управленцами. И уроки сами не вели. Для руководства крошечным агентством из 6 человек требуют ученых степеней и руководящего опыта, а школой может руководить трудовик без опыта работы в руководстве. Но это исключительно сложные коллективы.

  • Это не глупости. Насколько было возможностей наблюдать уроки школьного руководства - выброшенные деньги. Эти дети обычно не ездят на олимпиады и не появляются среди лучших, потому что само руководство часто прогуливает, часто не участвует и больше развлекается, чем учит. Совершенно согласен.

  • Все, полностью все, что еще делает эта власть, представляет собой открытое вредительство.

  • С моей точки зрения похоже на старания министерства добиться, чтобы школами руководили люди, более близкие по своему мышлению к чиновничеству, а не к молодежи и ее потребностям.

  • Это называется решением "нехватки педагогов".

  • Школьное руководство уже давно не ведет уроки. На это нет времени... Ну разве что, может быть, есть какая-то школа, где такое происходит...

  • Чем больше необразованных людей, тем легче ими править. Это было в основе российских успехов.

  • Как обычно. С Минобрнауки говорят, разъясняют, а они как бараны. Это в самом деле вызывает вопросы - они притворяются непонимающими и это сознательное вредительство, или действительно не соображают, что делают?

  • Директор моей бывшей 66-й школы (светлая ему память) в свое время вел предмет "Политика и право", было очень хорошо и качественно. Было бы по-идиотски, если примут эти изменения. Выпуск 2008 года.

  • Моя директор школы была учительницей по химии, она и нас учила. Если в стране не хватает учителей и она не могла бы нас учить, с нами была бы ж...а.

  • В принципе - самая дебильная идея. Я слышал, что в какой-то школе не было учительницы, так как не было возможности найти, и директрисе самой нужно было учить детей, чтобы хоть как-то подготовить к экзаменам.

А вот что думает об этом запрете предприниматель Нормунд Бергс: "Странно. Министерству надо бы стимулировать то, что директора действительно понимают проблемы учителей и школы. Да и министру, и министерским чиновникам не помешало бы время от времени заходить в класс".

(2)
  • Ч
    Чангл
    20-го июля

    Д.Б. зачем умное поколение? Наражали дебилов, выпустили обезьян около памятника и всё хорошо. Зоопарк а не страна

    37
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го июля

    А почему только директора, что разве уборщица не в состоянии вести уроки труда и домоводства, а учитель физкультуры - уроки военной подготовки Земессардзе?

    26
    5

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 128
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 918
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 840
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1036

ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 2
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 0
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 5
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 11
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 31
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 42
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 2
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 0
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 5

