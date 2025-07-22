Выработка солнечных электростанций удвоилась, но она в шесть раз отстает от ГЭС

В прошлом году производство электроэнергии на солнечных электростанциях увеличилось в 2,2 раза по сравнению с 2023 годом, было произведено 536 ГВт·ч, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Существенных изменений в потреблении нет, за исключением автотранспорта, где потребление электроэнергии растет. В 2024 году на гидроэлектростанциях, ветряных и солнечных электростанциях было произведено 4022 ГВт·ч электроэнергии, что на 6,5% (282 ГВт·ч) меньше, чем годом ранее.

Рост ветровых электростанций с 2023 по 2024 год незначителен, они произвели в общей сложности 276 ГВт·ч электроэнергии, что на 5 ГВт·ч больше, чем годом ранее. Снижение в прошлом году связано со снижением производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. В 2024 году гидроэлектростанции выработали 3210 ГВт·ч, что на 15,4% меньше, чем в 2023 году. Такие колебания связаны с притоком воды в Даугаву, и они наблюдались и ранее.

В 2024 году на когенерационных станциях было произведено 621,3 ГВт·ч из возобновляемых источников энергии, из которых большая часть (457 ГВт·ч) пришлась на когенерационные станции на биомассе. В обоих видах производства, включая биогазовые когенерационные станции, объемы производства несколько снизились.

По сути, серьезные изменения произошли только в объемах выработки электроэнергии солнечными электростанциями, которые за год выросли вдвое. В общей сложности выработка электроэнергии из возобновляемых источников составляет 4643 ГВт·ч. В 2024 году их доля в производстве электроэнергии составила 73%. Общее потребление энергии в 2024 году составило 183 петаджоуля (ПДж), что на 1 ПДж меньше, чем в 2023 году. В пересчете на ГВт·ч это составляет чуть менее 52 тысяч ГВт·ч.

Существенных изменений в потреблении энергии в Латвии за последнее десятилетие не произошло, хотя в последние три года наблюдается тенденция к снижению. Крупнейшим потребителем энергоресурсов по-прежнему остается транспорт, потребивший 47 ПДж (28,4% от конечного потребления), домохозяйства - 46 ПДж, или 27,7%, и промышленность - 42 ПДж, или 25,1%. По сравнению с 2023 годом наблюдается снижение доли потребления в транспортном и промышленном секторах, однако доля потребления домохозяйствами увеличилась.