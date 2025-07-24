Baltijas balss logotype

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2025
Где в Латвии купаться, и при этом не замерзнуть?
Из-за смены направления ветра температура воды на Курземском побережье Рижского залива стремительно падает, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

За последние сутки температура воды в Колке упала с 23 до 14,5 градусов, в Мерсрагсе - с 24 до 18,5 градусов, а в Рое вода остыла до 14 градусов.

У мола в Даугавгриве температура воды составляет около 20 градусов, а в порту Скулте она поднялась с 16 до 17 градусов.

Температура воды в Вентспилсском порту в четверг утром составляет 16 градусов, в Лиепайском порту - почти 20 градусов, но вода на пляже может быть гораздо холоднее.

В большинстве рек и озер температура воды составляет 18-23 градуса, а в Лиелупе и низовьях Венты - 24 градуса.

Уровень воды во многих местах повышается из-за дождей.

  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го июля

    Кому холодно купаться, оденьтесь потеплее, проблем то.

    6
    8

Видео