Под колпаком: СГД Латвии может смотреть содержимое телефона без вашего ведома?

СГД приобрела израильскую систему цифровой криминалистики. Новинка умеет не только отслеживать всю коммерческую активность жителей в интернете и соцсетях, в том числе — анализировать блокчейн при криптовалютных транзакциях, но и обходить защиту смартфонов и извлекать зашифрованную информацию из широкого спектра устройств iOS и Android.

Латвийская служба госдоходов, озабоченная необходимостью пополнить казну, закручивает гайки и усиливает контроль за тратами граждан. Как уже сообщалось, СГД будет получать от банков информацию о внесении наличных средств резидентами и предприятиями на сумму от 750 евро и выплатах от 1500 евро. Вся полученная информация будет анализироваться на предмет рисков незадекларированных доходов. Предполагается, что эта мера, направленная против плательщиков и получателей зарплат в конвертах, позволит за год собрать фискальному ведомству не менее трех миллионов евро дополнительных налогов.

Но это еще не все. Чтобы эффективно выявлять лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, СГД приобрела израильскую систему цифровой криминалистики. Новинка умеет не только отслеживать всю коммерческую активность в интернете и соцсетях, в том числе — анализировать блокчейн при криптовалютных транзакциях, но и обходить защиту смартфонов и извлекать зашифрованную информацию из широкого спектра устройств iOS и Android. Получается, израильская система способна взломать смартфон или компьютер, чтобы хорошенько покопаться в его содержимом. То есть сыграть роль зловредного хакера, но уже — на государственном уровне.

Такое не может не настораживать. Ведь всего два года прошло со скандала, когда возникло подозрение, что в распоряжении латвийских спецслужб имеется шпионская и опять-таки израильская программа Pegasus. Она позволяет взламывать телефоны, превращая чужое устройство в удалённый микрофон или камеру, она позволяет сторонним лицам за счёт контроля над экраном читать любую переписку жителей, вне зависимости от того, насколько защищён мессенджер.

Поводом стало заражение этой шпионской программой телефона издателя и соосновательницы портала «Медуза» - россиянки Галины Тимченко, ныне проживающей и работающей со своей командой в Латвии. Латвийская ассоциация журналистов так встревожилась по этому поводу, что послала в МВД, Службу государственной безопасности, Совет национальной безопасности и Сейм официальный запрос: используют ли наши правоохранительные органы или спецслужбы программу скрытой слежки Pegasus. Такой же запрос послали журналисты LSM в Генпрокуратуру.

Полученные ответы укладываются в следующее: тактика, средства и мероприятия оперативной деятельности — это "государственная тайна". То есть фактически прессу вежливо послали в известном направлении.

Между тем, Access Now (международная некоммерческая организация, занятая защитой конфиденциальности и продвижением цифровых прав человека, со штаб-квартирой в Нью-Йорке) в своей статье, посвященной скандалу с Тимченко в Латвии, писала, что Pegasus продаётся только государственным органам, при этом сама программа разработана так, чтобы скрыть, какое правительство стоит за конкретной атакой. И что Европарламенту даже пришлось создавать специальный комитет — PEGA – для расследования нарушений или халатности в отношении использование шпионского ПО типа Pegasus и аналогичных программ в странах-членах Евросоюза. Этот комитет выявил по меньшей мере 14 государств ЕС и 22 оператора Pegasus на территории Евросоюза.

В общем, расхожая шутка из «17 мгновений весны», что все под колпаком у Мюллера, становится реальностью нашей жизни. И свежая закупка СГД израильской системы, обходящей защиту смартфонов и извлекающей зашифрованную информацию из широкого спектра устройств iOS и Android, наглядный тому пример.