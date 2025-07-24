Сегодня в Риге начинает работать «Единый билет»: когда им выгодно пользоваться

С 24 июля в Риге и окрестностях начинает действовать единый билет (Vienota biļete) для проезда на общественном транспорте и по железной дороге. Стоит он 2 евро.

Напомним: в марте этого года Рижская дума одобрила реализацию пилотного проекта по введению единого билета Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens, который продлится один год. Вначале единый билет будет использоваться на маршрутах Rīgas satiksme и железнодорожных маршрутах в зоне A, а после завершения пилотного проекта его планируется внедрить и на других маршрутах.

Сколько можно сэкономить

Если вы едете автобусом/троллейбусом/трамваем до вокзала, а потом, скажем, до Вецаки поездом, то экономия по единому билету – 1 евро. Потому что не нужно будет покупать отдельный билет на городской транспорт + поезд.

Однако отметим очевидное: если тот же рижанин – пенсионер, то он, очевидно, поедет в те же Вецаки 58-м автобусом. И не заплатит ничего, поскольку сениоры сейчас имеют такие транспортные льготы в столице. Правда, этот городской автобус в Вецаки отправляется только раз час. Зато даром.

А вот в случае с единым билетом, который пока действует в порядке пилотного проекта, подобных льгот для сениоров не заявлено. И не только для них.

Как указывает компания Pasažieru vilciens, «для людей с уже имеющимися льготами в рижском общественном транспорте скидки для единого билета пока не предусмотрены».

На популярные вопросы отвечает Pasažieru vilciens

– А что с праздничными днями? Можно ли использовать рижский единый билет в дни, когда проезд в общественном транспорте бесплатный?

– Нет. В дни, когда на всех пассажиров в общественном транспорте Риги действует скидка 100% (в праздничные дни), купить единый билет на этот день будет невозможно.

– Можно ли купить этот единый билет у контролера-кондуктора в поезде или в билетных кассах?

– Нет. Единый билет – только электронный, доступен ТОЛЬКО в цифровом формате – в мобильном приложении и на сайте. Причем билет может быть приобретен ТОЛЬКО авторизованными клиентами.

– Что входит в стоимость 2 евро?

– Единый билет стоимостью 2 евро включает в себя: один дневной билет на поезд для поездки по маршруту поезда зоны А (включая стыковочные рейсы в этой зоне), а также один 90-минутный билет Rīgas satiksme для поездки на автобусе, троллейбусе или трамвае.

– Что имеется в виду под «стыковочными рейсами»?

– Если поездка происходит с пересадкой в Риге, Торнякалнсе или Земитаны, используя две разные линии, то один единый билет позволяет совершить две поездки.

– Какова длительность действия единого билета?

– Единый билет будет действителен до 2:59 следующего дня.

– Как можно регистрировать единый билет?

– Регистрировать билет можно в любом порядке – поездку можно начать как с поезда, так и с общественного транспорта Rīgas satiksme. Отсчет 90 минут начинается с регистрации первой поездки, будь то поезд или общественный транспорт.

– Как зарегистрировать единый билет в поезде?

– Надо поднести QR-код билета к оптическому датчику регистратора железнодорожных билетов, который находится в правой части кассы. На экране должно появиться подтверждение того, что регистрация билета прошла успешно. Если же по техническим причинам билет не зарегистрирован у регистратора билетов, он должен быть зарегистрирован у контролера-кондуктора.

Чтобы зарегистрировать единый билет в рижском общественном транспорте, пассажир должен воспользоваться именно мобильным приложением.

– Зачем все это затеяли?

– Цель единого билета – УПРОСТИТЬ для пассажиров пересадку между разными видами транспорта.

– Куда обращаться с вопросами?

– По вопросам расписания поездов, покупки билетов или другим вопросам, связанным с поездками, обращайтесь в службу поддержки клиентов, позвонив по круглосуточному бесплатному номеру 8760.