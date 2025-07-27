Baltijas balss logotype

Ямы на латвийских дорогах победит искусственный интеллект 2 1002

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2025
kasjauns.lv
Ямы на латвийских дорогах победит искусственный интеллект

На платформе IRoM, созданной латвийской IT-компанией ZZ Dats, будет автоматически собираться актуальная информация о состоянии дорог в Латвии - как находящихся в ведении самоуправлений, так и автомобильных дорог государственного значения.

Ответственные специалисты смогут в режиме реального времени получать данные о недостатках дорожной инфраструктуры и, соответственно, принимать решения о необходимых действиях. Как сообщили в компании, к обучению искусственного интеллекта, лежащего в основе цифровой платформы, приглашают присоединиться и жителей, сообщает LSM.lv.

Цель проекта — создать современную и легко адаптируемую цифровую платформу, которая в течение всего года поможет дорожным службам эффективнее планировать и выполнять работы по содержанию дорог.

Платформа будет использовать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы вовремя выявлять и анализировать проблемы, такие как ямы, трещины, заросшие или плохо видимые дорожные знаки, а также другие потребности в обслуживании. Автоматически собранная информация поможет оперативно и обоснованно принимать решения, а также обеспечит прозрачность в использовании ресурсов. Такой подход позволит сократить время реакции специалистов, повысить безопасность на дорогах и более эффективно использовать ресурсы в любое время года, подчеркнул директор ZZ Dats Эджус Жейрис.

Компания ZZ Dats призывает жителей участвовать в создании социально значимого решения — присылая фотографии дорожных дефектов на адрес sliktscels@zzdats.lv. Эти фото будут использованы для обучения искусственного интеллекта, чтобы в будущем повысить эффективность содержания дорог в Латвии.

Второй этап создания новой интеллектуальной информационной системы IRoM реализуется в сотрудничестве с исследователями Рижского технического университета (RTU). Будет создана экосистема участников по обмену данными, при этом для обработки информации будут использоваться модели искусственного интеллекта, разработанные RTU.

Система будет распространяться через следующие каналы: корпоративные системы управления ресурсами, системы мониторинга, мобильные приложения и мессенджеры. С помощью ИИ в рамках этого комплексного решения также будет возможно прогнозировать будущие работы по содержанию дорог.

Кроме того, система позволит просматривать дороги, находящиеся в ведении самоуправлений, и рекомендации на интерактивной карте. В проекте ZZ Dats планируется использование как минимум четырех источников данных: метеоданные, стационарные дорожные камеры, приложение Waze и мобильное приложение IRoM. Таким образом, услуга будет доступна в широких региональных зонах, а не только в городах или на участках дорог с установленными метеостанциями.

Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    29-го июля

    Придётся поработать без выходных-этому интелекту😂🤣🤣🤣🤣😂😂😂🤣ДОРОГ ТО НЕТ)))))))

    0
    0
  • пк
    полосатый конь
    27-го июля

    Хорошая идея ! Если естественный - национальный способен только к воровству.

    4
    0

