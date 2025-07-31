Baltijas balss logotype

«Стратегические приоритеты» LSM - закрыть русское радио LR4 3 513

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2025
LETA
«Стратегические приоритеты» LSM - закрыть русское радио LR4

Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в четверг утвердил разработанные правлением Латвийского общественного СМИ (LSM) стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что русскоязычная программа "Латвийское радио 4 - Домская площадь" (LR4) претерпит структурные изменения и продолжит существовать в нынешнем формате, или линейном вещании, только до конца этого года.

Начало реализации новой среднесрочной стратегии деятельности LSM запланировано на январь 2026 года, поэтому, согласно графику, утвержденному СОЭСМИ как принимающим решение органом, до конца 2025 года продолжится интенсивная работа по детальной разработке стратегии и утверждению ее итоговой версии.

СОЭСМИ считает, что предложенные стратегические приоритеты соответствуют ожиданиям совета и цели, определенной в концепции создания и деятельности объединенного общественного СМИ: "Цифровое развитие общественного СМИ и распространение важного для демократического общества и разнообразного контента в цифровой среде, в которую переходит все больше пользователей под воздействием процессов цифровой трансформации".

Разрабатывая концепцию единого общественного СМИ, СОЭСМИ особо подчеркнул, что в процессе объединения не должно сократиться содержательное разнообразие общественного СМИ и разнообразие мнений. Поэтому правление LSM должно обеспечить, чтобы творческие и технологические ресурсы редакций были сконцентрированы таким образом, который обеспечит возможность создавать больше общественно значимого и высококачественного контента для выполнения особой миссии общественного СМИ.

СОЭСМИ признает, что стратегический план LSM отражает распространенную во всем мире тенденцию к созданию мультимедийных редакций для гибкого и эффективного производства контента, предназначенного для разных аудиторий на различных медиаплатформах.

По мнению совета, есть основания полагать, что план правления LSM о постепенном создании единых редакций и вовлечении работников в этот процесс устранит риски сокращения содержательного разнообразия и разнообразия мнений. Устав LSM предусматривает, что решения правления о конкретных изменениях в организационной структуре могут приниматься только с согласия собрания участников LSM, или СОЭСМИ.

СОЭСМИ также считает, что стратегические приоритеты LSM на период с 2026 по 2029 год соответствуют озвученной советом еще в апреле 2024 года установке о концептуально новом подходе общественного СМИ к работе с аудиторией нацменьшинств. Наряду с планируемым прекращением работы LR4 до конца 2025 года и отказом от платформы LSM+ предполагается отказаться от деления редакций по языковому принципу, существенно сократить контент на русском языке, а также направить больше ресурсов на создание нового контента на латышском языке, чтобы стимулировать потребление контента на государственном языке представителями нацменьшинств.

Ранее сообщалось, что правление LSM разработало стратегические приоритеты на 2026-2029 годы.

Стратегические приоритеты LSM включают новый подход к производству контента на иностранных языках. Со следующего года портал "lsm.lv" станет единой платформой для новостного контента с возможностью выбора языка. Существующий контент LSM+ также будет интегрирован в lsm.lv. Контент на иностранных языках (английском, украинском, русском) будет производиться и распространяться только в цифровой среде.

Как пояснила ранее представитель LSM Илзе Луяне, на "lsm.lv" будет доступен мультимедийный контент во всех форматах - аудио, аудиовизуальный, текстовый. Контент на английском, украинском и русском языках будет создаваться и распространяться только в цифровой среде. Планируется адаптировать латышский контент в соотношении 2:1, а именно 70% - переводной контент, 30% - оригинальный контент, созданный на иностранных языках.

По словам Луяне, изменения коснутся и редакционной структуры, но они будут реализованы только после аудита контента, который завершится в конце октября этого года.

В то же время решение о наилучшем использовании частоты "Латвийского радио 4" ещё не принято.

Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    31-го июля

    Вообще покуй , не слушал никогда лр4 и собираюсь слушать и лсм не читал, даже не знаю что это такое, по мне так можете хоть сейчас закрыться, не интересует.

    7
    6
  • З
    Злой
    Злой
    31-го июля

    Вообще покуй , не слушал никогда лр4 и н НЕ собираюсь слушать и лсм не читал, даже не знаю что это такое, по мне так можете хоть сейчас закрыться, не интересует.

    5
    5
  • Е
    Ехидный
    31-го июля

    закрыть русское радио и будет всем счастье !!!???

    11
    4
Читать все комментарии

