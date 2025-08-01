Кто задерживает выплаты российских пенсий проживающим в Латвии пенсионерам? Кому верить?

«Хочу узнать о ситуации с российскими пенсиями. Слышал, что Россия их вроде отправляет, а латвийские банки их возвращают назад, поскольку не могут принимать деньги от российских банков из-за санкций. Латвия же утверждает, что это Россия не перечисляет деньги. Кому же верить? Может, сотрудники банков могут дать какое-то пояснение?»

Ласма Дзелме, представитель Swedbank

А денег так и нет

Упомянутые в вопросе пенсии можно получить через Агентство государственного социального страхования (VSAA), через Отдел социального обеспечения при посольстве России в ЛР или непосредственно через Межрегиональное операционное Управление федерального казначейства (УФК).

Если пенсия выплачивается через VSAA или через Отдел социального обеспечения при посольстве России в ЛР, рекомендуем клиентам обращаться в соответствующее учреждение. Правда, согласно сообщению подотдела платежей Латвии, в этом году выплат напрямую из МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАЦИОННОГО УФК в целом практически не было (по состоянию на 18 июля. – М.Б.).

Если пенсионное перечисление не поступило, единственной причиной может быть обстоятельство, что выплаты не поступили из Пенсионного фонда России. Соответствующее разъяснение содержится в сообщении VSAA (поскольку наибольший объем выплат осуществляется напрямую через VSAA) на www.vsaa.gov.lv.

Что касается прямых выплат в/из России или Беларуси, то любые перечисления от физических лиц/компаний/государственных учреждений и т.д. в любой валюте закрыты с 7 мая 2022 года. Исключением являются входящие выплаты физическим лицам, конкретно – ежеквартальные пенсионные выплаты от Межрегионального операционного УФК.