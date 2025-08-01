Baltijas balss logotype

Кто задерживает выплаты российских пенсий проживающим в Латвии пенсионерам? Кому верить? 6 2313

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2025
BB.LV
Кто задерживает выплаты российских пенсий проживающим в Латвии пенсионерам? Кому верить?

«Хочу узнать о ситуации с российскими пенсиями. Слышал, что Россия их вроде отправляет, а латвийские банки их возвращают назад, поскольку не могут принимать деньги от российских банков из-за санкций. Латвия же утверждает, что это Россия не перечисляет деньги. Кому же верить? Может, сотрудники банков могут дать какое-то пояснение?»

Ласма Дзелме, представитель Swedbank

А денег так и нет

Упомянутые в вопросе пенсии можно получить через Агентство государственного социального страхования (VSAA), через Отдел социального обеспечения при посольстве России в ЛР или непосредственно через Межрегиональное операционное Управление федерального казначейства (УФК).

Если пенсия выплачивается через VSAA или через Отдел социального обеспечения при посольстве России в ЛР, рекомендуем клиентам обращаться в соответствующее учреждение. Правда, согласно сообщению подотдела платежей Латвии, в этом году выплат напрямую из МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАЦИОННОГО УФК в целом практически не было (по состоянию на 18 июля. – М.Б.).

Если пенсионное перечисление не поступило, единственной причиной может быть обстоятельство, что выплаты не поступили из Пенсионного фонда России. Соответствующее разъяснение содержится в сообщении VSAA (поскольку наибольший объем выплат осуществляется напрямую через VSAA) на www.vsaa.gov.lv.

Что касается прямых выплат в/из России или Беларуси, то любые перечисления от физических лиц/компаний/государственных учреждений и т.д. в любой валюте закрыты с 7 мая 2022 года. Исключением являются входящие выплаты физическим лицам, конкретно – ежеквартальные пенсионные выплаты от Межрегионального операционного УФК.

Оставить комментарий

(6)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го августа

    переводы в валюте приостановоены до нахождения решения по переводу денег. предлагают открыть руб счета по месту пребывания если это возможно.

    затык не на стороне России

    13
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го августа

    ответ из Соц фонда рф есть. Газпромбанк не смог отправить евро в Латвию. деньги вернулись в Соц фонд рф

    16
    2
  • A
    Aleks
    1-го августа

    Россия не платила долгое время бюджетникам Донецка.Сумма 7 млн евро в пересчёте.Так что что то похожее уже было.Не верю,что если бы латвийские банки не принимали платежи,то в России была бы гробовая тишина:Уже со всех углов обличали бы фашистов Латвии,гнобящих бедных российских пенсионеров.

    6
    18
  • А
    Андрей
    1-го августа

    Но это уже шаг вперёд. Хотя бы озучено часть того - кто что говорит. Кто несколько месяцев сидит без пенсии - поищите публикацию в ФБ от 30-31.07.2025 у Natalija Abola. Там она делится позитивным опытом - получить пособие. Это не пенсия, но хоть что-то, чтобы не умереть с голоду.

    12
    2
  • А
    Андрей
    1-го августа

    Редакция, ещё раз говорю - тема не раскрыта! Мало написать кто как отмазывается. Нужна реальная картина с подробностями. Идите в гости в посольство РФ в Риге. Для начала. Или зашлите своего человека в РФ. Или хоть позвоните, напишите письмо и т.д. От местных политиканов правды не дождёшься!

    39
    4
  • ТК
    Тото Кутунио
    1-го августа

    Повиляли zопой но так и не ответили, значит не принимают платежи из России.

    104
    8
Читать все комментарии

Видео