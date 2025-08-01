«Нас, похоже, за дураков держат». Почему в латвийском и литовском Lidl такие разные цены?

Недавно Сендия побывала в продуктовом магазине Lidl в Клайпеде и с удивлением заметила, что многие товары там значительно дешевле, чем в Латвии. Портал Jauns.lv выяснил, почему так происходит, пишет Otkrito.lv.

В Клайпеду Сендия отправилась вовсе не с целью провести скрупулезное сравнение цен. Нужно было просто прикупить кое-что в дорогу. Однако, попав в магазин, начала присматриваться к ценам — и поразилась: многие вещи стоят дешевле, чем она привыкла видеть в рижском Lidl.

Поскольку Сендия регулярно делает покупки в Lidl в Риге, ей стало интересно сравнить цену на знакомые товары — например, ванильное мороженое и женские одноразовые бритвы. В рижском магазине стандартная цена упаковки бритв — 6,99 евро, а большое ведро мороженого Vanilla Bourbon — тоже 6,99 евро. Между тем в литовском Lidl такие же товары стоят на два евро дешевле — 4,99 евро.

«Я правда начала задаваться вопросом: если в Литве это дешевле, то почему у нас дороже? Нас за дураков держат? Думаю, здесь дело не только в желании магазинов зарабатывать, но и в государственной политике», — разочарованно говорит Сендия.

На вопрос Jauns.lv ответила представитель Lidl Latvija Зане Нельке: «Цена на один и тот же товар в Латвии одинаковая во всех магазинах, независимо от их местоположения. То есть покупатель в Риге, Лиепае или Даугавпилсе заплатит за конкретный продукт одинаковую сумму. Такой подход обеспечивает прозрачность, честность и доверие со стороны клиентов».

Что касается разницы в ценах между странами, то, по словам Нельке: «Каждое государство функционирует в рамках своей экономики. Цены формируются с учетом местной покупательской способности, налоговой политики, логистических и трудовых затрат, а также других факторов. В Латвии эти факторы создают уникальную комбинацию, что и влияет на итоговую цену на полке».

Она подчеркивает, что сравнивать цены между странами некорректно, так как каждый рынок следует оценивать в своем контексте. Поэтому Lidl не сравнивает себя с другими странами, а сосредотачивается на развитии внутри конкретного рынка.

За комментарием по поводу различий в ценах Jauns.lv обратился и в Центр защиты прав потребителей, где ответили: «Если речь идет о ценах одной и той же торговой сети в разных странах, следует спрашивать саму компанию. Причины могут быть разными — специфика местного рынка, масштаб, ценовая политика, а также налоговая система. Заработные платы, структура расходов и поведение потребителей тоже отличаются».