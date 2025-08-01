Baltijas balss logotype

«Нас, похоже, за дураков держат». Почему в латвийском и литовском Lidl такие разные цены? 10 3548

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2025
kasjauns.lv
«Нас, похоже, за дураков держат». Почему в латвийском и литовском Lidl такие разные цены?

Недавно Сендия побывала в продуктовом магазине Lidl в Клайпеде и с удивлением заметила, что многие товары там значительно дешевле, чем в Латвии. Портал Jauns.lv выяснил, почему так происходит, пишет Otkrito.lv.

В Клайпеду Сендия отправилась вовсе не с целью провести скрупулезное сравнение цен. Нужно было просто прикупить кое-что в дорогу. Однако, попав в магазин, начала присматриваться к ценам — и поразилась: многие вещи стоят дешевле, чем она привыкла видеть в рижском Lidl.

Поскольку Сендия регулярно делает покупки в Lidl в Риге, ей стало интересно сравнить цену на знакомые товары — например, ванильное мороженое и женские одноразовые бритвы. В рижском магазине стандартная цена упаковки бритв — 6,99 евро, а большое ведро мороженого Vanilla Bourbon — тоже 6,99 евро. Между тем в литовском Lidl такие же товары стоят на два евро дешевле — 4,99 евро.

«Я правда начала задаваться вопросом: если в Литве это дешевле, то почему у нас дороже? Нас за дураков держат? Думаю, здесь дело не только в желании магазинов зарабатывать, но и в государственной политике», — разочарованно говорит Сендия.

На вопрос Jauns.lv ответила представитель Lidl Latvija Зане Нельке: «Цена на один и тот же товар в Латвии одинаковая во всех магазинах, независимо от их местоположения. То есть покупатель в Риге, Лиепае или Даугавпилсе заплатит за конкретный продукт одинаковую сумму. Такой подход обеспечивает прозрачность, честность и доверие со стороны клиентов».

Что касается разницы в ценах между странами, то, по словам Нельке: «Каждое государство функционирует в рамках своей экономики. Цены формируются с учетом местной покупательской способности, налоговой политики, логистических и трудовых затрат, а также других факторов. В Латвии эти факторы создают уникальную комбинацию, что и влияет на итоговую цену на полке».

Она подчеркивает, что сравнивать цены между странами некорректно, так как каждый рынок следует оценивать в своем контексте. Поэтому Lidl не сравнивает себя с другими странами, а сосредотачивается на развитии внутри конкретного рынка.

За комментарием по поводу различий в ценах Jauns.lv обратился и в Центр защиты прав потребителей, где ответили: «Если речь идет о ценах одной и той же торговой сети в разных странах, следует спрашивать саму компанию. Причины могут быть разными — специфика местного рынка, масштаб, ценовая политика, а также налоговая система. Заработные платы, структура расходов и поведение потребителей тоже отличаются».

#литва #цены #торговля #латвия
(10)
  • ВП
    Вася Пупкин
    2-го августа

    "Нас, похоже, за дураков держат" ... зачем латышей держать, так и есть. ))) а комменты все прекрасные!!! שבת שלום!

    17
    0
  • A
    Aleks
    2-го августа

    Латышская Дайна.Дословный перевод с иврита ,,Мы хотели бы жить на Манхеттене. А живём в голимом Балтэзерсе. Нашим братьям досталась Россия,которую ещё доить и доить, Ну а нам досталась Латвия, где уже почти ничего не осталось и осталось только доить народ. Почему мир так несправедлив?👽

    65
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    1-го августа

    Ну что тут опять нового по латвии? Опять национальный вид спорта- об@бон?🙄 Хоть раз в год заходи на латвийские новостные сайты и там всё будет по прежнему. Деду привет. 😉

    96
    7
  • Лк
    Летучий корабль
    Волченька Просто Волченька!
    1-го августа

    Лучше и не сказать! )))

    31
    1
  • LB
    Lidija Belonosova
    1-го августа

    Сендия , по мнению Центра защиты прав потребителей , Ваше поведение , как потребителя, отличается в Латвии и Литве! На выезде наверно Вы ,,хорошо,, ведёте себя, поэтому и цены в Литве ниже чем ,,дома,, ! Будете ,,паинькой,, и в Латвии Lidl снизит цены до литовских когда - нибудь, может в следующем веке!

    66
    14
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Lidija Belonosova
    2-го августа

    Работая в Литве, неоднократно наблюдал, что латыши ведут себя значительно тише и незаметнее на выезде, чем у себя дома, слыша русскую речь!

    12
    1
  • JD
    John De
    1-го августа

    Мало того, у Лидла почему-то на упаковке и при оплате разные суммы. В частности - куринные окорочка, причём уже не один месяц и не в меньшую сторону

    55
    1
  • Д
    Дед
    1-го августа

    Нормальный политкорректный ответ. А понимать его нужно так- налоги выше, соответственно и цены выше. Конкуренция уничтожена. Договорится об уровне цен, всегда с двумя тремя сетями можно. Лохов нужно учить. Не доходит через голову, дойдет, через кошелек.

    92
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го августа

    Заранее придуманная отговорка для дураков!

    98
    4
  • SK
    Soglasen Klassnij
    1-го августа

    Доят нас, а мы крепчаем

    87
    2
Видео