В Риге в опасной близости - акции в поддержку и Израиля и Палестины 1 527

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2025
LETA
В Риге в опасной близости - акции в поддержку и Израиля и Палестины

Сегодня в Риге пройдут два мероприятия: одно в поддержку Израиля, другое - в поддержку Палестины.

С 18 до 20 часов пройдет шествие от театра "Dailes" до площади перед Рижским Домом конгрессов, а затем митинг.

Цель мероприятия - выразить протест против внешней политики Латвии, направленной на поддержку Израиля против Палестины. Заявку на мероприятие подало частное лицо. Предположительно в шествии примут участие 70 человек.

В это же время на улице Кришьяна Валдемара, 3, на тротуаре перед зданием Министерства иностранных дел состоится пикет "Осуждение геноцида и насилия радикальных исламистов против евреев, друзов и других этнических и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке".

Мероприятие осудит радикальный исламистский террор, терроризм и экстремистскую пропаганду, а также поддержит право Израиля на существование и защиту своего народа.

Мероприятие организовано "Jewnited.lv", ожидается, что в нем примут участие 100 человек.

Исполнительный директор Риги встретился с организаторами обоих мероприятий и правоохранительными органами, чтобы обсудить и напомнить о порядке проведения мероприятий.

#израиль #палестина #акции протеста
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го августа

    Все это сборища людей низкого интеллекта. Человек нормального развития понимает, что это дело пустое и ничего не даёт, поэтому он предпочитает лучше заняться полезным для себя делом.

    8
    1

