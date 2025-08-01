Baltijas balss logotype

В первые выходные августа Вентспилс празднует 735-летний юбилей 3 1382

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2025
В первые выходные августа Вентспилс празднует 735-летний юбилей
ФОТО: пресс-фото

В первые выходные августа пройдет Праздник города в Вентспилсе – в течение трех дней пройдет более 70 мероприятий: концерты, праздничное шествие, пленэр уличного искусства, Праздник книги, дрэг-рейсинг, пенная вечеринка для детей, концерт на набережной, фейерверк и др.

В субботу состоятся традиционное городское праздничное шествие, концерты и представления на площади Лиела, 22-й Международный фестиваль цветочных ковров, творческие мастерские в научном центре VIZIUM, праздник книг на Ратушной площади, ярмарка на Рыночной площади Старого города и обширная концертная программа на променаде ул. Остас с аттракционами для детей, рынком ремесленников, едой и напитками. Кульминацией вечера станет праздничный фейерверк. Ночная программа предусматривает танцы в саду Ренькя, а также представления в парке Приключений.

В завершение праздника, в воскресенье, состоятся День ремесел в Приморском музее под открытым небом и мероприятия в Детском городке и детском парке Fantāzija.

Полностью с праздничной программой можно ознакомиться на городском портале ventspils.lv в разделе «Приглашаем вас на грандиозный Городской фестиваль – 700+35-летие» / Aicinām uz krāšņiem Pilsētas svētkiem – 700+35 gadu jubileju.

#праздник
Антон Городницкий
Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    1-го августа

    Ненавижу бб

    0
    1
  • З
    Злой
    1-го августа

    Но фильм "В зоне особого внимания" есть на ютубе

    2
    1
  • З
    Злой
    1-го августа

    Завтра не надевайте голубой берет, посадят.

    3
    2
Читать все комментарии

