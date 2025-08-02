«С девяностых дурите народ». В Барбеле протестуют против отмены ремонта дорог

В Барбеле, что в Баусском крае, терпение лопнуло. Накануне там прошла акция протеста против планов правительства отложить ремонт региональной автодороги. Местные жители слышат обещания о её восстановлении уже десятилетиями. Представители Министерства сообщения пообещали сделать всё возможное, но выслушали немало резких слов, сообщает TV3 Ziņas .

Речь идёт о региональной автодороге P87, которая соединяет Бауску и Айзкраукле. В этом году планировалось начать ремонт участка от Озолайне до Барбеле — о его неудовлетворительном состоянии жители жалуются уже много лет. Меняются поколения, а покрытие не меняется. Поэтому гнев людей вызвало решение отложить проект во имя экономии бюджета.

«Я помню, как в первом классе шёл в школу, дышали пылью, а нам говорили: “Не беспокойтесь, будет асфальт!” Но его нет до сих пор. У нас только обещания», - указал организатор мероприятия, глава объединения лесовладельцев "Барбеле" Эдмундс Ректис.

В акции протеста участвовали жители Барбеле, Озолайне, Скайсткалне, Валле, Стелпе, Вецумниеков, Вецсауле и других волостей Баусского края. Люди всех возрастов вышли с тяжёлой техникой, плакатами и звукоусиливающей аппаратурой.

На месте присутствовали представители Министерства сообщения, которые объяснили: проект по ремонту дороги действительно был отложен из-за бюджетных сокращений. Хотя теперь планы экономии на дорогах формально отменены, представители министерства признали: решение будет принимать всё правительство, а значит, никаких гарантий пока нет.

«Этот объект остался первым “за чертой”. Я думаю, финансирование будет и в дальнейшем. Если не в следующем году, то в ближайшее время мы сможем вернуться к этой дороге», - заверил государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидков.

Обсуждения с местными жителями были очень эмоциональными и громкими.

Организаторы мероприятия отправят государственным руководителям и профильным министерствам письмо с более чем двумя тысячами подписей жителей. Как говорилось на одном из плакатов: «Дороги, а не обещания».

Министерство сообщения пообещало, во-первых, на переговорах с Минфином добиваться финансирования для этого конкретного участка дороги, а во-вторых, в случае неудачи искать другие источники средств. Однако эти заверения протестующих не убедили.

Если не будет уверенности в финансировании, следующая акция пройдёт уже в Риге.

Как же так вышло? Министерство сообщения сначала объявило о сокращении финансирования дорожного фонда на почти 17 миллионов евро, а теперь отказывается от этой идеи. Министр сообщения Аттис Швинка ("Прогрессивные") объясняет это внутренними бюджетными дискуссиями и требованиями Министерства финансов.

Аттис Швинка, министр сообщения: [TV3: Была ли ошибкой публикация заявления о сокращении бюджета дорожного фонда? Мы видим реакцию общества, самоуправлений, строителей. Теперь всё пошло в обратную сторону. Может, не стоило изначально на это соглашаться?] «Я не совсем согласен с тем, что нужно было молчать. И у общества, и у журналистов есть право знать, что происходит в процессе формирования бюджета. Это абсолютно нормально — показывать проблемы и сложности, с которыми мы сталкиваемся».

Политик намерен предложить правительству другие меры для сокращения расходов. В свою очередь, Министерство финансов подчёркивает: оно не устанавливало, какие именно позиции должен сокращать каждый сектор. Поэтому от Министерства сообщения ожидают «обдуманных и обоснованных предложений по экономии».