«Грустно, очень грустно»: больше никаких ягод и грибов; местным жителям запретили ходить в леса Селии 8 7587

Наша Латвия
Дата публикации: 02.08.2025
BB.LV
«Грустно, очень грустно»: больше никаких ягод и грибов; местным жителям запретили ходить в леса Селии

В лесах Селии на деревьях появились таблички с надписью "Военный объект" (Militārais objekts), которые привлекли внимание местных жителей. Эти знаки предупреждают, что запрещено любое передвижение — как на транспорте, так и пешком, а также фотографирование и видеосъёмка, сообщает Vidusdaugavas televīzija, пишет nra.lv.

Предупреждающие таблички, высотой два метра и установленные каждые 50 метров, обозначают территорию площадью около 25 000 гектаров. Их установка началась в начале июля, а завершить работы планируется до конца сентября.

Эти таблички отмечают границы военного полигона, и, передвигаясь за их пределами, люди подвергают себя опасности — на полигоне планируются активные учения с использованием боевых боеприпасов и передвижением военной техники. Это вызвало обеспокоенность у местных жителей, особенно у тех, кто регулярно собирает в лесу ягоды и грибы не только для собственного стола, но и в качестве источника дополнительного дохода.

"Грустно, очень грустно. По-настоящему грустно. Это как будто у меня отобрали какое-то угощение. Здесь с детства ходили. Я даже не хочу думать, что там будет, но этой красоты, какая есть сейчас, уже не будет. Каждая ягодка, каждый гриб никому не достанется", — с сожалением сказала местная жительница, грибница и ягодница Инарa.

Инара рассказала, что сбор лесных даров помог её семье справиться с трудными временами — на вырученные средства удалось выучить детей.

"Если хорошо собирается, можно и больше тысячи, даже две-три тысячи заработать", — поделилась она.

Несмотря на изменения, Инара старается смотреть в будущее с позитивом — искать новые места для сбора ягод и грибов и радуется тому, что с развитием полигона в сельской местности будет больше движения и улучшится инфраструктура.

Руководитель Центра поддержки Селийского военного полигона, майор Гатис Муйжниекс сообщил, что активное патрулирование начнётся осенью. По его словам, человека, впервые пересёкшего границу полигона, скорее всего, сначала только предупредят. Он также отметил, что, вероятно, будет применяться практика, аналогичная Адажи — если гражданское лицо нарушает границу полигона, применяется административное наказание.

Муйжниекс подчеркнул, что на территории полигона в Селии уже активно ведётся использование территории, параллельно со строительством проходят военные учения, а сама территория постепенно развивается. Завершить строительство первого этапа планируется до конца этого года.

Оставить комментарий

(8)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го августа

    Госмразь просто вялым поводила по губам отобрав народное. Лопоухи утёрлись и пошли дальше шаркая приговаривая "ну по закону жиии...нет так нет..."

    156
    15
  • Д
    Дед
    2-го августа

    Грустить нужно было, когда шли на выборы и голосовали за тех, кто вам эти запреты вручил.

    361
    20
  • A
    Aleks
    Дед
    2-го августа

    Все ж для народа..И так во многих странах постсоветского пространства,где ненавидят местное население чужестранцы. В России запретили продавать все,что можно вырастить на приусадебном участке,что являлось заработком для многих .Чему тут удивляться,если СССР развалили нацисты и управляют они до сих пор ,что в России,что в других странах .Редкостная погань или паскуды как назвал их Глава Каббалы Микаэль Лайтман .,👽

    24
    39
  • A
    Aleks
    Дед
    2-го августа

    Как поет одна казахская группа ,,Я бы раньше пошел воевать,но нас очень красиво надули,, Но ещё не всё потеряно.Есть время проснуться.,.

    12
    12
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    Дед
    2-го августа

    У ALEKS’а смешались в кучу люди, кони… СССР нацисты развалили и Россией они же управляют, и Каббала тут, и чушь про приусадебные участки.

    58
    9
  • З
    Злой
    Дед
    2-го августа

    Так инара написала же, чёрт с ними с грибами селия начала развиваться, ей даже лучше стало, кстати, на диком западе вообще собирать грибы нельзя, кстати, я как-то спешился с велика в районе Кадаги и решил грибы пособирать, как ко мне набежала куча испанских военных, они не на службе были, женщины и мужчины и с обалденным удивлением смотрели что я делаю, , потом на английском стали спрашивать какие можно есть и как их готовить.

    31
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    2-го августа

    Все грибы ядовиты и поганки и белые, только в одних яд действует сразу, а в других накапливается, постепенно отравляя организм. В Америке и Европе, люди умнее, они про это знают, потому и не едят грибы, от того и живут дольше нас. Так что, таким запретам только радоваться, ведь они продлевают вам жизнь.

    12
    190
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    2-го августа

    Ого, сколько красных пальцев вниз! Видать лисичками объелись, которых даже черви не едят, боятся отравиться.

    8
    100
Читать все комментарии

Видео