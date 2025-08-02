«Грустно, очень грустно»: больше никаких ягод и грибов; местным жителям запретили ходить в леса Селии

В лесах Селии на деревьях появились таблички с надписью "Военный объект" (Militārais objekts), которые привлекли внимание местных жителей. Эти знаки предупреждают, что запрещено любое передвижение — как на транспорте, так и пешком, а также фотографирование и видеосъёмка, сообщает Vidusdaugavas televīzija, пишет nra.lv .

Предупреждающие таблички, высотой два метра и установленные каждые 50 метров, обозначают территорию площадью около 25 000 гектаров. Их установка началась в начале июля, а завершить работы планируется до конца сентября.

Эти таблички отмечают границы военного полигона, и, передвигаясь за их пределами, люди подвергают себя опасности — на полигоне планируются активные учения с использованием боевых боеприпасов и передвижением военной техники. Это вызвало обеспокоенность у местных жителей, особенно у тех, кто регулярно собирает в лесу ягоды и грибы не только для собственного стола, но и в качестве источника дополнительного дохода.

"Грустно, очень грустно. По-настоящему грустно. Это как будто у меня отобрали какое-то угощение. Здесь с детства ходили. Я даже не хочу думать, что там будет, но этой красоты, какая есть сейчас, уже не будет. Каждая ягодка, каждый гриб никому не достанется", — с сожалением сказала местная жительница, грибница и ягодница Инарa.

Инара рассказала, что сбор лесных даров помог её семье справиться с трудными временами — на вырученные средства удалось выучить детей.

"Если хорошо собирается, можно и больше тысячи, даже две-три тысячи заработать", — поделилась она.

Несмотря на изменения, Инара старается смотреть в будущее с позитивом — искать новые места для сбора ягод и грибов и радуется тому, что с развитием полигона в сельской местности будет больше движения и улучшится инфраструктура.

Руководитель Центра поддержки Селийского военного полигона, майор Гатис Муйжниекс сообщил, что активное патрулирование начнётся осенью. По его словам, человека, впервые пересёкшего границу полигона, скорее всего, сначала только предупредят. Он также отметил, что, вероятно, будет применяться практика, аналогичная Адажи — если гражданское лицо нарушает границу полигона, применяется административное наказание.

Муйжниекс подчеркнул, что на территории полигона в Селии уже активно ведётся использование территории, параллельно со строительством проходят военные учения, а сама территория постепенно развивается. Завершить строительство первого этапа планируется до конца этого года.