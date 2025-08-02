Baltijas balss logotype

В одном хозяйстве по 50-60 за день: от испанского слизня в Латвии уже никогда не избавиться - эксперт

Наша Латвия
Дата публикации: 02.08.2025
BB.LV
В одном хозяйстве по 50-60 за день: от испанского слизня в Латвии уже никогда не избавиться - эксперт
ФОТО: pixabay

Территорию Латвии все больше захватывает испанский слизень. В Талси по-прежнему надеются, что слизня в ближайшее время всё же внесут в список инвазивных видов. Сейчас именно испанский слизень определяет повседневный ритм жизни многих жителей края, сообщает TV3 Ziņas (ТВ3).

Жители Талсинского края продолжают бороться с испанскими слизнями с помощью различных методов — они уже оккупировали не только приусадебные участки и огороды, но и центр города.

"Ещё немного, и мы окажемся в ситуации, когда из своих домов и территорий будет вытеснен не какой-то там вид растений или животных, а сам человек", — не скрывают тревоги Харалдс и Айна, создавшие в Facebook группу, посвящённую слизням.

Харалдс и Айна уже девять лет вместе с другими жителями края борются с испанскими слизнями. Они пришли на просветительскую лекцию о распространении и сдерживании этого инвазивного вида в надежде узнать ещё какие-то полезные советы в борьбе с вредителями.

"Людям надо понять, чтобы это не превращалось в научную фантастику, как я иногда комментирую про слизней. Нужно понимать биологию — когда речь идёт об их яйцах, важно понимать, в какой момент они появляются. Не надо беспокоиться об этом круглый год. Это надо осознать", - говорит директор факультета медицины и наук о жизни Института биологии Латвийского университета Артур Сталаж.

Биолог приехал в Талси уже во второй раз, чтобы рассказать местным жителям о слизнях. Как он отмечает, чаще всего его спрашивают, как уничтожить инвазивный вид, но не менее важно знать, как он сюда попал.

"Если людям мешает, нужно собирать, уничтожать, и главное — помнить, что от него никогда не избавиться. С ним придётся сосуществовать вечно", - предупредил эксперт.

Рита рассказывает, что борется со слизнями утром и вечером — начиная с пяти утра. "Как доярки в колхозные времена. Мы как будто запрограммированы. Открываем глаза — идём в сад, и вечером — в девять часов", — говорит она. По её словам, слизней весной было от 500 до 600, их собирали по два раза в день.

Виестур говорит, что местные борются постоянно. "Два года назад увидел возле гаража. Их не так уж и много, потому что мы каждое утро и вечер их собираем и уничтожаем в солёной воде. Это единственный метод", — объясняет Виестур.

Вия тоже каждый день собирает слизней — как в пять утра, так и вечером, около 21 часа.

"Можете себе представить, сколько килограммов я уже собрала. Я их уже даже не считаю — они мне противны", — говорит жительница Талси.

Айга отмечает, что ситуация драматичная. Каждый день коллеги собирают от 50 до 60 слизней. "Здесь было ужасно. Тут уже немного потравлено, может, поэтому и выкосили усерднее", — добавляет она.

Самоуправление Талсинского края получает множество просьб о помощи от жителей.

"Люди активно спрашивают, не только местные, но и из других самоуправлений. Вы сегодня сами видели, сколько людей присоединились на платформе Zoom. Те, кто не пришли очно, следят онлайн. Мы создали множество инфографики в наших каналах связи, чтобы люди понимали, как бороться, что делать — это действительно нужно делать всем вместе", - говорит руководитель отдела общественных отношений Талсинского края Инга Приеде.

Пока ответственные учреждения всё ещё обсуждают включение испанского слизня в список инвазивных видов, самоуправление Талсинского края надеется, что это произойдёт в ближайшее время. Это позволило бы привлечь дополнительное финансирование для борьбы с этим видом. Кроме того, самоуправление не считает включение в список административным бременем, как это нередко указывается в качестве аргумента против.

#сельское хозяйство
4
2
2
9
2
14

(10)
  • ВП
    Вася Пупкин
    3-го августа

    שלום חקלאים טיפשים

    4
    10
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Вася Пупкин
    3-го августа

    И вам шолом с акбаром чтоб не икалось.😎

    12
    5
  • ВП
    Вася Пупкин
    3-го августа

    Кто читает новости от латышей - в цирке не смеётся. ))) По мотивам новостей Латвии : скворцы склеивали всю клубнику, перелетные гуси съели посевы пшеницы, тюлени съели всю рыбу, олени съели молодые деревья, Путин виноват в низкой зарплате врачей и высоких ценах в магазинах, дожди...ветер...засуха... А кто , интересно, виноват в отсутствии мозгов у латышей?

    45
    13
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го августа

    Необходимо перенимать европейский и даже мировой опыт борьбы. Для этого срочно нужно создать сплочённую группу из депутатов латышского СЭЙМа и отправить их пару - тройку месяцев в Испанию (откуда слизни родом), чтобы они там переняли опыт местной борьбы с ними.

    38
    3
  • ВП
    Вася Пупкин
    Mr.FGJCNJK
    3-го августа

    Вот только этих слизней из сейма в Испании не хватало!!!

    22
    1
  • ВП
    Вася Пупкин
    Mr.FGJCNJK
    3-го августа

    En España no se necesitan letones!!!

    4
    1
  • П
    Процион
    3-го августа

    Мы с женой в Саулурастах охотимся на этих слизней 2 раза в сутки: с рассветом и перед закатом. Они ночные существа, в темноте активные, а днём прячутся. Собираем каждый по 50 штук, всего 50 х 2 (человека) х 2 (раза в день) = 200. Меньше их, действительно, не становится. Всё-таки людям нужно что-то против них придумать.

    30
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Процион
    3-го августа

    Они влагоненавидящие сущесва. Я только недавно месяц отжил в лесу, в палатке. И как наливал дождь, так эти мрази наползали на тент. И ещё, сук, один залез мне в ботинок и я не глядя его надел. Мллля....как я орал часами от омрзения вычёрпывая остатки этог липгого говна с ботинка и носка....После этого я им там устрои джихад-кидал в костёр, резал на пополам и прочее. Фумля. Эти мрази, как только наливают дожди, ползут в верх. При чём, выбирают синтетические поверхности. А вообще, это говно сползается на бродящие хлебные дрожжи и пиво. Так что имеет смысла налить это хрючево в ёмкость с низкими бортами и эти факен твари спозутся, чтоб утонуть в бухлишке.

    24
    1
  • ВП
    Вася Пупкин
    Процион
    5-го августа

    Вы о слизнях из сейма? А дустом не пробовали? ))))

    1
    0
  • Д
    Дед
    3-го августа

    И после этого, эти люди рассказывают, что они могут вызвать всемирное потепление, они со слизнями побороться не могут. Какие то слизни ставят под угрозу благополучие человека, а они собрались атмосферу засорить так, чтобы солнце не светило.

    32
    4
