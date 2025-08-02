В одном хозяйстве по 50-60 за день: от испанского слизня в Латвии уже никогда не избавиться - эксперт

Территорию Латвии все больше захватывает испанский слизень. В Талси по-прежнему надеются, что слизня в ближайшее время всё же внесут в список инвазивных видов. Сейчас именно испанский слизень определяет повседневный ритм жизни многих жителей края, сообщает TV3 Ziņas ( ТВ3 ).

Жители Талсинского края продолжают бороться с испанскими слизнями с помощью различных методов — они уже оккупировали не только приусадебные участки и огороды, но и центр города.

"Ещё немного, и мы окажемся в ситуации, когда из своих домов и территорий будет вытеснен не какой-то там вид растений или животных, а сам человек", — не скрывают тревоги Харалдс и Айна, создавшие в Facebook группу, посвящённую слизням.

Харалдс и Айна уже девять лет вместе с другими жителями края борются с испанскими слизнями. Они пришли на просветительскую лекцию о распространении и сдерживании этого инвазивного вида в надежде узнать ещё какие-то полезные советы в борьбе с вредителями.

"Людям надо понять, чтобы это не превращалось в научную фантастику, как я иногда комментирую про слизней. Нужно понимать биологию — когда речь идёт об их яйцах, важно понимать, в какой момент они появляются. Не надо беспокоиться об этом круглый год. Это надо осознать", - говорит директор факультета медицины и наук о жизни Института биологии Латвийского университета Артур Сталаж.

Биолог приехал в Талси уже во второй раз, чтобы рассказать местным жителям о слизнях. Как он отмечает, чаще всего его спрашивают, как уничтожить инвазивный вид, но не менее важно знать, как он сюда попал.

"Если людям мешает, нужно собирать, уничтожать, и главное — помнить, что от него никогда не избавиться. С ним придётся сосуществовать вечно", - предупредил эксперт.

Рита рассказывает, что борется со слизнями утром и вечером — начиная с пяти утра. "Как доярки в колхозные времена. Мы как будто запрограммированы. Открываем глаза — идём в сад, и вечером — в девять часов", — говорит она. По её словам, слизней весной было от 500 до 600, их собирали по два раза в день.

Виестур говорит, что местные борются постоянно. "Два года назад увидел возле гаража. Их не так уж и много, потому что мы каждое утро и вечер их собираем и уничтожаем в солёной воде. Это единственный метод", — объясняет Виестур.

Вия тоже каждый день собирает слизней — как в пять утра, так и вечером, около 21 часа.

"Можете себе представить, сколько килограммов я уже собрала. Я их уже даже не считаю — они мне противны", — говорит жительница Талси.

Айга отмечает, что ситуация драматичная. Каждый день коллеги собирают от 50 до 60 слизней. "Здесь было ужасно. Тут уже немного потравлено, может, поэтому и выкосили усерднее", — добавляет она.

Самоуправление Талсинского края получает множество просьб о помощи от жителей.

"Люди активно спрашивают, не только местные, но и из других самоуправлений. Вы сегодня сами видели, сколько людей присоединились на платформе Zoom. Те, кто не пришли очно, следят онлайн. Мы создали множество инфографики в наших каналах связи, чтобы люди понимали, как бороться, что делать — это действительно нужно делать всем вместе", - говорит руководитель отдела общественных отношений Талсинского края Инга Приеде.

Пока ответственные учреждения всё ещё обсуждают включение испанского слизня в список инвазивных видов, самоуправление Талсинского края надеется, что это произойдёт в ближайшее время. Это позволило бы привлечь дополнительное финансирование для борьбы с этим видом. Кроме того, самоуправление не считает включение в список административным бременем, как это нередко указывается в качестве аргумента против.