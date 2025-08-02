За купленный, но не зарегистрированный билет в поезде теперь грозит штраф — причём в два раза выше, чем раньше

Бурю возмущения в соцсетях вызвало требование «Vivi» обязательно регистрировать купленный билет. В противном случае грозит штраф, который недавно был удвоен, пишет nra.lv .

«Когда думаешь, что глупее быть уже не может, кто-то доказывает обратное. Только что кондуктор “Vivi” сказал, что с завтрашнего дня во всех поездах билет нужно будет самостоятельно зарегистрировать в аппарате у входных дверей. Потом кондуктор проверит, зарегистрирован ли билет. Если нет — выпишут штраф в 50 евро. То есть “Vivi” не интересует, есть ли у меня билет или нет, а накажут за то, что я не выполнил абсолютно ненужное действие. Кто автор этого идиотизма? Пожалуйста, скажите, что кондуктор ошибся, и это не идея Швинки, чтобы хоть на метр продлить тот начатый мост», — написал в соцсети X Эдвард Крустс.

Действительным будет считаться только зарегистрированный билет

Как указано на сайте «Vivi» от 1 августа, слова кондуктора частично соответствуют действительности. «Регистрация билета обязательна — только зарегистрированный билет считается действительным», — говорится на сайте vivi.lv.

Регистраторы билетов в электропоездах были внедрены год назад. Чтобы пассажиры постепенно привыкли к новой системе, на начальном этапе основной упор делался на информирование и разъяснение — кондукторы консультировали пассажиров и напоминали о необходимости регистрации билета и порядке её проведения.

Пассажирам, входящим в электропоезд, необходимо зарегистрировать билет у регистратора. В дизельных поездах — у кондуктора.

Если по техническим причинам регистрация невозможна, пассажир может продолжить поездку, но билет следует зарегистрировать у кондуктора как можно скорее. Это не означает, что пассажиру нужно ходить по поезду в поисках кондуктора, однако, увидев его, рекомендуется самостоятельно подойти и пройти регистрацию. Регистрация не требуется только в случае покупки билета у самого кондуктора.

Зачем обязательная регистрация билета?

Внедрение регистраторов «Vivi» объясняет тем, что регистрация билетов имеет важное значение, поскольку услуги общественного транспорта финансируются из государственного бюджета. Такая система позволяет перевозчику и заказчику услуг получать достоверные данные о пассажиропотоке, что необходимо для эффективного планирования маршрутов и рейсов. Регистрация билетов в поездах — широко распространённая практика в Европе, особенно в странах, где общественный транспорт финансируется государством или самоуправлением.

«В соответствии с нормативными актами заказчик общественного транспорта имеет право в договоре с перевозчиком устанавливать дополнительные условия для действительности и использования билета, дополняющие положения Кабинета министров. Такая практика закреплена и в договоре между Автотранспортной дирекцией и “Vivi”, в котором указано, что билет считается действительным только при условии его регистрации», — поясняет «Vivi».

Будет ли штраф за незарегистрированный билет?

Если билет не зарегистрирован, он считается недействительным для поездки, и пассажиру может быть наложен договорной штраф. Штраф налагается контролёром, которого можно узнать по соответствующему знаку на форме.

Портал NRA ранее сообщал, что 15 июля значительно увеличился размер штрафа за проезд без билета — он удвоился и теперь составляет 50 евро, если не оплачен на месте.

Кондуктор поезда не имеет права налагать штраф. Его обязанности — помощь с покупкой билета, предоставление информации, регистрация билетов и обеспечение безопасности пассажиров в поезде, тогда как наложением штрафа занимается только билетный контроль.