Baltijas balss logotype

За купленный, но не зарегистрированный билет в поезде теперь грозит штраф — причём в два раза выше, чем раньше 1 1937

Наша Латвия
Дата публикации: 02.08.2025
BB.LV
За купленный, но не зарегистрированный билет в поезде теперь грозит штраф — причём в два раза выше, чем раньше
ФОТО: LETA

Бурю возмущения в соцсетях вызвало требование «Vivi» обязательно регистрировать купленный билет. В противном случае грозит штраф, который недавно был удвоен, пишет nra.lv.

«Когда думаешь, что глупее быть уже не может, кто-то доказывает обратное. Только что кондуктор “Vivi” сказал, что с завтрашнего дня во всех поездах билет нужно будет самостоятельно зарегистрировать в аппарате у входных дверей. Потом кондуктор проверит, зарегистрирован ли билет. Если нет — выпишут штраф в 50 евро. То есть “Vivi” не интересует, есть ли у меня билет или нет, а накажут за то, что я не выполнил абсолютно ненужное действие. Кто автор этого идиотизма? Пожалуйста, скажите, что кондуктор ошибся, и это не идея Швинки, чтобы хоть на метр продлить тот начатый мост», — написал в соцсети X Эдвард Крустс.

Действительным будет считаться только зарегистрированный билет

Как указано на сайте «Vivi» от 1 августа, слова кондуктора частично соответствуют действительности. «Регистрация билета обязательна — только зарегистрированный билет считается действительным», — говорится на сайте vivi.lv.

Регистраторы билетов в электропоездах были внедрены год назад. Чтобы пассажиры постепенно привыкли к новой системе, на начальном этапе основной упор делался на информирование и разъяснение — кондукторы консультировали пассажиров и напоминали о необходимости регистрации билета и порядке её проведения.

Пассажирам, входящим в электропоезд, необходимо зарегистрировать билет у регистратора. В дизельных поездах — у кондуктора.

Если по техническим причинам регистрация невозможна, пассажир может продолжить поездку, но билет следует зарегистрировать у кондуктора как можно скорее. Это не означает, что пассажиру нужно ходить по поезду в поисках кондуктора, однако, увидев его, рекомендуется самостоятельно подойти и пройти регистрацию. Регистрация не требуется только в случае покупки билета у самого кондуктора.

Зачем обязательная регистрация билета?

Внедрение регистраторов «Vivi» объясняет тем, что регистрация билетов имеет важное значение, поскольку услуги общественного транспорта финансируются из государственного бюджета. Такая система позволяет перевозчику и заказчику услуг получать достоверные данные о пассажиропотоке, что необходимо для эффективного планирования маршрутов и рейсов. Регистрация билетов в поездах — широко распространённая практика в Европе, особенно в странах, где общественный транспорт финансируется государством или самоуправлением.

«В соответствии с нормативными актами заказчик общественного транспорта имеет право в договоре с перевозчиком устанавливать дополнительные условия для действительности и использования билета, дополняющие положения Кабинета министров. Такая практика закреплена и в договоре между Автотранспортной дирекцией и “Vivi”, в котором указано, что билет считается действительным только при условии его регистрации», — поясняет «Vivi».

Будет ли штраф за незарегистрированный билет?

Если билет не зарегистрирован, он считается недействительным для поездки, и пассажиру может быть наложен договорной штраф. Штраф налагается контролёром, которого можно узнать по соответствующему знаку на форме.

Портал NRA ранее сообщал, что 15 июля значительно увеличился размер штрафа за проезд без билета — он удвоился и теперь составляет 50 евро, если не оплачен на месте.

Кондуктор поезда не имеет права налагать штраф. Его обязанности — помощь с покупкой билета, предоставление информации, регистрация билетов и обеспечение безопасности пассажиров в поезде, тогда как наложением штрафа занимается только билетный контроль.

Читайте нас также:
#поезда
0
2
1
4
1
9

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    2-го августа

    Что-то я не понял. Вот еду я в электричке, билет купил до этого на станции выезда, но его не зарегистрировал у вагонного робота. Подходит контролёр: — Ваш билет! — Вот он, лудзу. — Билет не зарегистрирован, с вас штраф 25€. — Ой, кундза-дза! Это не билет, а муляж, шутка! У меня вообще билета нет! Выпишите, лудзу! И контролёр выписывает и продаёт мне билет, который по правилам теперь регистрировать вообще не надо.

    33
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 133
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 932
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 853
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1049

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 1
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 6
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 18
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 11
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 19
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 20
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 1
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 6
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео