До недавнего времени WhatsApp чаще ассоциировался с приватным общением — перепиской в кругу семьи, друзей или коллег. Однако в последнее время на платформе стали доступны и публичные сообщества, в которых любой пользователь может создавать контент и привлекать подписчиков, пишет LA.LV .

Именно там одна женщина случайно заметила тревожную тенденцию — несколько совсем юных девочек, которым, возможно, даже нет 11 лет, регулярно публикуют влоги, показывают видеообзоры своих комнат и даже выкладывают фотографии в купальниках, нередко раскрывая информацию о месте жительства и маршрутах повседневной жизни.

Женщина поделилась своим наблюдением в социальной сети Facebook, призывая родителей обратить больше внимания на то, чем занимаются их дети в интернете, какой контент они публикуют и кто на самом деле имеет к нему свободный доступ:

«С тех пор как мы с Элвисом Страздиньшем создали своё сообщество в WhatsApp, где удобно делимся актуальными предупреждениями о мошенничестве, сегодня утром я испытала небольшое удивление.

Среди рекомендованных каналов, на которые можно подписаться, я заметила несколько влогов, которые ведут совсем юные девочки. Не похоже, чтобы хоть одной из них было больше 11 лет (WhatsApp, между прочим, предназначен только с 13 лет).

С одной стороны, можно подумать — что в этом плохого? Творчество, смелость говорить на камеру, умение привлекать внимание, дети развиваются с помощью современных технологий. Но с другой стороны, меня не покидает ощущение, что для таких маленьких детей всё это — слишком рано и слишком откровенно (пусть я и звучу как старушка).

В этих сообществах я увидела:

– полноценные видеоэкскурсии по комнатам, – видео «собирайся со мной» (да, у таких маленьких), – рассказы о том, куда они сейчас поедут или откуда только что вернулись, – фото в купальниках, – даже дворы домов с названиями улиц (и, скорее всего, школа тоже не является тайной).

У некоторых уже тысячи подписчиков — настоящие микроинфлюенсеры.

Но платформа не предназначена для таких маленьких детей, а публичное сообщество означает, что любой посторонний с недобрыми намерениями может просматривать этот контент.❗ К тому же такое количество подписчиков создаёт давление, вызывает сравнение и драмы (я уже видела упрёки, что одна копирует контент другой). Это влияет на самооценку и усиливает стремление понравиться, очень часто копируется поведение и манера речи популярных инфлюенсеров.

Не знаю, знают ли вообще родители этих девочек о такой активности, но от всего сердца советую следить за тем, что дети делают в соцсетях — обсуждать, что можно публиковать, а что лучше оставить при себе, и объяснять, зачем существуют возрастные ограничения и почему некоторые двери лучше держать закрытыми.

Интернет может быть прекрасным местом для детей, но только в том случае, если взрослые помогут им понять, как пользоваться им безопаснее».