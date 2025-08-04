Baltijas balss logotype

«Знают ли вообще родители этих девочек об этом?» Женщина предупредила об опасной тенденции среди детей 1 1865

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2025
BB.LV
facebook.com/linda.gendrika

facebook.com/linda.gendrika

До недавнего времени WhatsApp чаще ассоциировался с приватным общением — перепиской в кругу семьи, друзей или коллег. Однако в последнее время на платформе стали доступны и публичные сообщества, в которых любой пользователь может создавать контент и привлекать подписчиков, пишет LA.LV.

Именно там одна женщина случайно заметила тревожную тенденцию — несколько совсем юных девочек, которым, возможно, даже нет 11 лет, регулярно публикуют влоги, показывают видеообзоры своих комнат и даже выкладывают фотографии в купальниках, нередко раскрывая информацию о месте жительства и маршрутах повседневной жизни.

Женщина поделилась своим наблюдением в социальной сети Facebook, призывая родителей обратить больше внимания на то, чем занимаются их дети в интернете, какой контент они публикуют и кто на самом деле имеет к нему свободный доступ:

«С тех пор как мы с Элвисом Страздиньшем создали своё сообщество в WhatsApp, где удобно делимся актуальными предупреждениями о мошенничестве, сегодня утром я испытала небольшое удивление.

Среди рекомендованных каналов, на которые можно подписаться, я заметила несколько влогов, которые ведут совсем юные девочки. Не похоже, чтобы хоть одной из них было больше 11 лет (WhatsApp, между прочим, предназначен только с 13 лет).

С одной стороны, можно подумать — что в этом плохого? Творчество, смелость говорить на камеру, умение привлекать внимание, дети развиваются с помощью современных технологий. Но с другой стороны, меня не покидает ощущение, что для таких маленьких детей всё это — слишком рано и слишком откровенно (пусть я и звучу как старушка).

В этих сообществах я увидела:

– полноценные видеоэкскурсии по комнатам, – видео «собирайся со мной» (да, у таких маленьких), – рассказы о том, куда они сейчас поедут или откуда только что вернулись, – фото в купальниках, – даже дворы домов с названиями улиц (и, скорее всего, школа тоже не является тайной).

У некоторых уже тысячи подписчиков — настоящие микроинфлюенсеры.

Но платформа не предназначена для таких маленьких детей, а публичное сообщество означает, что любой посторонний с недобрыми намерениями может просматривать этот контент.❗ К тому же такое количество подписчиков создаёт давление, вызывает сравнение и драмы (я уже видела упрёки, что одна копирует контент другой). Это влияет на самооценку и усиливает стремление понравиться, очень часто копируется поведение и манера речи популярных инфлюенсеров.

Не знаю, знают ли вообще родители этих девочек о такой активности, но от всего сердца советую следить за тем, что дети делают в соцсетях — обсуждать, что можно публиковать, а что лучше оставить при себе, и объяснять, зачем существуют возрастные ограничения и почему некоторые двери лучше держать закрытыми.

Интернет может быть прекрасным местом для детей, но только в том случае, если взрослые помогут им понять, как пользоваться им безопаснее».

Читайте нас также:
#интернет
3
8
1
1
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    4-го августа

    Да и нам надо в падучей истерии, колотясь, в след за бриташками вход в соцсети сделать по морде. Ужос чтооо!!! Деткииии в опасностеее! (панический ор) 🙄 Ну почему у нас обезьянничают на всякую запретительно-контрольную фуйню? Свободы только отбираются. Ск, я скучаю по инету y2k времён. Пространство свободы, гиков, технарей и интерестных людей. Без морды государства. Тётка, если тебя так панически тригерит что там кто то делает, так выбросись в окно истошно вереща и завывая. Да, прям к ним завтра прибежит толпа маньяков-педофилов с анальными коловоротами жилище осмотреть...

    9
    23

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 135
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 937
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 853
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1050

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 5
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 10
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 19
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 14
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 21
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 23
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 5
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 10
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео