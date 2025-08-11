С первых дней работы в Рижской думе я стал получать на муниципальный мэйл рассерженные письма горожан. Получается, что, несмотря на то, что у нас в столице целых 5 лет (на год дольше, чем полагалось по законодательству) правила «коалиция перемен», втихаря шла подготовка к большому разорению тенистых уголков Пардаугавы.

Здесь зарождалась Атмода

Начнем, конечно, с того места, которое приобрело свою уникальную географию почти 8 веков тому назад. Именно в 1226 году католические монахи Домского капитула хозяйственно решили использовать водные ресурсы Задвинья, устроив пруд и мельницу, названные в честь матери Спасителя. Так что Марас дикис и Марупите – сиречь гидронимы совершенно однозначно религиозные.

В 1794 году заезжий датский коммивояжер Расмус Мебе разбил тут сад в честь своего родного города Альтона. Место понравилось генконсулу Пруссии Иоганну Кристофу Верману, сыну знаменитой Анны Верман, подарившей Риге ее самый центральный парк.

Иоганн Кристоф принялся за облагораживание местности, а в 1885 году угодья приобрел купец Клейн. Он устроил в саду трактир, садовый театр и аттракционы, в частности кегельбан. В то время парк получил имя Клейна и стал популярным местом отдыха и развлечений горожан, приносившим солидный доход. Затем парк выкупила Рижская городская управа.

В 1896 году она приняла решение о благоустройстве территории Митавского форштадта, прилегающей к Даугаве. Садовой дирекции было поручено привести парк в порядок, что и было сделано: были отремонтированы все здания и изгороди, построен дом садовника. Парковый комплекс получил название Торенсбергского парка. В 1898 году местная власть во главе с градоначальником Людвигом Керковиусом передает заказ на благоустройство Торенсбергского парка главному рижскому садово-парковому архитектору Георгу Фридриху Куфальдту, превратившему его в прекрасный образец ландшафтного дизайна.

Террасы, водопадик, пышная растительность свидетельствуют о заботах господина Куфальдта и по сейчас. На мостике – гроздья замков, сюда приходят новобрачные, но, если совсем начистоту, публика в парке Аркадия случайная. И можно уединиться. Вот барышня с книжкой, что редкость. Или пожилая мадам взирает с долей философии на течение воды. Громко переругиваясь на предмет какого-то блудняка в социальных сетях, шагают красотка в пушистых тапочках с таксистом, чтобы сесть в трафарированное авто. Никакой тебе культуральной активности.

В те же самые дни Рига была забита толпами плясунов и танцоров. Аркадия же будто лишена основополагающей идеи. Хотя так было далеко не всегда!

В 1899 году, задолго до всяческих революций, тут прошел митинг свободолюбивых пролетариев. Через десять лет по аллеям с лопатой и граблями тащился изможденный писатель Александр Куприн, проходивший в близлежащей лечебнице доктора Соколовского трудотерапию от запоев. А в 1915 году весь парк распахали под огороды прибывшие с Курляндии беженцы от немецкого засилья…

Чудесные просторы Аркадии. Фото автора

Звездным же часом новейшей истории сделался для Аркадии конец 1980-х. Кто там в верхах приглядывал за окраинным деревянным, кинотеатром? И зря, кстати. Тут и стала собираться специфическая аудитория – люди, озабоченные будущей Латвией под красно-бело-красным стягом. Отсюда пошли Клуб защиты среды, Движение национальной независимости! Увы, в XXI столетии реликвию спалили.

Шел трамвай десятый номер

Покамест и округа близ парка выглядит не особо привлекательно. С одной стороны, он огорожен старым проволочно-решетчатым забором, выходящим прямо на железнодорожную станцию, точней – остановочный пункт Торнялкалнс. При определенном ракурсе отсюда виден и Замок света. Приятный женский голос оповещает, что желто-черная гусеница ViVi вот-вот тронется, а потому надо быть осторожными.

С другой стороны – рельсы трамвая 10-го маршрута. Улица Фрича Бривземниека (1846-1907), получившая название в 1923 году по имени знатного новолатыша, фольклориста и человеколюбца. Похоже, эта булыжная мостовая не поменялась за последнюю сотню лет! А вот и что-то новое, в строительных конструкциях: идет возведение обновленного спорткомплекса Университета Страдыня…

А вот здесь точно лучше не прогуливаться ночью. Фото автора

Следующий же квартал, отсеченный улочкой Цигориню, представляет из себя, можно сказать, эталонную заброшку. Местами колючая проволока – спираль Бруно с режущими кромками, а кое-где заходи кто хочет, бери что хочешь. По названию улицы в 1860-е годы тут была основана цикориевая мануфактура. Судя по пластиковым окнам в старинном здании, успешно использовали промзону и в стране ЕС и НАТО. А вот сейчас не вписалась в рынок. И нет чтобы тут что-либо полезное возвести – но просто зарастает бурьяном, а вот алчные ручонки девелоперов тянутся к близлежащей зеленой лужайке…

Чтобы понять, что имеется в виду, нужно войти вглубь квартала, и параллельно улице Маза Нометню будет обширная зеленая зона. С пригорочком и вековыми деревьями.

Зовется она Малой Аркадией. Изначально это был частный сад Делле, где в 1930-х годах были заложены плантации карликовых плодовых деревьев. Делле Петерис (1877–1946) – агроном, технолог. Преподаватель Латвийского университета (с 1920), профессор Елгавского университета прикладных наук (1939), один из основоположников технической микробиологии в Латвии. Он изучал химический состав плодов и ягод, технологию производства вина, сушку сельскохозяйственной продукции, ацидофикацию, силосование и замачивание льна.

Слабо тут построить свои хоромы со стоянкой? Фото автора

В 1950 году сад Малая Аркадия стал открытой зоной отдыха. Реконструирован по проекту П. Селецкаса (создано две террасы). Площадь 1,4 га. Но при всем этом парк не имел официального статуса. Потому только благодаря стараниям местных активистов в 2011 году тогдашнее руководство Рижской думы заверило, что зонирование территории будет поменяно и никто на Малую Аркадию не покусится.

Местное население бьет тревогу

«Я, Гинта Эрнштрейте, как житель Агенскалнса высказываю категорическое возражение против планируемой новостройки многоквартирного дома на ул. Коклес, 19 (кадастровое обозначение 0100 057 0215) и вырубки связанных с ней деревьев, угрожающих исторически значимой зеленой территории, известной как Малая Аркадия. Эта территория, хотя и не имеет официального статуса парка, для меня и многих других жителей окрестностей – любимое место отдыха. Это часть зеленой структуры Агенскалнса, которая вместе с парком Победы, Аркадией и насаждениями пруда Марас создает уникальную живописную среду…

В Генплане Риги подчеркивается, что озеленение дворов и крупные лиственные деревья являются культурно-исторической ценностью Агенскалнса. Территория улицы Коклес, 19, включает в себя несколько красивых больших деревьев, которые образуют аллею и являются домом для многих птиц. Это интенсивно используемое место, которое ежедневно пересекает большое количество людей, в том числе посетители поликлиники Торнякалнса, которые с удовольствием задержались бы в ухоженном парке».

Что самое занятное, новоявленные господа предполагают возвести тут комплекс апартаментов и паркинг, хотя вот сервис Google ясно пишет на этом месте – «Городской парк»! Так что будем теперь спрашивать у «прогрессивного» мэра Виестурса Клейнбергса что почем…