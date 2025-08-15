Кто тут справляет нужду? Балтийское море захватили водоросли

Сейчас лето, и многие отдыхают на пляжах Балтийского моря. Многие во время купания мочатся прямо в воду — это довольно обычная привычка, сообщает Шведское телевидение SVT.

Биолог Анна Бьерн из Балтийского центра Skansens (Швеция) говорит, что пора перестать мочиться в море. По её словам, в моче есть питательные вещества, которые в небольших количествах полезны, но если их слишком много, то вода портится.

"Один литр мочи питает от пяти до семи килограммов водорослей. Для одного человека это не критично, но в небольших зонах для купания с большим числом отдыхающих мочеиспускание в воду может иметь серьезные последствия", — объяснила она.

Море неохотно «перерабатывает» мочу. Лучше сходить на берег, где растения смогут использовать питательные вещества. В море же моча помогает быстро размножаться тонким нитевидным водорослям. Они обрастают другие растения и морское дно. Такие водоросли мешают расти фукусу — бурой водоросли, которая формирует "дождевой лес Балтийского моря" и играет важную роль в экосистеме.

С 2015 года в Балтийском регионе запрещено сливать содержимое судовых туалетов в открытое море. Если на лодке нет туалета с резервуаром, советуют пользоваться ведром и выносить отходы на берег.

Кроме мочи, есть и другие причины эвтрофикации — например, сельское хозяйство и вырубка лесов, которые влияют сильнее. "Многие думают, что капля мочи — это пустяк и ничего не значит. Конечно, нужно бороться с крупными источниками загрязнения, но каждый может внести свой вклад. Даже мелочи важны для состояния нашего моря", - говорит эксперт.