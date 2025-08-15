Baltijas balss logotype
Кто тут справляет нужду? Балтийское море захватили водоросли 1 877

Наша Латвия
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
Кто тут справляет нужду? Балтийское море захватили водоросли
ФОТО: LETA

Сейчас лето, и многие отдыхают на пляжах Балтийского моря. Многие во время купания мочатся прямо в воду — это довольно обычная привычка, сообщает Шведское телевидение SVT.

Биолог Анна Бьерн из Балтийского центра Skansens (Швеция) говорит, что пора перестать мочиться в море. По её словам, в моче есть питательные вещества, которые в небольших количествах полезны, но если их слишком много, то вода портится.

"Один литр мочи питает от пяти до семи килограммов водорослей. Для одного человека это не критично, но в небольших зонах для купания с большим числом отдыхающих мочеиспускание в воду может иметь серьезные последствия", — объяснила она.

Море неохотно «перерабатывает» мочу. Лучше сходить на берег, где растения смогут использовать питательные вещества. В море же моча помогает быстро размножаться тонким нитевидным водорослям. Они обрастают другие растения и морское дно. Такие водоросли мешают расти фукусу — бурой водоросли, которая формирует "дождевой лес Балтийского моря" и играет важную роль в экосистеме.

С 2015 года в Балтийском регионе запрещено сливать содержимое судовых туалетов в открытое море. Если на лодке нет туалета с резервуаром, советуют пользоваться ведром и выносить отходы на берег.

Кроме мочи, есть и другие причины эвтрофикации — например, сельское хозяйство и вырубка лесов, которые влияют сильнее. "Многие думают, что капля мочи — это пустяк и ничего не значит. Конечно, нужно бороться с крупными источниками загрязнения, но каждый может внести свой вклад. Даже мелочи важны для состояния нашего моря", - говорит эксперт.

#море
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    15-го августа

    От этих "полезных" бурных водорослей спасут нет. Я этим летом раз в яункемери чуть на пляже не проблевался от преющих и воняющих куч водорослей. Реально-от вонизмы в зобу дыхание спёрло. 🤮 Особенно когда солнце на них жарило. А по поводу сцак. Так людей нынче очень мало в море купается. В яункемери, даже в хорошие дни, около десятка тушек на пару километров морского берега бултыхалось. Не видел этих нитевидных водорослей уж давно. Знаю как выглядят. Встречал. Но в основном эти бурые, вонючие...

    11
    3

Видео