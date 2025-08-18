Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украинская община споет гимн Латвии в общественных местах, учредив День благодарности нашему народу 3 715

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2025
LETA
Украинская община споет гимн Латвии в общественных местах, учредив День благодарности нашему народу
ФОТО: LETA

В пятницу, 22 августа, в Латвии состоится День благодарности латышскому народу, инициированный украинской общиной, чтобы поблагодарить за предоставление убежища, помощь и поддержку, сообщила агентству LETA представительница латвийской организации по сотрудничеству с людьми с особыми потребностями «Sustento» Ирина Мельникова.

Благодарность планируется выразить публичным исполнением гимна Латвии на латышском языке в трех местах Риги – у памятника Свободы, у резиденции президента Латвии и у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Мероприятие организует инициативная группа «Spiv-i-Pratsja», действующая под эгидой «Sustento». Инициативная группа пригласила дирижера Интса Тетеровскиса, и в течение нескольких недель под его руководством участники оттачивают навыки пения и произношения слов гимна.

Тетеровскис подчеркивает, что гимн для каждой страны является символом. По его мнению, это хорошо, что украинцы, которые сейчас живут в Латвии, учат гимн на латышском языке, который является древним и на котором говорит всего полтора миллиона человек.

«Каждый человек, который изучает латышский язык, учит наш гимн, имеет огромную ценность. Я верю, что эта акция станет еще одной рукой помощи, надеюсь, очень скоро Украина победит», – говорит дирижер.

В свою очередь, Татьяна Соловьева, которая координирует и руководит работой с украинскими беженцами в организации «Sustento», добавляет, что этот день не является митингом или политической акцией — это искренний знак благодарности и солидарности.

«Мы, украинцы, хотим спеть гимн стране, которая стала для нас второй родиной, и сказать простое слово «спасибо» всем латвийцам, которые открыли нам свои сердца», – подчеркивает Соловьева.

С тех пор, как идея Дня благодарности была обнародована в украинской общине, к хору гимна ежедневно присоединяются все новые участники, а уже имеющиеся приводят с собой братьев, сестер, друзей и знакомых.

На этой неделе также будет отмечаться День Независимости Украины, который традиционно празднуется 24 августа. Он был установлен в честь принятия 24 августа 1991 года Верховным Советом Украинской ССР Декларации о независимости, провозгласившей создание современной Украины. Однако украинской общине показалось важным выразить благодарность латвийскому народу, не смешивая эти два события, поэтому инициативная группа по организации Дня благодарности сочла более подходящей дату 22 августа.

Украинская община надеется, что День благодарности станет новой ежегодной традицией в Латвии, а может быть, и в других странах Европы. Гимн Латвии прозвучит в 11:00 у памятника Шевченко, в 13:00 – у памятника Свободы, а в 15:00 – у президентского дворца.

Читайте нас также:
#украинские беженцы #латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
1
0
0
6

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    18-го августа

    В США поя́вилась информация ,что Зеленский и окружение каждый месяц выводили из Украины 50 млн .долларов,а так как Латвийские деньги там тоже присутствуют,то украинцы от лица Зеленского даже споют нам ещё и песенку про денежки латвийских жителей:,,Прощайте,вы расстались с ними навсегда,,👽

    11
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го августа

    Прекрасно! Рабы всегда боготворят своих хозяев. Правда потом им и глотки режут, но это уже мелочи.

    24
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го августа

    Извиняюсь поинтересоваться, на каком языке украинцы будут исполнять гимн Латвии и будут ли в этом исполнении участвовать те, кто успешно окончил бесплатные курсы латышского языка?

    38
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 227
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 248
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 257
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 510

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 14
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 10
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 18
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 112
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 60
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 65
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 14
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 10
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео