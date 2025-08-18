Украинская община споет гимн Латвии в общественных местах, учредив День благодарности нашему народу

В пятницу, 22 августа, в Латвии состоится День благодарности латышскому народу, инициированный украинской общиной, чтобы поблагодарить за предоставление убежища, помощь и поддержку, сообщила агентству LETA представительница латвийской организации по сотрудничеству с людьми с особыми потребностями «Sustento» Ирина Мельникова.

Благодарность планируется выразить публичным исполнением гимна Латвии на латышском языке в трех местах Риги – у памятника Свободы, у резиденции президента Латвии и у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Мероприятие организует инициативная группа «Spiv-i-Pratsja», действующая под эгидой «Sustento». Инициативная группа пригласила дирижера Интса Тетеровскиса, и в течение нескольких недель под его руководством участники оттачивают навыки пения и произношения слов гимна.

Тетеровскис подчеркивает, что гимн для каждой страны является символом. По его мнению, это хорошо, что украинцы, которые сейчас живут в Латвии, учат гимн на латышском языке, который является древним и на котором говорит всего полтора миллиона человек.

«Каждый человек, который изучает латышский язык, учит наш гимн, имеет огромную ценность. Я верю, что эта акция станет еще одной рукой помощи, надеюсь, очень скоро Украина победит», – говорит дирижер.

В свою очередь, Татьяна Соловьева, которая координирует и руководит работой с украинскими беженцами в организации «Sustento», добавляет, что этот день не является митингом или политической акцией — это искренний знак благодарности и солидарности.

«Мы, украинцы, хотим спеть гимн стране, которая стала для нас второй родиной, и сказать простое слово «спасибо» всем латвийцам, которые открыли нам свои сердца», – подчеркивает Соловьева.

С тех пор, как идея Дня благодарности была обнародована в украинской общине, к хору гимна ежедневно присоединяются все новые участники, а уже имеющиеся приводят с собой братьев, сестер, друзей и знакомых.

На этой неделе также будет отмечаться День Независимости Украины, который традиционно празднуется 24 августа. Он был установлен в честь принятия 24 августа 1991 года Верховным Советом Украинской ССР Декларации о независимости, провозгласившей создание современной Украины. Однако украинской общине показалось важным выразить благодарность латвийскому народу, не смешивая эти два события, поэтому инициативная группа по организации Дня благодарности сочла более подходящей дату 22 августа.

Украинская община надеется, что День благодарности станет новой ежегодной традицией в Латвии, а может быть, и в других странах Европы. Гимн Латвии прозвучит в 11:00 у памятника Шевченко, в 13:00 – у памятника Свободы, а в 15:00 – у президентского дворца.