Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Демографическая яма добралась и до латвийских школ 2 1406

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2025
BB.LV
Jānis Hermanis facebook

Jānis Hermanis facebook

Эксперт подсчитал и сделал мрачный прогноз.

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис накануне нового учебного года поделился печальной статистикой и подытожил: "Демографическая яма постепенно входит и в латвийские школы. Если в этом году учебу начнут примерно 19 тысяч первоклассников, то через 7 лет их число будет почти в 2 раза меньше".

Из приведенного графика видно, что в 1998-м году было аж 34,6 тысяч первоклассников, годом спустя первый раз в первый класс пошли 31,6 тысяч ребятишек. В 2023-м было уже всего 22 тысячи первоклашек, в прошлом году - для учебы в первом классе зарегистрировались 21,1 тысяч учащихся, а в этом учебу в школе впервые начнут около 19 тысяч учащихся... Таким образом, за 27 лет количество первоклашек сократилось практически вдвое!

Читайте нас также:
#школа
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
8
3
1
0
1
3

Оставить комментарий

(2)
  • EM
    Evgen Mel
    2-го сентября

    Сейчас президент всю молодежь призовет в армию и все наладится)

    0
    0
  • A
    Aleks
    29-го августа

    Падение демографии в стране -это ее убийство,медленное и верное,притом это происходит в странах,где есть белое население,включая и все постсоветские. Даже в богатейшей России демография упала ниже плинтуса впервые за 200(и не надо тут про Путина-он то ,как всегда,не при делах-бояре виноваты😀)

    15
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 235
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 256
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 264
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 517

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 65
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 28
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 20
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 30
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 145
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 67
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 65
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 28
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео