Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис накануне нового учебного года поделился печальной статистикой и подытожил: "Демографическая яма постепенно входит и в латвийские школы. Если в этом году учебу начнут примерно 19 тысяч первоклассников, то через 7 лет их число будет почти в 2 раза меньше".

Из приведенного графика видно, что в 1998-м году было аж 34,6 тысяч первоклассников, годом спустя первый раз в первый класс пошли 31,6 тысяч ребятишек. В 2023-м было уже всего 22 тысячи первоклашек, в прошлом году - для учебы в первом классе зарегистрировались 21,1 тысяч учащихся, а в этом учебу в школе впервые начнут около 19 тысяч учащихся... Таким образом, за 27 лет количество первоклашек сократилось практически вдвое!