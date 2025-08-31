Мало какой мореход может сказать, как судовой механик Андрей Мочалов: "В море я ходил более полувека".

Действительно, Рижское мореходное училище он окончил в 1968 году, а сошел на берег — в 2019–м! Работал Андрей на различных судах Латвийского пароходства. Сегодня — две истории морехода.

Судовой механик Андрей Мочалов. Фото из архива.

Каждое описанное судовым механиком происшествие могло закончиться трагедией. Но, как говорится, бог уберег.

Пожар без тревоги

Случилось это в 1972 году. Танкер "Алуксне" возвращался из Роттердама в Клайпеду под погрузку, все шло как обычно. В четыре часа утра на вахту в машине заступил третий механик, на ходовом мостике — старпом.

На "Алуксне" две надстройки: машинное отделение — в кормовой. Так как рассветать еще не начало, свет из него через приоткрытые капы хорошо виден сверху средней надстройки, где несется ходовая штурманская вахта.

Море спокойно. Старпом выходит на крыло мостика, обводит взглядом горизонт. Но лишь глянул на кормовую надстройку — стрелой мчится обратно в рулевую рубку к телефону прямой связи с машинным отделением.

Трубку снимает третий механик. Старпом — в тревоге:

— Что это там у вас?! В капах очень яркий свет! Вы там случайно не горите?

Третий механик отвечает:

— Горим!

— Тогда объявляю пожарную тревогу!

— Не надо!

— Как это не надо, если горите?!

— Поздно!..

— Что–о–о?!

— Пожар уже улетел вверх — там, под капами догорает.

И что же случилось? По возвращении в Клайпеду танкеру предстоял ежегодный инспекторский осмотр. В порту "Алуксне" ожидал механик–наставник. Естественно, к этому событию готовились: мыли, красили, маркировку перебивали — наводили морской марафет еще по пути в Роттердам.

Еще следовало покрасить котлы, а краски–серебрянки не было. Тогда третий механик при помощи боцмана нашел в сухом трюме на баке бочку сухого алюминиевого порошка. Но соответствующего разбавителя не было, поэтому развели порошок чем смогли — олифой. И покрасили котлы. Все выглядело красиво. Но когда возвращались к литовским берегам, случилось неожиданное.

Третий механик являлся своего рода "рационализатором": вместо металлической трубки подвода топлива к форсунке розжига он временно приспособил кислородный резиновый шланг. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Шланг в ожидании замены пришел в негодность. Снаружи этого не заметишь, а внутри — он едва держался. И вот в процессе розжига шланг этот лопнул. Топливо попало на передний фронт котла, на раскаленную поверхность — и воспламенилось.

Начался пожар, но занял он минуты. Мгновенно столб пламени поднялся вертикально вверх — до самых капов, там тяга сумасшедшая, — котельное отделение соединяется с машинным, дверь — открыта, так что постоянно в котельном — тяга вверх. В результате пожар с ревом взлетел — в течение трех–четырех минут прогорело все до самых капов. Величине пламени способствовала и алюминиево–олифная окраска котлов.

К счастью, котельный машинист в это время выполнял порученную ему работу в машинном отделении. На судне чуть ли не аврал объявили — срочно бросили весь экипаж на приведение котельного отделения в божеский вид. Там погорели и все кабельные трассы, надо было их восстанавливать. Все заново чистили, красили.

И вот приходим в Клайпеду, приближаемся к причалу, а на нем нас поджидают человек 12 — представители всяких–разных служб, они уже оповещены о ЧП. И только матросы подали трап, все ответственные лица — сразу в котельное отделение: мол, где и что тут горело? А вокруг — все новое, чистое, красивое — за полтора суток экипаж привел котельную в порядок.

Так что комиссия, которая нас встретила, ничего не обнаружила, никаких последствий. Проверяющим оставалось только сказать:

— Ладно, пошли бумаги писать.

Курс — на сигнал бедствия

Было это в году 2009–м. Покинув Нигерию, наш танкер Cape Brasilia проложил курс к берегам США. Всего несколько десятков миль отошли от берега, как обнаружили огонь красного фальшфейера. Сигнал бедствия! Капитан указал курс на него. Когда приблизились к просящим о спасении, обнаружили большую лодку, в которой оказалось довольно много людей. Она не имела хода — похоже, что отказал мотор.

Когда танкер подошел совсем близко, мы увидели, что находящиеся в ней кроме одного — африканцы. По всему было видно, что белокожий бородач — их старший. Как потом выяснилось, именно он взялся быть штурманом для беженцев и привести лодку к югу Европы. Но на беду отказал мотор. Так что бородач, завидев Cape Brasilia, решил подать сигнал бедствия.

Когда лодка привязалась к борту танкера, мы услышали крик младенца, сидящего у молодой мамы на руках.

С борта танкера спустили штормтрап. Африканцы по одному взбирались по нему и в изнеможении укладывались на надежную палубу Cape Brasilia.

Поднялась на борт и молодая мамаша, оставившая малыша в лодке. Тот по–прежнему орал. Мамуля же, прислонившись спиной к волнолому, в полнейшей прострации уселась на палубе танкера.

Малютку положили в большую пластмассовую коробку, закрепили его, чтобы не вывалился. Коробку привязали к спущенному с борта концу — и моряки стали осторожно поднимать своеобразную колыбельку. Внизу на лодке один африканец держал конец, привязанный к низу коробки, им он оттягивал ее на себя, чтобы она не билась о борт танкера.

Как только "колыбелька" оказалась на борту, мама пришла в себя, схватила малыша и вернулась на свое место у волнолома. Малыш тут же замолчал.

Младенец успокоился на руках у матери. Фото из архива.

Наконец всех спасли, человек двадцать. Часть их них поместили в большую каюту, которая использовалась при проходе Суэцкого или Панамского канала — там размещались лоцмана да рулевые. Но большинство африканцев продолжали, развалившись, сидеть и лежать на палубе.

Спасенные проголодались — еды у них в лодке практически не было. Хотя, для питья африканцы основательно запаслись не только обыкновенной водой, но и минералкой, а также кока–колой и пепси–колой.

Прежде чем их покормить, поинтересовались — любую ли пищу африканцы могут есть по своим обычаям. В ответ — они лопали все подряд. Только двое отказались от свинины.

Капитан связался с берегом и сообщил о спасенных. Береговая спасательная станция сообщила, что на следующий день к Cape Brasilia подойдут военные.

Действительно, наутро неподалеку от нас лег в дрейф довольно большой вояка. С него спустили резиновый надувной катер с мотором, и на нем доставляли на военный корабль по два, по три человека. Африканцы радовались спасению — уходя, они благодарили моряков танкера. Вскоре после того, как с его борта сошел последний африканец, с военного корабля сообщили, что все нормально — и мы вновь легли на курс, проложенный к берегам Америки.

Владимир НОВИКОВ