А прокуроры против! Общество прокуроров не согласно с предложенной реформой пенсий по выслуге лет

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
А прокуроры против! Общество прокуроров не согласно с предложенной реформой пенсий по выслуге лет

Представители одной из ветвей судебной власти против попыток противопоставить получателей пенсий по выслуге лет с получателями пенсии по старости.

Общество прокуроров не согласно с предложенными Государственной канцелярией изменениями в системе пенсий за выслугу лет, предусматривающими для прокуроров повышение выслуги лет и пенсионного возраста.

"Общество прокуроров не может согласиться с данным после презентации ответом на один из вопросов о том, что прокуроры являются одной из профессий, поддерживающих доверие общества, однако его специфика не всегда соответствует основным критериям пенсий по выслуге лет - то есть существенным и продолжительным рискам здоровья или жизни в рабочей среде. Упомянутое в ответе утверждение является декларативным и не соответствующим действительности. Есть ряд исследований, подтверждающих, что повышенный уровень стресса является существенным риском для здоровья и жизни в долгосрочной перспективе.

На первый взгляд можно подумать, что работа прокурора не связана с рисками для здоровья и жизни в повседневной жизни, однако, обращаем внимание на то, что на практике констатированы достаточно частые случаи, когда угрожают репутации, здоровью, собственности и другим имущественным интересам прокуроров, да и жизни, хотя это публично не звучит.

Все претенденты и получатели пенсий за выслугу лет не имеют одинаковых и сопоставимых обстоятельств, поэтому фактически сравнить и уравнять обстоятельства можно только в рамке конкретной профессии.

Прокурором можно стать с 25 лет. Минимальный срок стажа составляет 20 лет, а достижимый возраст составляет 50 лет, то есть и сейчас при существующей системе для ухода на пенсию по выслуге лет фактически достигаемый стаж работы прокурору составляет 25 лет. Предусмотрен необходимый стаж работы 25 лет, а минимальный возраст предполагается 60 лет, то есть фактический стаж прокурорской работы составит до 35 лет, если трудовой путь по профессии начат в 25 лет. А те, кто сегодня начинает трудовую деятельность позже 35 лет, если не проходил предварительную службу в системе внутренних дел, смогут уйти в выслугу лет не раньше 60 лет. Кроме того, предусмотрено снижение как минимального, так и максимального размера пенсии за выслугу лет со средней зарплаты за последние 5 лет, а именно: с нынешних минимальных 55% до 45%, с нынешнего максимального - 80% до 70%. Следовательно, предлагается увеличить существенно возраст и необходимое время выслуги лет, и одновременно уменьшить размер предполагаемой пенсии за выслугу лет. Таким образом, сейчас неясно, какой будет пенсия за выслугу лет для прокуроров, при этом на месте в настоящее время и в будущем не предоставляя никаких других благ. Это, в свою очередь, создает реальный риск продолжения работы как действующих прокуроров, так и привлечения в прокуратуру молодых профессионалов.

Общество прокуроров считает, что, напротив предлагаемых столь радикальных перемен, если таковые будут приняты, прокурорам как лицам, принадлежащим к судебной власти, следовало бы предоставить какие-то другие блага, о которых можно было бы дискутировать уже сейчас - например, облегченное становление судьей по достижении 50-летнего возраста; страхование пожизненного здоровья; специальная государственная гарантия на приобретение жилья, и т.п. Таким образом, при жизни иным образом экономически поддерживая потенциальных получателей пенсии за выслугу лет. Все это имеет основания быть на столе переговоров до того, как договориться о любых реформах.

Хотя нельзя отрицать, что зарплата прокуроров и не только прокуроров за последние годы значительно выросла, но нельзя отрицать и то, что в результате финансового кризиса 2008 года зарплата прокуроров была резко снижена - даже на 50%!

Общество прокуроров осуждает то, что в рамках общественного диалога необходимость реформы позиционируется таким образом, что противопоставляются получатели пенсий по выслуге лет получателям пенсии по старости. Государство, его функционирование и существование, безопасность и устойчивость для всех нас - одна и общая ответственность. Размер пенсии для получателей пенсии за выслугу лет и пенсии по старости де-факто и де-юре может отличаться и должен расшириться, поскольку в демократическом и правовом государстве занятые в частном секторе имеют более широкую свободу действий, чем работающие на государственной службе, таким образом, и возможности получения доходов значительно и обоснованно различаются, именно поэтому неправильно сравнивать несравнимое. В то же время такое сравнение возможно было бы допустимо, и мы готовы дискутировать об этом, если бы пенсия за выслугу лет фактически была трансформирована в какую-то компенсацию, то есть доплату к пенсии по старости за проработанное время на государственной службе вообще", - в частности, говорится в заявлении общества прокуроров Латвии.

Видео