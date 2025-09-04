Приметы не врут? Фенолог Букшс рассказал, какой будет осень и когда начнётся зима

Погода в этом году постоянно опровергает все прогнозы синоптиков, а ученые все чаще отмечают, что народные приметы перестают работать. Или в них все же еще можно верить?

Сайт LA.LV 3 сентября пообщался с опытным «народным» синоптиком Вилисом Букшсом. Эта дата считается важной — согласно примете, если 3 сентября стоит определённая погода, такой она будет и в течение следующих четырёх недель. 3 сентября выдалось солнечным и по-летнему тёплым днём (хотя и с небольшим дождем). Похоже, таким же будет и остальной сентябрь.

Фенолог Вилис Букшс подтверждает: «После такого странного лета осень обещает быть вполне хорошей. Осень всегда выигрывает — лето может быть холодным, жарким, дождливым, но осенью, если она холодная, это воспринимается как само собой разумеющееся, а если тёплая — люди радуются бабьему лету».

Сентябрь, по его словам, обещает быть тёплым, несмотря на кратковременные осадки. Астрономическая осень начнётся 22 сентября.

«Сентябрь будет теплее обычного. Осадков — около нормы, но не так, как было в июле и августе. В целом можно сказать, что сентябрь компенсирует то, чем мы не смогли насладиться летом».

Резких изменений в погоде не ожидается до 12 октября. Во второй половине октября, примерно с 20 по 25 число, возможны снежинки вперемешку с дождём. «Стоит иметь в виду, что по ночам возможны небольшие заморозки», — прогнозирует Букшс.

Он также отмечает, что заниматься земледельческими работами можно будет смело до середины октября.

До 10 ноября, до Мартиньдиены, всё будет происходить постепенно и естественно. «Как говорится, солнышко всё ближе к горизонту — так и осень шаг за шагом движется навстречу зиме».

Наблюдая за цветением лип и поведением перелётных птиц, Букшс прогнозирует, что в восточной части Латвии зима может начаться около 25 ноября. «По ночам возможно до минус 10 градусов, может выпасть небольшой снег», — отмечает он.