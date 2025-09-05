На улице Бэрзпилс в Риге недавно были реализованы меры по улучшению дорожной обстановки, которые, по мнению ответственных учреждений, предназначены для повышения безопасности детей. Однако на деле здесь теперь образовался настоящий «мир бетона». Почему был выбран такой подход и почему именно на этой улице, выясняла передача «Zebra» ( ТВ3 ).

Как рассказывает ведущий передачи Паулс Тимротс, раньше улица была покрыта гравием, изрыта ямами и больше напоминала бездорожье. Теперь же здесь появилось асфальтовое покрытие. Это позволило использовать улицу как альтернативный путь объезда пробок на улице Бривибас. Однако вместе с гладким асфальтом выросла и скорость движения, из-за чего возникла необходимость внедрять решения для её ограничения.

С этой целью посреди дороги установили массивные бетонные блоки. Идея в том, чтобы заставить водителей снижать скорость, особенно в местах, где дорогу переходят дети по пути в расположенную поблизости школу. Однако, как отмечает Тимротс, решение выглядит опасным. Блоки не снабжены светоотражающими элементами, а их серый цвет сливается с асфальтом. В тёмное время суток или при плохих погодных условиях они могут оказаться практически незаметными для водителей, создавая больше рисков, чем пользы.

Особую тревогу вызывает организация пешеходного движения. Между бетонными блоками специально оставлен зазор, который фактически имитирует «проход» для детей, но при этом скрывает их от глаз водителей. В результате ребёнок может выйти прямо перед машиной, которая его не заметит.

Тимротс иронизирует, что такие «улучшения» скорее создают иллюзию безопасности, чем настоящую защиту. Проблему усугубляют и неясные дорожные знаки.

По его словам, преобразования на улицах Риги часто выглядят как несогласованная импровизация: сначала вкладываются средства в новое покрытие, затем — в бетонные преграды, но безопасность пешеходов так и остаётся нерешённой. По мнению Тимротса, гораздо логичнее было бы сделать улицу уже и извилистее, что само по себе снизило бы скорость и обошлось дешевле. Сейчас же улица Бэрзпилс демонстрирует скорее системный дефицит мышления, чем заботу о детской безопасности, подытоживает ведущий передачи.