Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мост в лучшую жизнь 0 1025

Наша Латвия
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Мост в лучшую жизнь

Глава минблага открыл благотворительную программу поддержки детей с особыми потребностями.

Только 14% жителей Латвии считают, что детям с особыми потребностями обеспечиваются достаточные ресурсы, чтобы полноценно влиться в общество, а 41% респондентов уверены, что обеспечивается только часть необходимого и поддержка должна быть дополнена. И чтобы оказать эту дополнительную поддержку сегодня, в Международный день благотворительности, в Агенскалнском центре был дан старт благотворительной акции «Миссия доброты». Ее проводит “Mēness aptieka” и Детский фонд Латвии.

На открытии благотворительной программы журналистам рассказали, что вспомогательные средства для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и с другими особыми потребностями стоят примерно столько же, сколько… хороший автомобиль — например, баснословных денег стоит специальное автосиденье для детей с особыми потребностями.

Государство уже обеспечивает существенную поддержку доступности технических вспомогательных средств, однако есть ситуации, когда возможностей финансирования недостаточно. «Мы удвоили помощь на приобретение специальных средств, включая и автокресла, но мы понимаем, что и этого финансирования недостаточно, необходимо участие всего общества», - отметил на открытии благотворительной программы министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз зеленых и крестьян).

Открытие «Миссии доброты» сопровождалось изображением символического рисунка в 3D формате на площади возле Агенскалнского рынка. На рисунке был изображен мост, устремленный в будущее, в лучшую жизнь. Наша поддержка должна помочь детям с особыми потребностями жить полноценной жизнью и сама акция — это как мост в лучшую жизнь.

Читайте нас также:
#благотворительность
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
3
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 253
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 294
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 317
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 295

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 5
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 27
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 81
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 67
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 71
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 5
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 27
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео