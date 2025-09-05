Только 14% жителей Латвии считают, что детям с особыми потребностями обеспечиваются достаточные ресурсы, чтобы полноценно влиться в общество, а 41% респондентов уверены, что обеспечивается только часть необходимого и поддержка должна быть дополнена. И чтобы оказать эту дополнительную поддержку сегодня, в Международный день благотворительности, в Агенскалнском центре был дан старт благотворительной акции «Миссия доброты». Ее проводит “Mēness aptieka” и Детский фонд Латвии.

На открытии благотворительной программы журналистам рассказали, что вспомогательные средства для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и с другими особыми потребностями стоят примерно столько же, сколько… хороший автомобиль — например, баснословных денег стоит специальное автосиденье для детей с особыми потребностями.

Государство уже обеспечивает существенную поддержку доступности технических вспомогательных средств, однако есть ситуации, когда возможностей финансирования недостаточно. «Мы удвоили помощь на приобретение специальных средств, включая и автокресла, но мы понимаем, что и этого финансирования недостаточно, необходимо участие всего общества», - отметил на открытии благотворительной программы министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз зеленых и крестьян).

Открытие «Миссии доброты» сопровождалось изображением символического рисунка в 3D формате на площади возле Агенскалнского рынка. На рисунке был изображен мост, устремленный в будущее, в лучшую жизнь. Наша поддержка должна помочь детям с особыми потребностями жить полноценной жизнью и сама акция — это как мост в лучшую жизнь.