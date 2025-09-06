Baltijas balss logotype
В госказну недоплачивают денег? Рассуждения о слишком маленьких налогах встревожили население Латвии 2 1157

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
В госказну недоплачивают денег? Рассуждения о слишком маленьких налогах встревожили население Латвии
ФОТО: LETA

В социальных сетях развернулась интересная дискуссия об эффективности использования государством наших налоговых отчислений. Правительство пока «держится» и не хочет нарушать обещание не повышать налоги.

Впрочем, возможно, причина такого непривычного намерения "быть хорошими" проста и цинична – грядущие выборы в Сейм. В год выборов повышать налоги, прямо скажем, самоубийство. Однако разговоры о 2027-ом годе ходят самые пессимистичные.

Мало платим государству?

А отдельные экономисты уже даже пытаются нам внушить, что в Латвии весьма... маленькие налоги. В этой связи развернулась весьма любопытная заочная полемика между известными латвийскими экономистами в социальной сети Х.

Все началось с комментария экономиста банка Luminor Петериса Страутиньша:

– Сегодня много читаю о раздутом управлении и раздутом общественном секторе. Эти слова включают в себя и элемент истины и бегство от реальности, если говорить о больших дилеммах фискальной политики на уровне процентов ВВП. Долгое время низкое налоговое бремя "финансировалось" энтузиазмом и жертвенностью большой части работников общественного сектора. Или филигранное балансирование на грани частного сектора, особенно в медицине. Эти времена закончились и не вернутся.

Зарплаты в медицине с 2010 года выросли в три раза, так как альтернатива была бы очень жесткой. Как и в других областях, финансируемых государством. И было бы очень здорово планировать бюджет без повышения налогов, но думаю, что это невозможно.

Изображая жертву

"Долгое время низкое налоговое бремя финансировалось … энтузиазмом и жертвоприношением...", – сказал экономист, а я продолжу: знаете ли вы многих, кто предпочитает быть жертвами и работать за энтузиазм вместо хлеба? Я никого не знаю, но такая идеология была на плакатах в коммунистическом СССР, например. Через трудности и жертвы к светлому будущему. Это оттуда", – злобно парировал экономист Гунтарс Витолс и попытался оспорить доводы коллеги:

– Налоги у нас низкие? Тоже нет. ВВП Латвии по паритету покупательской способности является одним из самых низких в Евросоюзе, а налоговые ставки похожи.

Для оплаты своих счетов многим едва хватает денег или даже не хватает, а с доходов надо платить те же проценты в качестве налогов (для большинства это налоги на зарплату). В Дании нет проблем заплатить и больший процент, потому что тебе и так хватает для комфортной жизни от того, что остается. Не справедливо винить наше общество, которое пытается выжить и часть налогов нередко не платит. Теневая экономика -- своего рода баланс, который восстанавливает "справедливость". И стоит помнить: аналогичное налоговое бремя в богатой и бедной стране компенсируется большей теневой экономикой".

Миф о бесплатной медицине

Прокомментировал экономист Витолс и якобы бесплатную медицину в Латвии:

– Медицина? Бесплатно? Такого никогда не было... Частный медицинский сектор (как и в случае с теневой экономикой) работает как компенсатор. Если публичных денег на всех не хватает их компенсируют деньгами, которые человек оплачивает прямо из кармана.

Поэтому в системе здравоохранения также наметился дисбаланс интересов: те, кто платит налоги, больше всего доплачивают и из своего кармана. Получается двойная нагрузка, потому что "бесплатную" помощь больше получают те, у кого есть время сидеть в очередях и кто просто не может себе позволить заплатить. Никаких радостей на той стороне тоже нет. Один платит вдвойне, другой получает паршивую услугу".

Налоги не по доходам

В этом споре я, пожалуй, присоединюсь к мнению Гунтарса Витолса. Во-первых, налоговое бремя в Латвии нисколько не меньше, чем в среднем по Евросоюзу, а по отдельным налоговым позициям даже выше. Например, НДС у нас применяется и к продуктам питания в розничной торговле, и к общепиту, когда как в ряде стран НДС на основные продукты питания значительно ниже.

Мы же помним, что уровень дохода в Латвии на душу населения – один из самых низких в ЕС. Хотя средняя зарплата и растет, тем не менее и по этому показателю мы отстаем и в целом в ЕС, и от наших балтийских соседей. А по уровню "минималки" занимаем одно из последних мест в печальном списке. Еще большие налоги население просто не потянет.

Снова завязывать пояса?

А поскольку расходы бюджета растут и нужно финансировать основные приоритеты, то… остается сужать объем тех услуг, которые государство бесплатно – а точнее из кармана налогоплательщиков! – предоставляет населению. И если к примеру, в бюджете этого года на медицину выделялось 4% от ВВП (для сравнения: в развитых странах ЕС выделяется не менее 6-7%), то уже в бюджете-2026, с учетом роста ВВП, на медицину будет выделяться уже 3,7-3,8%. Чудес не бывает: если экономика не растет, если налоги уже больше некуда повышать, а потребности государства растут, то приходится… затягивать пояса. Главное, чтобы не на горле.

Тем временем госуправление никогда не работало и не работает на энтузиазме и никогда не страдало желанием "принести себя в жертву": зарплаты в госуправлении постоянно растут, и, как мы видим, даже сейчас, во время "сложной ситуации" в госуправлении спокойно планируют и раздают и премии, и доплаты, и так называемые "денежные призы".

К тому же мы видим, что хромает на обе ноги и эффективность использования наших денег: едва ли доверие к государству повышают траты на проект века Rail Baltica, или дотации airBaltica - недавно стало известно, что государство снова внесло свою часть в капитал предприятия в размере 14 миллионов. Нет, это вовсе не значит, что мы одобряем уклонение от налогов, но очевидно, что чем честнее распределяются и используются налоги, тем больше мотивация эти налоги платить. Что же до повышения налогов, то латвийцы всегда готовы к худшему.

Оставить комментарий

(2)
  • NB
    Nose Bose
    6-го сентября

    когда ставят планы, не обращая внимания на то, что первая экономика ЕС идет в минус, тогда и выходит, что кто-то боится признать, что экономике большая такая Ж

    16
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го сентября

    Еще большие налоги население просто не потянет. -- Это смотря кто не потянет, хуторские спи@диалисты с многотысячными пенсиями на это вряд-ли обратят особое внимание, да и тот же латышский пенсионер с пенсией с пятью цифрами пройдёт мимо плюнув, не оглянувшись.

    59
    4

