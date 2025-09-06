Завтра синоптики обещают еще большую жару

В воскресенье ожидается кратковременный дождь, а воздух прогреется до +27 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый ветер, в некоторых районах образуется туман и дымка.

Максимальная дневная температура воздуха составит +22...+27 градусов.

В Риге дневная температура повысится до +26 градусов. Первая половина дня будет более облачной. Ожидается небольшой кратковременный дождь.

Ночью в западных районах прогнозируются сильные грозовые дожди. Минимальная температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов.