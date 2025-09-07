«5 евро за полчаса!» Как дурят нашего брата на парковке у Центрального рынка

За 30 минут вместо двух евро пришлось заплатить пять - это произошло с Янисом, который поставил машину на парковку Центрального рынка в Риге. Оказалось, это потому, что он припарковался незадолго до смены временной зоны - то есть времени, когда меняется плата за стоянку. Янис считает такую практику нечестной, но владелец парковки отрицает, что в правилах оплаты есть какие-то неясности. Об этом рассказывает сюжет программы ЛТВ 4. studija.

В правилах парковки на стоянке Центрального рынка говорится, что в период времени с 8 до 17 часов один час стоянки стоит 2 евро, а с 17 до 8 утра за весь период пользования стоянкой нужно платить 3 евро. Но нигде в правилах не оговорено, что если уж тебе не повезло припарковаться незадолго до 17 часов, будь добр заплатить полную цену - 5 евро.

"Я заехал на стоянку в 16:50. Провёл на стоянке полчаса, в 17:20 оттуда выехал, находился там 31 минуту. А платёжный сервис Mobilly списал мне 5 евро за это! За полчаса!" - возмущается Янис.

Сначала он решил, что произошла ошибка, и позвонил в техподдержку оператора Mobilly, но ответ шокировал его ещё больше.

"Всё в порядке! Я находился на этой стоянке в течение двух временных зон! Так что я заплатил за две временные зоны - всё в порядке. Я говорю - я стоял полчаса!"

В приложении Mobilly указано, что каждый шаг оплаты равен плате за час. Янис, который при оплате стоянки сделал всего один шаг, попытался выйти на владельца парковки, но общение не удалось, поэтому он махнул на это рукой, но считает, что это нечестно: "Речь не столько об этих евро, сколько о нечестной практике, нечестном отношении к клиенту. Ни в одной инструкции не написано: если ты находишься в промежутке времени между 16 и 17 часами, ты должен платить за обе зоны".

Владелец парковки SIA Rīgas nami признал, что получил несколько жалоб от клиентов, оказавшихся в аналогичной ситуации.

"Мы осознаём, что это одна из сфер, которую мы пересмотрим. Сейчас на Центральном рынке ведётся масштабная работа, связанная с улучшением стоянок. Это означает, что будет создано много новых парковок и что мы пересмотрим эту ценовую политику. Этот момент зафиксирован как один из тех, которые должны быть пересмотрены в новом периоде", - заявила руководитель общественных отношений SIA Rīgas nami Даце Прейса.

Она призывает клиентов в случае неясностей обращаться в SIA Rīgas nami письменно, чтобы пересмотреть ситуацию, но отрицает, что в правилах оплаты что-то может быть непонятно, поскольку указана цена и за час до 17 часов, и после.

Тем не менее Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) всё же заметил, что в правилах должен быть точно и недвусмысленно описан порядок оплаты, если клиент пользуется стоянкой недолгое время в момент, когда меняется временная зона.

"В этом случае было бы важно, чтобы в момент, когда эти режимы оплаты меняются, предприятие чётко определило, каким образом начисляется плата за парковку. Конечно, важно, чтобы потребитель не переплатил в двойном размере. Поскольку сейчас ситуация такова, что он заплатил полную цену и за предыдущее короткое время, и за следующий период. Там должна быть ясность. Наверное, нужно было бы применить либо один, либо другой режим из двух", - так рассуждает руководитель отдела поддержки потребителей, информирования общества и коммуникации ЦЗПП Санита Гертмане.

ЦЗПП рекомендует сначала обратиться с претензией в предприятие. Если ответ обоснованно не устраивает, нужно писать заявление в ЦЗПП.