Заседание Рижской Думы на минувшей неделе заняло два рабочих дня подряд, захватывая еще и вечера – в общей сложности, исключая перерывы, получилось часов 20. А вот вопрос об отказе столицы от своего объединенного домоуправления мудро поставили, в повестке дня – последним, 102-м. К тому времени все депутаты уже давно устали…

Все по закону

Озвучила проект решения председатель Комитета РД по жилищу и среде Элина Трейя (Национальное объединение). Юридическую основу создали в виде ряда статей Закона о самоуправлениях; Закона об управлении обществами капитала публичного лица; Коммерческого закона; Закона о завершении приватизации жилых домов государства и самоуправлений. Все это, учитывая «пункт 2 постановления Рижской Думы N 1048 «О сохранении прямого участия Рижского государственного самоуправления в ООО Rīgas namu pārvaldnieks», отчет об оценке участия Sorainen ZAB от 06.11.2025. и констатированное в нем отсутствие правовых оснований для сохранения участия Рижского государственного самоуправления…».

Свою оценку дали и само предприятие, Совет по конкуренции и даже Банк Латвии.

Потому мэрия постановляет:

Прекратить участие самоуправления государственного города Рига в ООО Rīgas namu pārvaldnieks (далее – общество капитала), реорганизовать общество капитала в акционерное общество и поддержать размещение его акций в публичном предложении ценных бумаг, включив акции в регулируемый рынок ценных бумаг. Поручить представителю держателя долей капитала в сотрудничестве с обществом капитала оценить активы и принять решение о приобретении в собственность города Рига активов, не необходимых для хозяйственной деятельности общества на капитале. Поручить исполнительному директору города Риги провести публичную закупку для привлечения независимого, профессионального и опытного организатора публичного предложения акций, чтобы в соответствии с оценкой готовности предприятия к участию в рынке капитала разработать наиболее эффективную стратегию публичного предложения акций. В том числе провести оценку предприятия, обеспечить привлечение юридического консультанта и оказание необходимой поддержки самоуправлению Риги, а также организацию и руководство процессом публичного предложения акций после принятия Рижской Думой решения о размещении акций в публичном предложении ценных бумаг. Установить, что расходы на услуги консультанта, упомянутого в пункте 3, покрываются из программы основного бюджета самоуправления государственного города Рига 1.19.00. «Расходы на непредвиденные случаи (Резервный фонд Рижской Думы)». Установить, что решение о размещении акций в публичном предложении ценных бумаг и порядке отчуждения акций принимается Рижской Думой после осуществления упомянутой в пункте 3 закупки и разработки стратегии публичного предложения акций. Исполнительный директор города Риги, представитель держателя долей капитала и общество капитала несут ответственность за выполнение решения. Установить срок исполнения постановления 31 декабря 2028 года».

Сложный процесс

– Это сложный, очень регулируемый процесс и для него необходима особая профессиональная квалификация и опыт, – объясняла депутат Трейя (сама по специальности экономист, в прошлом председатель правления ООО Celsius, занятого финансовыми консультациями и бухгалтерскими услугами). – Ибо там очень много юридических, финансовых рисков, которые нужно идентифицировать и предотвратить.

Что касается расходов на вышеуказанный процесс – если ранее «мы их взгромождали на счет самого общества капитала», то ныне «не хотели бы, чтобы в данном случае общество капитала было вовлечено в свою продажу».

– Это не был бы правильный путь. – уверена Э.Трейя. – Поэтому Рижская Дума и Центральная Администрация сами организуют это мероприятие и профинансируют из средств на непредвиденные расходы.

Так или иначе, указала глава комитета, принимаемое 26 февраля решение всего лишь прелюдия к дальнейшему рассмотрению темы RNP в Думе, и «мы еще будем решать – с какой пропорции акций начнем это начальное предложение и выход на биржу».

Сколько стоят услуги посредника?

– Спасибо докладчику за очень детализированное сообщение, – поблагодарил мэр Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные»). А вот депутат Любовь Швецова, в прежней жизни служившая полковником Финансовой полиции, напомнила, что первый проект по реализации RNP на рынке появился еще в декабре…

– Первый проект не направлялся ни на комитет, ни на заседание Думы, – ответил исполнительный директор Риги Янис Ланге, ответственный за общества капитала. – Были лишь дискуссии с политиками…

«Сейчас не решается, сколько процентов продать, мы привлекаем консультантов, – сказал далее Я.Ланге. – Будет выработана наилучшая стратегия, и ее предложат депутатам для решения».

– А какая сумма резервирована для закупки услуг консультанта?, – продолжала интересоваться Л.Швецова относительно услуг посредников.

– На данный миг ничего зарезервировано, ибо это пойдет из средств на непредвиденные случаи. Но наши прикидки показывают, что на привлечение консультантов могут быть потрачены многие десятки тысяч евро, – ответил исполнительный директор.

Далее Я.Ланге рассказал, что «со своей стороны задержек не будет, подготовим спецификации закупки».

А что по срокам?

– Я не могу сказать точно, но я надеюсь, что, ну, до конца этого года, в начале следующего, мы сможем предложить какой-то ясный, конкретный временной график, – туманно предположил Ланге.

«Сумма не столь велика, чтобы ее объявлять на европейском уровне, – отметил господин Ланге. – Надо смотреть на рыночную ситуацию. Сегодня есть по меньшей мере три кандидата, которые могли бы участвовать от Латвии. Чтобы самоуправление получило как можно большую стоимость от продажи RNP».

Депутат поинтересовался теми активами, которые упомянуты в пункте 2 решения как выкупаемые городом у городского домоуправления. О чем речь?

– У Rīgas namu pārvaldnieks на балансе есть много участков земли, – пояснил Я.Ланге. – Так что, пройдемся по всем этим активам. И потом предложим Рижской Думе – только она может решить, что перенять на свой баланс.

...На дебаты по RNP, на удивление, никто не заявился – хотя часом ранее депутаты горячо дебатировали по несколько меньшему поводу, выделению средств города – 100 000 евро – на постройку павильона Латвии в художественной биеннале в Венеции. Голосование же было – 39:9, причем «против» проголосовали только участники фракций «Суверенная власть/Младолатыши» и «Стабильности!». Тут же последовали аплодисменты со стороны правящей коалиции.

– Мы сделали исторический шаг, – заявил мэр Клейнбергс.

Прибыльный бизнес

Перед голосованием лишь некоторые, особо пытливые, члены Думы, могли ознакомиться с презентацией, которую подготовила вышеупомянутая юридическая фирма Sorainen ZAB. Данный материал находится в базе данных Рижской Думы.

Предприятие RNP, основанное в 2010 г. на базе 15 обществ капитала самоуправления – бывших домоуправленией, «было необходимо, чтобы обеспечить хозяйствование в домах в условиях, когда затянулся процесс окончания приватизации, создается понимание частных собственников об их обязанностях, образуется частный рынок услуг хозяйствования».

Законодательство ЛР «предусматривало обязанность самоуправления обеспечить управление квартирами до передачи управления владельцам квартир».

На момент составления документа (конец 2025 г.), RNP:

хозяйствовал в 3400 жилых зданиях столицы с 140 000 собственниками квартир (из них 3,2% - квартиры самоуправлений);

трудоустраивал 1900 работников;

имел оборот в 80,5 миллионов евро (на 2024 г.)

Предприятие не получало субсидий и дотаций самоуправления (что разительно отличает его от другого крупнейшего муниципального общества капитала – Rīgas Satiksme), напротив, в течение 4 лет выплатило мэрии дивидендов в размере 14,3 млн евро.

Что надо сделать

«В настоящее время RNP работает в условиях свободной конкуренции: оказывает услуги управления в отношении зданий, находящихся в частной собственности, – указывается в материале. – Исторически были другие функции, например, социальные квартиры, однако они все переданы другим предприятиям/институтам».

Для обеспечения дальнейшей деятельности предприятия, однако, необходимы постоянные инвестиции. Это объясняется:

Устареванием жилого фонда, составляющего ныне 70+ лет, требованиями энергоэффективности, безопасности и удобства;

Большой физической нагрузкой сотрудников и сложностями рынка труда при низкой безработице;

Низкой степенью участия самих жителей в управлении их собственностью;

Различными ожиданиями клиентов о качестве услуг;

Конкуренцией.

Для развития RNP предлагаются следующие направления:

Установление «умных» счетчиков;

Дополнение набора услуг;

Расширение территории деятельности вне Риги, «существенно не увеличивая стоимость услуг»;

Строительство арендного жилья.

Частный рынок оказания услуг по данной отрасли в Латвии является развитым и высоко конкурентным – в регистре управляющих жилыми зданиями числится 2000 участников. Консультанты упомянули, в частности, «значимого размера и стабильных игроков рынка, например, Civinity, Rīgas namu apsaimniekotājs, City Service Engineering». Способствует цивилизованному ведению дел Закон о защите прав потребителя, Строительная информационная система.

Хотят как в Вильнюсе и Таллине

Между тем, с начала 2026 года Закон об окончании приватизации жилых домов государства и самоуправлений «более не предусматривает обязанности самоуправлений обеспечивать хозяйствование в зданиях, управление которыми не переняли владельцы квартир». «Вместо этого закон указывает, что, поскольку собственники квартир не переняли права управления, договор управления считается заключенным с нынешним хозяйственником (без посредства самоуправления)».

«В данный миг не констатировано неполноты рынка или иных условий, которые в соответствии с Законом о порядке государственного управления обосновывали бы участие РД…», – указывает юридическая фирма. Потому самоуправлению рекомендуется: «Не принимать репутационных и иных рисков, связанных с устранением мнимой неполноты рынка и не тратить на них ресурсов самоуправления».

В Вильнюсе и Таллине в настоящее время функционирует полностью свободный рынок жилого хозяйства, а самоуправления лишь частично управляют своей собственностью. Так что и Риге, советуют юристы, «надо обеспечить по возможности быстрое окончание участия Рижской думы в финансово выгодном для самоуправления виде (не допуская разбазаривания имущества), соблюдая ответственное отношение к конкурентной среде и интересам жителей…»

Продать контрольный пакет

Как наиболее вероятный вариант, в материале Sorainen фигурирует «котировка акций RNP на бирже (IPO), с продажей РД 51% участия и отчуждением оставшегося участия в течении 3 лет». Это позволит думе:

Увеличить стоимость RNP, максимизировать доходы от котировки акций и получить дополнительные средства для выполнения основных функций Думы;

Сохранить 49% участия, тем самым иметь возможность влияния на ключевые решения;

Обеспечить прозрачность деятельности и повысить репутацию.

«Приблизительная общая прибыль Рижской думы от продажи домоуправления (дивиденды и доходы от продажи в течение 3 лет) – 87,4 млн евро», – оценила ситуацию фирма Sorainen в распространенном среди депутатов самоуправления материале.

Вероятны как минимум 7 сценариев приватизации. Первый путь – реорганизация RNP в акционерное общество и котировка акций на бирже, предусматривает две возможных развилки – Рижская дума теряет участие полностью или постепенно.

При продаже частей RNP частных инвесторов, есть уже три варианта – дума теряет участие полностью, либо при частичной продаже сохраняет контрольный пакет, либо миноритарное участие.

Наконец, при продаже RNP по частям многим покупателям, предприятие само по себе может быть изначально реорганизовано и разделено для частичной продажи – либо эти части будут проданы и ликвидированы.

Сценарий раздела считается самым невыгодным, при нем может быть получено около 55 млн евро, в то время как максимальная котировка акций на бирже способна дать даже 106 млн евро.

В любом случае, в минувший четверг в Рижской Думе был лишь дан старт увлекательному сериалу во многих сезонах…