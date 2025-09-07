Осторожно, дети! Как в Риге живут осиротевшие и брошенные мальчики и девочки

Столица Латвии ведет относительно небольшой, по масштабам участников и затратам, но все же показательный эксперимент. Можно ли принимать детей и молодых людей из неблагоприятных условий, помещать их в практически идеальную среду, и отпускать обратно в мир? Кем станет потом это поколение, растущее рядом с нами?

Вплоть до 24-летнего возраста

С началом учебного года столичное самоуправление направилось на проверки учреждений, занятых тем, что сейчас называют внесемейным уходом.

Инесе Андерсоне («Новое Единство»), председатель Комитета по социальным вопросам Рижской Думы, в котором участвует и Ваш автор, указала, что Министерство благосостояния актуализировало вопрос о кризисе «гостевых семей», потому классические институты призрения - вновь становятся актуальными.

Центр социальной поддержки детей, молодежи и семьи «Иманта», находится на тихой улочке возле одноименной железнодорожной станции. Пространство обширное – спортивные площадки, хорошо отремонтированное здание. Внутри масса кубков за победы в спортивные состязания и трогательные картины с детками и фотографии успешных воспитанников. Недавно оборудовали лифт для клиентов с особыми надобностями. Так и не скажешь, что — детский дом, ведь в нашем привычном понимании это нечто закрытое и крайне печальное.

Спальни воспитанников в доме на улице Крузес. Фото автора.

Директор объединенного рижского социального центра Каспарс Ясинкевичс пояснил, что здесь могут получить поддержку не только дети, но и молодежь до 24 лет. Таковыми занимаются профессиональные менторы, но расклад такой, что на более чем тысячу клиентов – с десяток сотрудников…

На улице Латгалес находится единственный в Риге кризисный центр, где живет более двух десятков детей. «Порой по 11 месяцев, это неправильно», – считает К.Ясинкевичс. На улице Судраба Эджус, со своей стороны, проживают попавшие в тяжелые жизненные условия мамы с детьми. «Бывают и мужчины – к примеру, у семьи 5 детей, а мама тяжело больна».

Каспарс Янинкевичс представил весь цифровой расклад. Фото автора.

По принципу — не навреди

Все, что стараются делать рижские сотрудники, укладывается в прописанное в Конвенции по защите прав ребенка Организации Объединенных Наций:

Каждый ребенок должен расти в инклюзивной, поддерживающей, безопасной и заботливой среде;

Действовать превентивно, проактивно и ответственно в вопросах защиты прав детей;

Содействовать участию детей в принятии решений, которые влияют на их жизнь, выслушивая и принимая во внимание их мысли и мнение;

Поощрять самоуважение ребенка, помогать чувствовать себя сильным, уверенным в трудностях;

Соблюдать права ребенка, не дискриминировать, действовать в лучших интересах ребенка, опираться на сильные стороны, не причинять вреда.

Относительно последнего тезиса я бы вот на что хотел обратить внимание: в «Иманте» есть небольшой книжный шкафчик, там с сотню единиц литературы. Внимательно осмотрев их, я, увы, не нашел ни одной книги на русском языке. Видимо, такова негласная политика? Ибо это ни секундочки не укладывается в понятие инклюзивности.

Хотя вот и сам господин Ясинкевичс признает, что в центре значительная часть детей по-латышски не говорит, и их стараются подучить. И это, разумеется, правильно. Только вот неужели при этом следует отдавать на откуп культуру этих детей — только одному смартфону? Разве он научит более хорошему, чем сказки Пушкина, рассказы Чехова и романы Достоевского?

Воспитатель Райтис рассказывает о ребятах, чьи поделки мы видим тут. Фото автора.

Ментальные проблемы

Мартиньш Моорс, заместитель директора столичного Департамента благосостояния отметил, что за последние полтора десятка лет, когда учреждение в Иманте было создано, оно стало «одним из самых динамичных». Учреждение обрело «амбулаторный тип» - вообще, подход Риги характеризуется расселением детей, по возможности, в семейных условиях. Но бывает, что Сиротский суд принимает решение об изъятии ребенка из семьи, и, если не получается подыскать для него опекуна, приемную семью, то приходится помещать в специализированное учреждение. Кстати, и многие тинейджеры неохотно приспосабливаются к приемным родителям…

В доме, который построили для детей добрые самаритяне. Фото автора.

На центр в Иманте в год тратятся 6 726 747 евро. В учреждении имеется 143 места. Но это число детей, подчеркнул М.Моорс, номинально. По факту, тут не больше трети заполненных мест. Получается, что в месяц на одного воспитанника тратят 2888 евро - но это, конечно, не то, что съест или наденет на себя ребенок. Ибо сюда же входят зарплаты работников, коммунальные платежи, капитальные вложения.

— У многих детей есть ментальные проблемы. Это требует персонала из расчета 1:1. Появилось много детей с наркозависимостью, чего раньше не было.

«Редко какой ребенок не принимает медикаменты», – подтверждает симпатичный, бородатый, невысокого роста воспитатель Райтис. Он непосредственно с детьми большую часть времени, когда они в доме. Речь, понятное дело, идет о таблетках, которые выписаны врачами в связи с душевными расстройствами.

Когда мы ходили по «имантским» коридорам, в порядке предупреждения нам показали — не входим в эту дверь, там сейчас девочка! Повстречали только одну воспитанницу, которая прошмыгнула мимо нас у входа. Маленькая, щупленькая, в больших наушниках, как будто, старается отгородиться от мира. В то время, когда Социальный комитет работал на выезде, дети, соответственно, были в основном на учебе в своих школах. Потому общение было только виртуальным — мы посмотрели фото ребят. Обычные дети, но со своей нелегкой историей. Ведь у кого-то родные умерли, у других оказались в местах не столь отдаленных...

Общее пространство в центре «Иманта». Фото автора.

Просто люди стали старше

Приемные семьи ЛР постарели – такой вывод сделал господин Моорс. Потому люди, с энтузиазмом воспитывавшие порой нескольких деток в начале 2000-х, сегодня порой просто физически не в силах это позволить. К тому же, содержание приемного ребенка, это весьма дорогая опция – была названа сумма в 1500 евро в месяц!

Помогают общественники-благотворители – объединение «Самаритяне», организация Caritas, Ассоциация детских поселков. Но, в общем и целом, договорные партнеры дают Риге только 23 дополнительных места.

Избавить тинейджеров от наркотиков, уголовной ответственности, тюрьмы – это недешево: на программу «Миссия» ассигновали 464 000 евро, а ведь она касается всего 15 человек. Соцработникам Риги порой приходится почти круглые сутки находиться рядом с воспитуемыми, предположим, в больнице Страдиня.

То, чего более всего недостает детям в социальных институтах, это личное пространство. Коллектив, конечно, это хорошо – но по мнению профессионала, максимальное число ребят в группе должно быть 6-8. Ведь у большинства имеются серьезные поведенческие расстройства…

«Суперсложные ребята, я не преувеличиваю», – говорил про таких воспитанников Каспарс Ясинкевичс. Вообще – уже назрела проблема… молодежных вытрезвителей!

— Я не думаю, что, это правильно, если мы будем помещать 17-летнего юношу с алкогольным опьянением в 2 промилле в 3 часа ночи в место, где спят мамочки с младенцами.

Воспитателей низко ценят

Сокращение числа детей в муниципальных институтах явно коррелирует экономической ситуацией. Начав с 253 в 2012 году, опустилось до 109 – в 2020, а в 2025 году уже опять 161, только на 2 меньше, чем в 2018 году. Потому не хватает кадров для работы с трудными подростками:

«Они выделывают такое, что невозможно рассказать, – выразился о воспитанниках господин Ясинкевичс, – Если одного воспитателю приходится вести в больницу, то с кем остаются прочие?» А зарплата у воспитателя, между прочим, 1000 евро «на бумаге». Удалось обеспечить 20-процентную добавку за непосредственную работу с детьми.

— Если не будет детей, постоянно проживающих – ничего страшного, станем работать по поддержке, – сказал господин Ясинкевичс. И предложил, чтобы из бюджета выплачивалось 2000 евро для приемных семей. В месяц они сейчас максимально получают 906 евро. «Я сам вожу своего сына в кресле-каталке», - рассказал директор о своем опыте…

Кто-то – в тюрьму, а кто-то – на лыжню

Так как возраст клиентов самый разный, предоставляется воспитанницам и помощь акушерки. Есть свой транспорт – по паре больших и малых автобусов. Все дети, которые находятся в институтах, теперь поутру ходят в обычные школы, привычные им по прежней жизни - а детдома для них только место жительства. Но здесь предоставляют возможности занятий по интересам – к примеру, тренировки по футболу. Есть кружки пения, рукоделия. Специализированно работают логопед и психолог.

Каспарс считает, что задачей учреждения является научить детей с травматическим опытом, ориентироваться в повседневности:

— В детстве мне дали 50 копеек и послали за хлебом. Потом доверили купить торт. Когда им исполняется 16, с ними начинает работать ментор социального центра. Живет уже полу-самостоятельно. Есть карты оценки социальных функций – что умеет, что не умеет.

Например, учат тинейджеров и пользоваться стиральными машинами, есть в центре. С электронными гаджетами, понятно, все лучше – современные дети с ними уже, можно сказать, рождаются… Но, все равно, философски констатировал господин Ясинкевичс, «некоторые попадут в тюрьму». К нему уже приходил жаловаться молодой коллега: «Ну не могу я быть ментором. Слушать он меня не слушает, а бить я его не могу». А другой, увидев интерес мальчика к лыжам, стал его тренировать. И тот в результате вырос в инструктора по горнолыжному спорту!

Со всеми удобствами

Прошлись по имантскому центру, заглянули во все уголки. Поверьте, подавляющее большинство «домашних» детей в обычной городской среде такого обилия устройств, бытовых удобств, да и просто чистоты и порядка – не встретит. По части карманных денюжек – начисляют по поведению и прилежанию, можно получить до евро в день.

Поговорили с молодым специалистом Кариной, которая занимается тут архиважным делом — проблемами половой гигиены и воспитания. С государственного языка ее должность можно перевести смешно — бабка. Ну да, в русском тоже есть повивальная бабка, которая на селе принимала роды. Здесь же Карине приходится объяснять, так сказать, педагогически запущенным детям, что есть такие контрацептивы, которые не только предохраняют от беременности, но и от сексуально-трансмиссивных заболеваний. Девушкам говорит «все, что обычно рассказывает мама».

— Иногда подходят после наших разговоров, и тихо интересуются, а можно ли сдать анализы?, – добавляет Карина.

Верить в себя

Есть в жизни детдомов и вдохновляющие примеры — когда воспитанники системы призрения возвращаются, чтобы оказать уважение ставшими родными пенатам.

Вот в «Иманте» недавно гостил Ралфс Гаубштейнс. У молодого мужчины, ему 35, уникальная судьба — пережил клиническую смерть, был в детдоме, а потом был арестован в Италии и приговорен к пожизненному заключению.

Но был освобожден из тюрьмы в Милане, причем подчистую, и в этом году даже выступал кандидатом на местных выборах в Адажи. Выпустил книгу, на обложке которой изображен, с мускулистым торсом, и ругательными татуировками на латышском языке. Сейчас занимается финансовым консалтингом и ездит по детским учреждениям, чтобы мотивировать ребят — верить в себя.

Место для встреч с гостями. Фото автора.

Детский особняк

Самый сюрприз ждал нас в Торнялкансе, там близ больницы Страдиня в бывшем частном доме, на 350 квадратных метрах, вскоре поселятся 6 детей, и 2 служительницы. Ну, здесь так просто шикарно. На второй этаж ведет импозантная витая лестница, там огромный балкон с видом на зеленые окрестности. Улица Крузес очень тихая.

Возвели такой объект в рекордные сроки стараниями Общества Самаритян. Его руководитель Андрис Берзиньш рассказал, что организация давно сотрудничает с Департаментом благосостояния Рижской Думы, и вот теперь появится такой современный, экспериментальный, центр. Дети пока не заехали, хотя уже познакомились друг с другом и будущими «мамами», как называют воспитательниц.

Потому мы, не нарушая частного пространства воспитанников, прошли по комнатам, где все еще в идеальном порядке, и, образно говоря, по углам не разбросаны носочки. Вот, кстати, огромный гараж на несколько машин, где собираются сделать спортзал — высота такая, что можно в баскетбол играть. Опять же, везде современные телевизоры, сенсорные экраны, холодильники, всевозможная кухонная утварь, завезены качественные продукты.

В общем, живи, да радуйся. Хотя, как поведали соцработницы, порой дети ищут и находят свои биологические семьи, а возвращаются потом полуголыми – все вещи отобрали, био-родителям выпить было не на что…

СТАТИСТИКА

Сколько воспитанников детдомов в Риге: «Зиемели» - 46, «Иманта» - 34, «Вита» - 22, центр на ул. Межрозишу – 14. Для молодежи от 14-15 лет созданы центры «Апите» - 21 и «Эзермала» - 6.