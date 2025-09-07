«Свинья, получи ногой!» Скандальная драка двух женщин в трамвае в Риге попала в соцсети

Судя по всему, говорящая по телефону блондинка ехала без билета. Об этом заявила женщина, сидевшая напротив. "Если ты блондинка, не значит, что можешь ехать без билета. Свинья!" После словесной перепалки женщина сделала выпад в адрес блондинки, после чего блондинка ударила ногой брюнетку, брюнетка ей ответила. И все это произошло даже не вставая с кресел.

"Вы же латышские девочки", - заявила стоящая рядом пассажирка в возрасте. Ролик выложили в социальную сеть TikTok, видео на момент публикации набрало свыше 14 тысяч лайков и было просмотрено более 262 тысяч раз: